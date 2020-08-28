Tesla fidye saldırısını ucuz atlattı

Hafta başında FBI tarafından milyon dolarlık bir fidye saldırısı suçlamasıyla 27 yaşındaki Rus hackerın göz altına alınması olayı ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Saldırı planlanan firma çk tanıdık.

Tesla ucuz atlattı

Son dönemde siber saldırganlar firmalara veya devlet kurumlarına yönelik olarak fidye saldırısı düzenliyor. Bir şekilde sunuculara sızan saldırganlar verileri şifreledikten sonra genelde BTC olarak fidye talep ediyor. Hayati verileri veya sistemin işleyişini sağlayan verileri ele geçirilen firmalar mecburen bu rakamları ödüyor.

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Tesla’nın hedef alındığı saldırı teşebbüsünde ise bir Rus vatandaşı var. Saldırgan Egor Igorevich Kriuchkov; Temmuz ayında ülkesinden ABD’ye seyahat ediyor ve Nevada’daki Gigafactory tesislerinde çalışan bir işçi ile irtibat kuruyor. Bu işçi Rusça konuşuyor ve ABD vatandaşı değil.

Egor karşıdaki kişiye Tesla’nın bilgisayarlarına fidye yazılımını bulaştırması karşılığında 1 milyon dolar teklif ediyor. Görünüşte bu işçi teklifi kabul ediyor ve verileri ele geçirecek bir plan yapılıyor. Sonrasında ise işçi Tesla firmasını bilgilendiriyor. Tesla da soluğu FBI'da alıyor.

FBI ifadelerden yola çıkarak 27 yaşındaki Egor’u ülkeyi terk etmek üzereyken kıskıvrak yakalıyor. Yapılan araştırmalar; Egor’un daha önce 4.5 milyon dolar fidye ile sonuçlanan CWT Group saldırısı dahil pek çok fidye saldırısında parmağı olduğunu göstermiş. Tesla da muhtemelen bu denli büyük bir fidye ödemek zorunda kalacaktı.

https://www.engadget.com/tesla-fbi-ransomware-attack-nevada-gigafactory-141547760.html

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