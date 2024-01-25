Elektrikli Tesla Model Y dünyanın en çok satan otomobili oldu: Bu bir ilk!

Toyota Corolla koltuğu Tesla Model Y’ye kaptırdı
Toyota Corolla, çok uzunca bir süredir her yıl yılın en çok satan aracı konumundaydı. Toyota henüz 2023 toplamını açıklamadı, ancak 2022'de 1,12 milyon satmıştı ve uzmanlar Model Y’yi geçmesini beklemiyor. Öte yandan Model Y ise 1,2 milyon adet satarak tarihi bir başarıya imza atmış oldu. Ek olarak Toyota’nın rakamı Corolla adı altında satılan birkaç aracı içerirken, Model Y farklı güç aktarım seçeneklerine sahip tek bir model olma özelliğini de taşıyor.
Tesla Model Y’nin yolculuğu
Tesla CEO'su Elon Musk'ın merakla beklenen Model Y'yi tanıttığında takvimler 14 Mart 2020’yi gösteriyordu. Etkinlikte Musk, aracın tek şarj ile 482 km gidebileceğini ve 0’dan 100’e sadece 3,5 saniyede çıkacağını söylemişti.
Model Y, başarılar elde ederek büyüse de medya ve bazı uzmanlar Musk’ın “en çok satan araç” hedeflerini gerçekçi bulmuyordu. Bazıları Tesla'nın başarılı olamayacağına inanıyordu ve 2023 yılında bir elektrikli otomobilin en çok satan otomobil olması fikri onlara gerçek dışı görünüyordu. En nihayetinde Musk’ın dediği oldu.
Öte yandan Tesla gelecek planlarında halen iddialı. Şirketin 2030 yılına kadar 20 milyon otomobil üretme planı bulunuyor. Firma aynı zamanda 2025 yılında üretime sokacağı 25.000 dolarlık uygun fiyatlı bir model üzerinde de resmen çalışıyor.Kaynakça https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q4-2023-Update.pdf https://www.jato.com/tesla-model-y-to-be-crowned-worlds-best-selling-vehicle-of-2023/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.