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    Tesla'da karar değişikliği: Yeni pil üretim hattı ABD'ye taşınıyor

    Tesla, ABD'nin yerli üretim teşvikleri nedeniyle planlarında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Pil üretim hattının büyük bir bölümü ABD'ye taşınacak. İşte detaylar
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    Tesla'da karar değişikliği! Pil üretim hattı taşınıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'un kurucusu olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, planlanan pil üretim faaliyetlerinin bir kısmını Almanya'dan ABD'ye taşımayı planlıyor. Otomotiv devi, yerli üretim için sunulan vergi teşviklerinden fayda sağlayacak. İşte detaylar

    Tesla, yeni pil üretim hattını ABD'ye taşıyor

    Bildirilenlere göre Tesla, yeni 4680 formatlı pil hücrelerin tamamını Almanya'daki Gruenheide tesisinde üretmeyi planlıyordu. Ancak ABD tarafından sunulan teşvikler, otomotiv devinin kararında önemli bir değişikliğe neden oldu. Üretimde kullanılacak ekipmanların ABD'ye taşınması için bu planı geçtiğimiz yıl rafa kaldıran Tesla, görünüşe göre nihai kararı verdi.

    Tesla'da karar değişikliği! Pil üretim hattı taşınıyor Tam Boyutta Gör
    Reuters'a göre, Salı günü yapılan açıklamada Brandenburg ekonomi bakanlığı, ''Tesla'nın Alman tesisinde hala bazı pil bileşenlerini üretmeyi planladığını ancak vergi teşvikleri nedeniyle üretimin bir kısmını ABD'ye taşıyacağını'' belirtti.

    ABD hükümeti, elektrikli araçlar için 7.500 dolarlık bir vergi kredisi sunuyor. Ancak bundan yararlanmak isteyen üreticilerin, 2023 araçlarında kullanılacak pil bileşenlerini Kuzey Amerika veya ABD'nin serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden temin etmeleri gerekiyor. Bu bağlamda otomotiv devinin aldığı karar kesinlikle şaşırtıcı değil.

    Yeni kararın yanı sıra Tesla, küresel pil üretimi için halihazırda Teksas ve Berlin'deki Gigafactory'ye güvenmeye devam edecek. Ancak yeni 4680 formatlı pil hücreleri konusunda ABD merkezli üretimin ağırlık kazanacağını söyleyebiliriz. 

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 10 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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