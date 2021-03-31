Tesla’dan Bitcoin geliştiricilerine destek

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Bitcoin varlıkları satın alarak ve sonrasında Bitcoin ile ödeme kabul ederek kripto para dünyasına büyük bir hareketlilik getiren Tesla diğer taraftan yazılım ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlıyor.

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BTCPay desteği

Bitcoin ile ödeme yapmak isteyen bireysel veya ticari kişiliklere açık kaynak ödeme sistemleri sağlayan BTCPay platformu, bu hafta önemli bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin özelliği ise Tesla mühendislerinin katkısıydı.

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Platform yaptığı açıklamada konteyner yerleştirme ve email konfigürasyonunda oluşan bir açığın güncelleme ile giderildiğini bildirdi. Bu hataların ortaya çıkmasında ise Tesla mühendislerinin hazırladığı rapor temel alındı.

BTCPay topluluğun güvenliğini sağlamak adına Tesla tarafından sunulan katkıya minnettar olduğunu belirtiyor. Elbette önemli firmaların blok zinciri teknolojilerine destek olmaya başlaması çok daha sağlam ekosistemlerin kurulmasına imkan sağlayacak.

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