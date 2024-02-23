Derin sularda test edilen Tesla Cybertruck hayatta kalabildi mi?

Cybertruck'ta "Sudan Geçiş Modu" bulunuyor
Cybertruck'ta, derin sulardan geçebilmek için "Sudan Geçiş Modu" (Wade Mode) bulunuyor. Bu mod, etkinleştirildiğinde batarya paketi basınçlandırılarak sudan korunuyor. Yaklaşık 10 dakika süren işlem sonunda basıncı arttırılan batarya maksimum 30 dakika korunabiliyor. Ancak Tesla, Sudan Geçiş Modu'nda oluşabilecek hasarları garanti kapsamına almıyor.
Bu riske rağmen Tesla'sını çeşitli derinliklerde süren kullanıcı, herhangi bir sorun veya zorluk yaşamadan sudan geçmeyi başardı. Aracın ön camına kadar gelen sularda dahi Cybertruck bir hasar almadan testi atlatmayı başardı.
Ancak araçta bazı küçük problemler de yaşandı. Bir tekerleğin iç çamurluğu ve arka tampon kapağının bir parçası yerinden çıktı. Ancak asıl önemli problem, bagaj kapağı düğmelerinin bozulması oldu. Aracın motor, batarya ve yürüyen aksamında ise hiçbir problem yaşanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.