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    Tesla Cybertruck son kış testi için Yeni Zelanda'ya ulaştı

    Tesla bu yıl teslimatlarına başlamayı planladığı Cybertruck'ı son kış testi için Güney Yarımküre'ye gönderdi. Üretime doğru ilerleyen elektrikli pick-up Yeni Zelanda'daki bir havaalanında görüntülendi
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    Tesla Cybertruck son kış testi için Yeni Zelanda'ya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Tesla Cybertruck şüphesiz ki bu yıl çıkış yapması en çok beklenen elektrikli araçlardan biri. Yaklaşık 1.5 milyon kişi tarafından ön sipariş verilen pick-up'ın ilk teslimatlarının 2023'ün üçüncü çeyreğinin sonunda, yani Eylül ayı civarında yapılması planlanıyor.

    Tesla'nın üretime doğru ilerlediğine dair birçok gösterge var. Son olarak bir Tesla Cybertruck prototipi Yeni Zelanda'daki bir havaalanında görüldü. Aracın üzeri örtüyle kapatılmış olsa bile köşeli tasarımı sayesinde kolayca tanınabiliyor.

    Üretimden önceki son test

    Tamamen elektrikli pick-up, Gigafactory Texas'ta üretime girmeden önce kış testine tabi tutulacak. Esasında Tesla'nın Alaska'da kendi test alanı var ancak Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi hakim olduğunda şirket Yeni Zelanda'daki Güney Yarımküre Test Sahası'nı kullanıyor.

    Tesla aracın üretimine sonbaharda başlama sözü verdiği için bu muhtemelen son test olacak. Cybertruck'ın dört tekerlekten çekiş sistemi ve arka tekerlek yönlendirmesi sayesinde zorlu karlı ve buzlu koşullarda iyi performans göstermesi bekleniyor.

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