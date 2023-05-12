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    Tesla Cybertruck arazide çuvalladı: Çamura saplandı

    Tesla'nın Teksas'taki yeni lityum rafinerisinin temel atma töreninde Elon Musk tarafından kullanılan araç, etkinlikten sonra çamura saplanmış halde görüntülendi. Aracı kurtarmaya Ford kamyonet koştu.
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    Tesla Cybertruck arazide çuvalladı: Çamura saplandı Tam Boyutta Gör
    Henüz seri üretime girmeyen ancak daha şimdiden bir fenomen haline gelen Tesla Cybertruck'ın hafif arazi koşullarında çuvalladığını ortaya koyan bir video internette viral oldu. Yayınlanan görüntüler elektrikli pick-up'ın çamura saplandığını gösteriyor.

    Tesla'nın Teksas'taki yeni lityum rafinerisinin temel atma törenine getirilen Tesla Cybertruck, etkinlik sırasında Elon Musk tarafından kullanılmıştı. Musk ayrıldıktan sonra ise aracın başına talihsiz bir olay geldi. Daha da kötüsü bunun internete yansıması.

    Yardımına Ford kamyonet koştu

    Rafineri sahasının yakından geçen bir Twitter kullanıcısı tarafından çekilen videoda "şimdi ne yapacağız" der gibi etrafta dolaşan bir grup insan olduğu görülüyor. Kadrajda Ford F-Serisi bir kamyonet de var. Muhtemelen Cybertruck'ı saplandığı çamurdan çıkarmak için ordaydı.

    Cybertruck'ın üretim programının oldukça gerisinde olduğu düşünüldüğünde, bu durum pek güven verici bir işaret değil. Bununla birlikte, eski tip içten yanmalı bir pick-up'ın yeni nesil Cybertruck'ı çamurdan kurtarmasının, olayı Tesla için daha da utanç verici hale getirdiği belirtiliyor.

    2023'ün üçüncü çeyreğinde üretime girmesi planlanan Cybertruck, dört tekerlekten çekiş ve adaptif havalı süspansiyonla donatıldığı için arazi koşullarıyla kolayca başa çıkabilecek. Görünüşe bakılırsa prototip araç henüz üretim versiyonunun performansının yakınından bile geçmiyor.

    Kaynakça https://www.teslarati.com/tesla-cybertruck-misadventure-viral-meme/ https://www.carscoops.com/2023/05/tesla-cybertruck-seemingly-stuck-in-the-mud-has-a-ford-f-series-help-it-out/
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 7 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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