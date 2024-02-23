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    Derin sularda test edilen Tesla Cybertruck hayatta kalabildi mi?

    Cybertruck'un tekne görevi görebilecek kadar su geçirmez olduğunu iddia eden Elon Musk'ın iddiasını bir kullanıcı test etti. Derin sulardan geçirilen araç, sağ çıkabildi mi?
    Tesla Cybertruck, derin sularda test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın ikonik kamyoneti Cybertruck, çelik gövdesi ve sıra dışı tasarımının yanı sıra, ilginç özellikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Elon Musk, araç ilk tanıtıldığında Cybertruck'un tekne görevi görebilecek kadar su geçirmez olduğunu, nehirleri, gölleri hatta dalgalı olmayan denizleri bile geçebileceğini iddia etmişti. Sonunda bir kullanıcı kamyonetin derin sulardan geçebilme yeteneğini test etti.

    Cybertruck'ta "Sudan Geçiş Modu" bulunuyor

    Cybertruck'ta, derin sulardan geçebilmek için "Sudan Geçiş Modu" (Wade Mode) bulunuyor. Bu mod, etkinleştirildiğinde batarya paketi basınçlandırılarak sudan korunuyor. Yaklaşık 10 dakika süren işlem sonunda basıncı arttırılan batarya maksimum 30 dakika korunabiliyor. Ancak Tesla, Sudan Geçiş Modu'nda oluşabilecek hasarları garanti kapsamına almıyor.

    Bu riske rağmen Tesla'sını çeşitli derinliklerde süren kullanıcı, herhangi bir sorun veya zorluk yaşamadan sudan geçmeyi başardı. Aracın ön camına kadar gelen sularda dahi Cybertruck bir hasar almadan testi atlatmayı başardı.

    Ancak araçta bazı küçük problemler de yaşandı. Bir tekerleğin iç çamurluğu ve arka tampon kapağının bir parçası yerinden çıktı. Ancak asıl önemli problem, bagaj kapağı düğmelerinin bozulması oldu. Aracın motor, batarya ve yürüyen aksamında ise hiçbir problem yaşanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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