Tesla'da karar değişikliği: Yeni pil üretim hattı ABD'ye taşınıyor

Tesla, yeni pil üretim hattını ABD'ye taşıyor
Bildirilenlere göre Tesla, yeni 4680 formatlı pil hücrelerin tamamını Almanya'daki Gruenheide tesisinde üretmeyi planlıyordu. Ancak ABD tarafından sunulan teşvikler, otomotiv devinin kararında önemli bir değişikliğe neden oldu. Üretimde kullanılacak ekipmanların ABD'ye taşınması için bu planı geçtiğimiz yıl rafa kaldıran Tesla, görünüşe göre nihai kararı verdi.
ABD hükümeti, elektrikli araçlar için 7.500 dolarlık bir vergi kredisi sunuyor. Ancak bundan yararlanmak isteyen üreticilerin, 2023 araçlarında kullanılacak pil bileşenlerini Kuzey Amerika veya ABD'nin serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden temin etmeleri gerekiyor. Bu bağlamda otomotiv devinin aldığı karar kesinlikle şaşırtıcı değil.
Yeni kararın yanı sıra Tesla, küresel pil üretimi için halihazırda Teksas ve Berlin'deki Gigafactory'ye güvenmeye devam edecek. Ancak yeni 4680 formatlı pil hücreleri konusunda ABD merkezli üretimin ağırlık kazanacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.