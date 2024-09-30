Tesla Cybertruck'lar nihayet otonom FSD özelliğini almaya başladı

Tam Boyutta Gör Tesla, elektrikli pikap modeli Cybertruck’ı ilk olarak 30 Kasım 2023 tarihinde teslim etmeye başlamıştı. Aradan neredeyse tam 10 ay geçtikten sonra Tesla, nihayet denetimli Full Self-Driving (FSD) otonom sürüş yazılımını “bazı” Cybertruck araçlarında etkinleştirmeye başladı.

Cybertruck için FSD nihayet geldi

Tesla tarafından piyasaya sürülen Model 3 ve Model Y gibi önceki araçlar, piyasaya sürüldükten hemen sonra Tesla'nın Otopilot veya FSD yazılımının modern sürümlerine erişebilmişti. Ancak Cybertruck’larda 10 ay boyunca bu özellik eksik olarak kaldı. Öte yandan Cybertruck, Tesla’nın ürettiği diğer araçlardan oldukça farklı. Bu nedenle, Tesla’nın FSD entegrasyonu daha uzun sürdü.

Bu süre zarfında Cybertruck sahipleri FSD yazılımını satın alabilse de Tesla, bu özelliğin ilerleyen zamanlarda geleceğini sürücülere bildiriyordu. Şimdi ise bazı erken erişim kullanıcıları bu yazılıma kavuşmuş durumda. Dolayısıyla henüz tüm sürücüler için FSD aktif değil ancak bu erken erişim sürecinin birkaç hafta kadar sürmesi bekleniyor. Ayrıca erken erişime gelen FSD yazılımı 12.5.5 olarak etiketlenmiş, yani diğer araçlardaki sürümden daha yeni ve gelişmiş.

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Bu ayın başında Tesla, Cybertruck'ın Eylül ayı sonuna kadar tam FSD'ye sahip olacağına dair söz vermişti. Teknik olarak Eylül ayının bitmesine bir gün kala bazı Cybertruck'lara özelliğin getirilmiş olması hedeflerle uyumlu. Bunun yanında çoğu araç sahibi FSD’ye daha geç bir tarihte erişecek. Bu arada Tesla, FSD'nin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Çin ve Avrupa'da satışa sunulacağını, ancak bunların her ikisinin de düzenleyici onayına bağlı olduğunu söylüyor.

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Tesla Cybertruck'lar nihayet FSD özelliğini almaya başladı