Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla'nın kurucu ortağı otopilotu eleştirdi: iPhone'daki hatalara benzemez

    Tesla'nın kurucu ortağı otonom araçlara yönelik sert eleştirilerde bulundu. Martin Eberhard'a göre Elon Musk'ın otopilot sevdası Tesla'ya çok pahalıya mal olabilir.
    1
    Tesla'nın kurucu ortağı: Otopilot yazılım hatası sizi öldürebilir Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın kurucu ortağı Martin Eberhard, mevcut CEO Elon Musk'ın elektrikli otomobillerde otomatik pilota yönelik yaklaşımını sert bir dille eleştirdi. Deneyimli isim konuyla ilgili görüşlerini Business Insider aracılığıyla aktardı.

    Eberhard'a göre Musk'ın insansız sürüş teknolojisine yönelik aşırı hevesi, şirket için tehlikeli olabilir. İş adamı "Otomobili bir yazılım platformu olarak düşünmek bir hata. Bu bir iPhone değil" sözleriyle kamuoyunu uyardı.

    Tesla'nın kurucu ortağı: Otopilot yazılım hatası sizi öldürebilir Tam Boyutta Gör

    Canınıza mal olabilir

    Eberhard, kullandığı iPhone için ne zaman bir güncelleme yayınlansa içinde bazı hataların da olduğunu söylüyor. Kendisi bu hataları çok önemsememekle birlikte, çok çok uygulamaların çökmesi gibi ufak tefek can sıkıntılarına yol açtığını belirtiyor. Ancak otomobilde durum çok daha kritik.

    Eberhard, "Böyle bir hata örneğin frenleri veya direksiyonu kontrol eden bir yazılımı etkilerse bu sizi öldürebilir" diyor. Tesla'nın kurucu ortağı insanların otopilot teknolojisini modern elektrikli otomobillerin ayrılmaz bir parçası olarak görmeyi bırakmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kara piyade astsubay yorumları outlast 2 kaç saat evkur taksitli araba 3 boyutlu jant deneme 4 haneli numaralara mesaj atamıyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız