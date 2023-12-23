Tesla, Çin’e yeni bir Megafactory kuruyor

Tam Boyutta Gör Tesla, Şanghay'daki yüksek profilli Megafactory projesine resmen başladı. Geçtiğimiz gün düzenlenen bir arazi edinme ve imza töreninde resmiyete kavuşturulan Megafactory projesi, firmanın "kilometre taşı projesinin" resmi başlangıcı olarak adlandırıldı. Tesla’nın diğer fabrikalarına benzer şekilde Şanghay Megafactory de yılda 10.000 Megapack batarya veya yaklaşık 40 GWh enerji depolama üretimi gerçekleştirilecek. Burada üretilen bataryalar küresel pazara giriş yapacak.

Tesla’dan Çin’e Megafactory yatırımı

Megapack, Tesla'nın amiral gemisi olarak ifade edebileceğimiz bir batarya depolama sistemi konumunda. Şirket bu tesislerinde araçlar için değil, şehirler ve şebekeler için özel olarak tasarlanan Megapack’leri üretiyor. Halihazırda bu Megapack’ler ABD (182MW) ve Avustralya’da (150MW) olmak üzere Avrupa’da da kurulmuş durumda. Bu Megapack’lerin iki varyantı bulunuyor: 1,9 MW güç ve 3,9 MWh enerji sunan 2 saatlik bir versiyon ve 1 MW güç ve 3,9 MWh enerji sunan 4 saatlik bir varyant.

Tam Boyutta Gör Esasında bu yeni tesisin inşaatına 2023 yılının üçüncü çeyreğinde başlanması ve üretimin 2024 yılının 2. çeyreğinde başlaması bekleniyordu. Ancak projenin imza töreninin yeni yapıldığı göz önüne alındığında, Şangay Megafactory'nin biraz geciktiği anlaşılıyor. Dolayısıyla Megapack üretiminin 2024 yılının ikinci yarısında başlaması şaşırtıcı olmayacaktır.

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Kurulacak olan fabrika, Tesla'nın mevcut Şanghay Gigafactory'si ile aynı civarda bulunan Lingang bölgesinde yer alacak. Gigafactory Shanghai şu anda Tesla'nın en yüksek üretim tesisi konumunda ve son verilere göre tesis yıllık 950 bin adet araç üretimi gerçekleştiriyor. Bu arada Çinli kayanlara göre Şanghay Megafactory, başlangıçta bataryaları CATL’den temin edecek ancak sonrasında Tesla kendi bataryalarına geçiş yapacak.

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