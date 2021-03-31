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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla’dan Bitcoin geliştiricilerine destek

    Tesla mühendisleri Bitcoin ödeme platformu BTCPay kodlarında bulduğu açıkları rapor haline getirdi ve platformun önemli bir güncellemeyle bunu kapatmasını sağladı.
    31 Mart 2021, 18:30 (1 sa.)
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tesla’dan Bitcoin geliştiricilerine destek
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    Bitcoin varlıkları satın alarak ve sonrasında Bitcoin ile ödeme kabul ederek kripto para dünyasına büyük bir hareketlilik getiren Tesla diğer taraftan yazılım ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlıyor.

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    BTCPay desteği

    Bitcoin ile ödeme yapmak isteyen bireysel veya ticari kişiliklere açık kaynak ödeme sistemleri sağlayan BTCPay platformu, bu hafta önemli bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin özelliği ise Tesla mühendislerinin katkısıydı.

    Ayrıca Bkz. "2021 iPad Pro'ya güç verecek A14X yongası, iOS 14.5 beta kodlarında görüldü"

    Platform yaptığı açıklamada konteyner yerleştirme ve email konfigürasyonunda oluşan bir açığın güncelleme ile giderildiğini bildirdi. Bu hataların ortaya çıkmasında ise Tesla mühendislerinin hazırladığı rapor temel alındı.

    BTCPay topluluğun güvenliğini sağlamak adına Tesla tarafından sunulan katkıya minnettar olduğunu belirtiyor. Elbette önemli firmaların blok zinciri teknolojilerine destek olmaya başlaması çok daha sağlam ekosistemlerin kurulmasına imkan sağlayacak.



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    cocainbar 3 saat önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
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    O okanhalic 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hadi atın bakalım bi tweet daha
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    sahibi sonra twitter da başka coinlerin fantezisini yapıyor.
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    Feyzuli 1 sa. ( Mesaj Silindi )
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