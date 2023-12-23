Tesla, Çin’e yeni bir Megafactory kuruyor

Tesla’dan Çin’e Megafactory yatırımı
Megapack, Tesla'nın amiral gemisi olarak ifade edebileceğimiz bir batarya depolama sistemi konumunda. Şirket bu tesislerinde araçlar için değil, şehirler ve şebekeler için özel olarak tasarlanan Megapack’leri üretiyor. Halihazırda bu Megapack’ler ABD (182MW) ve Avustralya’da (150MW) olmak üzere Avrupa’da da kurulmuş durumda. Bu Megapack’lerin iki varyantı bulunuyor: 1,9 MW güç ve 3,9 MWh enerji sunan 2 saatlik bir versiyon ve 1 MW güç ve 3,9 MWh enerji sunan 4 saatlik bir varyant.
Kurulacak olan fabrika, Tesla'nın mevcut Şanghay Gigafactory'si ile aynı civarda bulunan Lingang bölgesinde yer alacak. Gigafactory Shanghai şu anda Tesla'nın en yüksek üretim tesisi konumunda ve son verilere göre tesis yıllık 950 bin adet araç üretimi gerçekleştiriyor. Bu arada Çinli kayanlara göre Şanghay Megafactory, başlangıçta bataryaları CATL’den temin edecek ancak sonrasında Tesla kendi bataryalarına geçiş yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.