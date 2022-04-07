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    Tesla, Gigafactory Şanghay'da üretime başlayamadı: En az 24 bin araç üretilemeyecek

    Tesla'nın Şanghay'daki Gigafactory'si şehirdeki karantina tedbirleri kapsamında bir süredir üretim yapamıyor. Şirket, kapalı günlerde yaklaşık 24 bin aracın üretimini gerçekleştirememiş olacak.
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    Tesla, Gigafactory Şanghay'da karantinadan etkileniyor
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    Tesla, şehirdeki artan Covid-19 vakaları sebebiyle Gigafactory Şanghay'daki üretime 28 Mart'ta ara vermişti. Elektrikli araç üreticisi, yaptığı bir açıklamayla başlangıçta dört günlüğüne kapattığı fabrikada 8 Nisan'dan önce üretime başlamayı planlamadıklarını söyledi.

    Gigafactory Şanghay üretime başlayamadı

    Geçtiğimiz hafta Şanghay'da artan Covid-19 vakalarının ardından şehir genelinde bir kısıtlama getirilmişti. Alınan bu kararın ardından Tesla da şehirdeki fabrikasını kapatmıştı. Elektrikli araç üreticisinin Gigafactory Şanghay'da geçtiğimiz hafta sonu üretime yeniden başlayacağı düşünülüyordu ancak bu durum gerçekleşmedi.

    Daha sonrasında yeniden üretim için 4 Nisan tarihi düşünülüyordu ancak kısıtlamaların devam etmesi bu planları da boşa çıkardı ve Tesla, son olarak 8 Nisan'dan önce üretimi yeniden başlatmayı beklemediğini bildirdi.

    Hafta sonu üretimin tekrar başlayacağı düşünüldüğünde Tesla Gigafactory Şanghay, 12 gün boyunca kapalı kalacak. Günde 2 binden fazla aracın üretildiği fabrikada bu süre zarfında en az 24 bin elektrikli araç üretilememiş olacak.

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    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 hafta önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 hafta önce

    direk 10k

    LooF 1 hafta önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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