Tesla, Gigafactory Şanghay'da üretime başlayamadı: En az 24 bin araç üretilemeyecek

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Tesla, şehirdeki artan Covid-19 vakaları sebebiyle Gigafactory Şanghay'daki üretime 28 Mart'ta ara vermişti. Elektrikli araç üreticisi, yaptığı bir açıklamayla başlangıçta dört günlüğüne kapattığı fabrikada 8 Nisan'dan önce üretime başlamayı planlamadıklarını söyledi.

Gigafactory Şanghay üretime başlayamadı

Geçtiğimiz hafta Şanghay'da artan Covid-19 vakalarının ardından şehir genelinde bir kısıtlama getirilmişti. Alınan bu kararın ardından Tesla da şehirdeki fabrikasını kapatmıştı. Elektrikli araç üreticisinin Gigafactory Şanghay'da geçtiğimiz hafta sonu üretime yeniden başlayacağı düşünülüyordu ancak bu durum gerçekleşmedi.

Daha sonrasında yeniden üretim için 4 Nisan tarihi düşünülüyordu ancak kısıtlamaların devam etmesi bu planları da boşa çıkardı ve Tesla, son olarak 8 Nisan'dan önce üretimi yeniden başlatmayı beklemediğini bildirdi.

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Hafta sonu üretimin tekrar başlayacağı düşünüldüğünde Tesla Gigafactory Şanghay, 12 gün boyunca kapalı kalacak. Günde 2 binden fazla aracın üretildiği fabrikada bu süre zarfında en az 24 bin elektrikli araç üretilememiş olacak.

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