Elektrikli Tesla Model Y dünyanın en çok satan otomobili oldu: Bu bir ilk!

Tam Boyutta Gör Hem çeşitli kaynaklar hem de doğrudan Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla Model Y, sadece elektrikli değil, tüm dünyada en çok satan otomobil oldu. İlk defa bir elektrikli otomobil dünya çapında tüm yıl sonunda en çok satan araç unvanını aldı. Tesla Model Y’nin aynı zamanda birkaç gün önce Avrupa’nın en çok satan aracı olduğu belirtilmişti.

Toyota Corolla koltuğu Tesla Model Y’ye kaptırdı

Toyota Corolla, çok uzunca bir süredir her yıl yılın en çok satan aracı konumundaydı. Toyota henüz 2023 toplamını açıklamadı, ancak 2022'de 1,12 milyon satmıştı ve uzmanlar Model Y’yi geçmesini beklemiyor. Öte yandan Model Y ise 1,2 milyon adet satarak tarihi bir başarıya imza atmış oldu. Ek olarak Toyota’nın rakamı Corolla adı altında satılan birkaç aracı içerirken, Model Y farklı güç aktarım seçeneklerine sahip tek bir model olma özelliğini de taşıyor.

Tam Boyutta Gör Model Y, 2022 yılında Corolla, Toyota Rav4 ve Ford F-Serisi'nin ardından en çok satan dördüncü araç olmuştu. Tesla Model Y, dünya çapında dört fabrikada üretiliyor. Bunlardan ikisi ABD'de, biri Almanya'da ve biri de Çin'de bulunuyor. Tesla'nın geçen yılki toplam teslimatları 1,808,581 adet olurken bunun 68.874'ü Model S/X ve Cybertruck'tan, geri kalanı ise Model 3'ten oluştu.

Tesla Model Y’nin yolculuğu

Tesla CEO'su Elon Musk'ın merakla beklenen Model Y'yi tanıttığında takvimler 14 Mart 2020’yi gösteriyordu. Etkinlikte Musk, aracın tek şarj ile 482 km gidebileceğini ve 0’dan 100’e sadece 3,5 saniyede çıkacağını söylemişti.

Tam Boyutta Gör 39.000 dolardan başlayan fiyatlar satışa çıkan Model Y’nin üretim süreci ise harika değildi. Tesla ilk dönemlerde üretim hedeflerini tutturmakta zorlandı. Bu zorluklara pandemi döneminde kapatılan fabrikalar da eşlik etti. Ancak üretimi artırmayı başaran Tesla, dünya genelinde güçlü pazar payları elde etmeye başladı. Zamanla Model Y otomobillerinin ısı pompaları ve tek parçalı dökümlerle daha iyi hale geldiğini belirtmek de gerekiyor.

Resmen onaylandı: Uygun fiyatlı Tesla, 2025’te geliyor 2 sa. önce eklendi

Model Y, başarılar elde ederek büyüse de medya ve bazı uzmanlar Musk’ın “en çok satan araç” hedeflerini gerçekçi bulmuyordu. Bazıları Tesla'nın başarılı olamayacağına inanıyordu ve 2023 yılında bir elektrikli otomobilin en çok satan otomobil olması fikri onlara gerçek dışı görünüyordu. En nihayetinde Musk’ın dediği oldu.

Öte yandan Tesla gelecek planlarında halen iddialı. Şirketin 2030 yılına kadar 20 milyon otomobil üretme planı bulunuyor. Firma aynı zamanda 2025 yılında üretime sokacağı 25.000 dolarlık uygun fiyatlı bir model üzerinde de resmen çalışıyor.

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Elektrikli Tesla Model Y dünyanın en çok satan otomobili oldu