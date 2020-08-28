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    Tesla fidye saldırısını ucuz atlattı

    Bir Tesla çalışanına 1 milyon dolar rüşvet teklif ederek Tesla bilgisayarlarına fidye yazılımı yüklettirmek isteyen Egor adlı Rus siber saldırgan suçüstü yakalandı.
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    Güvenlik
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tesla fidye saldırısını ucuz atlattı

    Hafta başında FBI tarafından milyon dolarlık bir fidye saldırısı suçlamasıyla 27 yaşındaki Rus hackerın göz altına alınması olayı ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Saldırı planlanan firma çk tanıdık.

    Tesla ucuz atlattı

    Son dönemde siber saldırganlar firmalara veya devlet kurumlarına yönelik olarak fidye saldırısı düzenliyor. Bir şekilde sunuculara sızan saldırganlar verileri şifreledikten sonra genelde BTC olarak fidye talep ediyor. Hayati verileri veya sistemin işleyişini sağlayan verileri ele geçirilen firmalar mecburen bu rakamları ödüyor.

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    Tesla’nın hedef alındığı saldırı teşebbüsünde ise bir Rus vatandaşı var. Saldırgan Egor Igorevich Kriuchkov; Temmuz ayında ülkesinden ABD’ye seyahat ediyor ve Nevada’daki Gigafactory tesislerinde çalışan bir işçi ile irtibat kuruyor. Bu işçi Rusça konuşuyor ve ABD vatandaşı değil.

    Egor karşıdaki kişiye Tesla’nın bilgisayarlarına fidye yazılımını bulaştırması karşılığında 1 milyon dolar teklif ediyor. Görünüşte bu işçi teklifi kabul ediyor ve verileri ele geçirecek bir plan yapılıyor. Sonrasında ise işçi Tesla firmasını bilgilendiriyor. Tesla da soluğu FBI'da alıyor.

    FBI ifadelerden yola çıkarak 27 yaşındaki Egor’u ülkeyi terk etmek üzereyken kıskıvrak yakalıyor. Yapılan araştırmalar; Egor’un daha önce 4.5 milyon dolar fidye ile sonuçlanan CWT Group saldırısı dahil pek çok fidye saldırısında parmağı olduğunu göstermiş. Tesla da muhtemelen bu denli büyük bir fidye ödemek zorunda kalacaktı.



    https://www.engadget.com/tesla-fbi-ransomware-attack-nevada-gigafactory-141547760.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 4 sa. (düzenlendi)
    google çeviri kullanırsan böyle olur !

    igor u ego yaptınız yaW :D
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    Denorath 4 sa.
    İşçi’ye birşeyler atsın bari Tesla :)
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    darkaura 2 sa. Denorath
    okuz degilllerse guzel bir seyler atmislardir. keza kayip 4-5milyon dolar fidyeden cok daha fazlasi olurdu. uretim hatti kisa bir sure dahi sekteye ugrasa bunun onlarca kati maddi zarar acilir, yasanacak prestij kaybida uzerine tuyu olur.
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