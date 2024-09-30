Tesla Cybertruck'lar nihayet otonom FSD özelliğini almaya başladı

Cybertruck için FSD nihayet geldi
Tesla tarafından piyasaya sürülen Model 3 ve Model Y gibi önceki araçlar, piyasaya sürüldükten hemen sonra Tesla'nın Otopilot veya FSD yazılımının modern sürümlerine erişebilmişti. Ancak Cybertruck’larda 10 ay boyunca bu özellik eksik olarak kaldı. Öte yandan Cybertruck, Tesla’nın ürettiği diğer araçlardan oldukça farklı. Bu nedenle, Tesla’nın FSD entegrasyonu daha uzun sürdü.
Bu süre zarfında Cybertruck sahipleri FSD yazılımını satın alabilse de Tesla, bu özelliğin ilerleyen zamanlarda geleceğini sürücülere bildiriyordu. Şimdi ise bazı erken erişim kullanıcıları bu yazılıma kavuşmuş durumda. Dolayısıyla henüz tüm sürücüler için FSD aktif değil ancak bu erken erişim sürecinin birkaç hafta kadar sürmesi bekleniyor. Ayrıca erken erişime gelen FSD yazılımı 12.5.5 olarak etiketlenmiş, yani diğer araçlardaki sürümden daha yeni ve gelişmiş.
Bu ayın başında Tesla, Cybertruck'ın Eylül ayı sonuna kadar tam FSD'ye sahip olacağına dair söz vermişti. Teknik olarak Eylül ayının bitmesine bir gün kala bazı Cybertruck'lara özelliğin getirilmiş olması hedeflerle uyumlu. Bunun yanında çoğu araç sahibi FSD’ye daha geç bir tarihte erişecek. Bu arada Tesla, FSD'nin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Çin ve Avrupa'da satışa sunulacağını, ancak bunların her ikisinin de düzenleyici onayına bağlı olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu