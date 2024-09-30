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    Tesla Cybertruck'lar nihayet otonom FSD özelliğini almaya başladı

    Tesla, elektrikli Cybertruck aracını Kasım 2023’te teslim etmeye başlamış olsa da otonom sürüş özelliği Full Self-Driving (FSD), tam 10 ay sonra araçlara gelmeye başladı.
    Tesla Cybertruck'lar nihayet FSD özelliğini almaya başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, elektrikli pikap modeli Cybertruck’ı ilk olarak 30 Kasım 2023 tarihinde teslim etmeye başlamıştı. Aradan neredeyse tam 10 ay geçtikten sonra Tesla, nihayet denetimli Full Self-Driving (FSD) otonom sürüş yazılımını “bazı” Cybertruck araçlarında etkinleştirmeye başladı.

    Cybertruck için FSD nihayet geldi

    Tesla tarafından piyasaya sürülen Model 3 ve Model Y gibi önceki araçlar, piyasaya sürüldükten hemen sonra Tesla'nın Otopilot veya FSD yazılımının modern sürümlerine erişebilmişti. Ancak Cybertruck’larda 10 ay boyunca bu özellik eksik olarak kaldı. Öte yandan Cybertruck, Tesla’nın ürettiği diğer araçlardan oldukça farklı. Bu nedenle, Tesla’nın FSD entegrasyonu daha uzun sürdü.

    Bu süre zarfında Cybertruck sahipleri FSD yazılımını satın alabilse de Tesla, bu özelliğin ilerleyen zamanlarda geleceğini sürücülere bildiriyordu. Şimdi ise bazı erken erişim kullanıcıları bu yazılıma kavuşmuş durumda. Dolayısıyla henüz tüm sürücüler için FSD aktif değil ancak bu erken erişim sürecinin birkaç hafta kadar sürmesi bekleniyor. Ayrıca erken erişime gelen FSD yazılımı 12.5.5 olarak etiketlenmiş, yani diğer araçlardaki sürümden daha yeni ve gelişmiş.

    Bu ayın başında Tesla, Cybertruck'ın Eylül ayı sonuna kadar tam FSD'ye sahip olacağına dair söz vermişti. Teknik olarak Eylül ayının bitmesine bir gün kala bazı Cybertruck'lara özelliğin getirilmiş olması hedeflerle uyumlu. Bunun yanında çoğu araç sahibi FSD’ye daha geç bir tarihte erişecek. Bu arada Tesla, FSD'nin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Çin ve Avrupa'da satışa sunulacağını, ancak bunların her ikisinin de düzenleyici onayına bağlı olduğunu söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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