Derin sularda test edilen Tesla Cybertruck hayatta kalabildi mi?

Tam Boyutta Gör Tesla'nın ikonik kamyoneti Cybertruck, çelik gövdesi ve sıra dışı tasarımının yanı sıra, ilginç özellikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Elon Musk, araç ilk tanıtıldığında Cybertruck'un tekne görevi görebilecek kadar su geçirmez olduğunu, nehirleri, gölleri hatta dalgalı olmayan denizleri bile geçebileceğini iddia etmişti. Sonunda bir kullanıcı kamyonetin derin sulardan geçebilme yeteneğini test etti.

Cybertruck'ta "Sudan Geçiş Modu" bulunuyor

Cybertruck'ta, derin sulardan geçebilmek için "Sudan Geçiş Modu" (Wade Mode) bulunuyor. Bu mod, etkinleştirildiğinde batarya paketi basınçlandırılarak sudan korunuyor. Yaklaşık 10 dakika süren işlem sonunda basıncı arttırılan batarya maksimum 30 dakika korunabiliyor. Ancak Tesla, Sudan Geçiş Modu'nda oluşabilecek hasarları garanti kapsamına almıyor.

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Bu riske rağmen Tesla'sını çeşitli derinliklerde süren kullanıcı, herhangi bir sorun veya zorluk yaşamadan sudan geçmeyi başardı. Aracın ön camına kadar gelen sularda dahi Cybertruck bir hasar almadan testi atlatmayı başardı.

Ancak araçta bazı küçük problemler de yaşandı. Bir tekerleğin iç çamurluğu ve arka tampon kapağının bir parçası yerinden çıktı. Ancak asıl önemli problem, bagaj kapağı düğmelerinin bozulması oldu. Aracın motor, batarya ve yürüyen aksamında ise hiçbir problem yaşanmadı.

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Tesla Cybertruck, derin sularda test edildi: İşte sonuçlar