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    Anlık Bildirim

    Tesla Cybertruck, üretime yakın haliyle görüntülendi

    2019 yılında Tesla Cybertruck'ı konsept olarak ilk kez görmemizin üzerinden uzun bir süre geçti. Bu süre zarfında üretimi pek çok kez ertelenen elektrikli pickup'ın onlarca videosunu gördük.
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    Tesla Cybertruck, üretime yakın haliyle görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Haberimizde paylaştığımız video ise güncel olarak Teksas'ta düzenlenen Tesla Hissedarlar Toplantısı sırasında çekildi. Burada sergilenen Cybertruck'ın artık son halini almaya başladığını görmekteyiz. Öyle ki Elon Musk da toplantı sırasında teslimatların bu yılın sonuna doğru başlayacağını dile getirdi.

    Musk, toplantıda Cybertruck ile ilgili konuşurken, böylesine farklı tasarıma sahip bir araç üretmenin çok zor bir iş olduğunu dile getirdi. Tesla CEO'su, konseptten üretime geçiş sürecindeki ertelemeleri de tamamen yeni bir dizi üretim tekniği icat etmeleri gerektiğine bağladı. Ancak konuyla ilgili ilerleme kaydettiklerini dile getiren Musk, nihai ürünün beklenenden daha iyi olacağı iddiasında bulundu.

    Tesla Cybertruck'ın çekilen görüntülerinde yeni yan aynalar, revize edilen aydınlatmalar, daha büyük tamponlar, ön camdaki büyük silecek ve yeni jant kapakları göze çarpıyor. Bunun dışında hala geleneksel kapı kolları bulunmuyor. Aynı şekilde sert çizgiler ve düz panellerden oluşan gövde tasarımı da görüntüsünü koruyor.

    Önümüzdeki aylarda Cybertruck ile ilgili daha fazla bilgi almayı umuyoruz. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    volkswagen parçaları nerede üretiliyor m3u8 link 16 yaşındayım çok çirkinim robitshop güvenilir mi serum deri altına giderse ne olur

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