Tesla'nın kurucu ortağı otopilotu eleştirdi: iPhone'daki hatalara benzemez

Tam Boyutta Gör Tesla'nın kurucu ortağı Martin Eberhard, mevcut CEO Elon Musk'ın elektrikli otomobillerde otomatik pilota yönelik yaklaşımını sert bir dille eleştirdi. Deneyimli isim konuyla ilgili görüşlerini Business Insider aracılığıyla aktardı.

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Eberhard'a göre Musk'ın insansız sürüş teknolojisine yönelik aşırı hevesi, şirket için tehlikeli olabilir. İş adamı "Otomobili bir yazılım platformu olarak düşünmek bir hata. Bu bir iPhone değil" sözleriyle kamuoyunu uyardı.

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Canınıza mal olabilir

Eberhard, kullandığı iPhone için ne zaman bir güncelleme yayınlansa içinde bazı hataların da olduğunu söylüyor. Kendisi bu hataları çok önemsememekle birlikte, çok çok uygulamaların çökmesi gibi ufak tefek can sıkıntılarına yol açtığını belirtiyor. Ancak otomobilde durum çok daha kritik.

Eberhard, "Böyle bir hata örneğin frenleri veya direksiyonu kontrol eden bir yazılımı etkilerse bu sizi öldürebilir" diyor. Tesla'nın kurucu ortağı insanların otopilot teknolojisini modern elektrikli otomobillerin ayrılmaz bir parçası olarak görmeyi bırakmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Tesla'nın kurucu ortağı: Otopilot yazılım hatası sizi öldürebilir