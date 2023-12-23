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    Anlık Bildirim

    Tesla, Çin’e yeni bir Megafactory kuruyor

    Tesla, şebek ölçekli enerji depolama çözümlerini üretecek yeni bir fabrikayı Çin’de kuruyor. Kısa süre önce Tesla, Şanghay Megafactory için imza töreni düzenleyerek sürece başladı.
    Tesla, Çin’e yeni bir Megafactory kuruyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, Şanghay'daki yüksek profilli Megafactory projesine resmen başladı. Geçtiğimiz gün düzenlenen bir arazi edinme ve imza töreninde resmiyete kavuşturulan Megafactory projesi, firmanın "kilometre taşı projesinin" resmi başlangıcı olarak adlandırıldı. Tesla’nın diğer fabrikalarına benzer şekilde Şanghay Megafactory de yılda 10.000 Megapack batarya veya yaklaşık 40 GWh enerji depolama üretimi gerçekleştirilecek. Burada üretilen bataryalar küresel pazara giriş yapacak.

    Tesla’dan Çin’e Megafactory yatırımı

    Megapack, Tesla'nın amiral gemisi olarak ifade edebileceğimiz bir batarya depolama sistemi konumunda. Şirket bu tesislerinde araçlar için değil, şehirler ve şebekeler için özel olarak tasarlanan Megapack’leri üretiyor. Halihazırda bu Megapack’ler ABD (182MW) ve Avustralya’da (150MW) olmak üzere Avrupa’da da kurulmuş durumda. Bu Megapack’lerin iki varyantı bulunuyor: 1,9 MW güç ve 3,9 MWh enerji sunan 2 saatlik bir versiyon ve 1 MW güç ve 3,9 MWh enerji sunan 4 saatlik bir varyant.

    Tesla, Çin’e yeni bir Megafactory kuruyor Tam Boyutta Gör
    Esasında bu yeni tesisin inşaatına 2023 yılının üçüncü çeyreğinde başlanması ve üretimin 2024 yılının 2. çeyreğinde başlaması bekleniyordu. Ancak projenin imza töreninin yeni yapıldığı göz önüne alındığında, Şangay Megafactory'nin biraz geciktiği anlaşılıyor. Dolayısıyla Megapack üretiminin 2024 yılının ikinci yarısında başlaması şaşırtıcı olmayacaktır.

    Kurulacak olan fabrika, Tesla'nın mevcut Şanghay Gigafactory'si ile aynı civarda bulunan Lingang bölgesinde yer alacak. Gigafactory Shanghai şu anda Tesla'nın en yüksek üretim tesisi konumunda ve son verilere göre tesis yıllık 950 bin adet araç üretimi gerçekleştiriyor. Bu arada Çinli kayanlara göre Şanghay Megafactory, başlangıçta bataryaları CATL’den temin edecek ancak sonrasında Tesla kendi bataryalarına geçiş yapacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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