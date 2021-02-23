Akıllı telefon satışlarında 2020'nin dördüncü çeyreğinde lider Apple oldu

Apple, 2020'nin dördüncü çeyreğinde, dünyanın en büyük akıllı telefon tedarikçisi oldu. Şirket 2016 yılından bu yana böyle bir başarıyı gerçekleştirememişti. Bu durum da şirketin, rakiplerine oranla pahalı olan iPhone satışlarında Samsung, Huawei ve Xiaomi'yi geride bıraktığı anlamına geliyor.
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Apple ve Xiaomi satışlardaki düşüşten etkilenmedi
Gartner'ın verilerine göre 2020 yılının son çeyreğinde Apple 80 milyon yeni iPhone sattı. Analistler, insanların 5G desteği ve geliştirilmiş kamera için iPhone satın aldığına inanıyorlar. Örneğin Apple, 2019'un dördüncü çeyreğinde 10 milyon daha az akıllı telefon satmıştı. 2020'de şirketin pazar payı neredeyse %15 büyüdü ve bu dönemde de Samsung'un payı %11.8 düştü.
Genel olarak, akıllı telefon satışları 2020'de %12.5'lik bir düşüş gösterdi. En büyük beş akıllı telefon üreticisinden Apple ve Xiaomi, satışlardaki küresel düşüşten etkilenmeyen iki şirket olarak kayıtlara geçtiler. Şu anda en ucuz 2020 model Apple akıllı telefonun iPhone SE 2020 olduğunu belirtmekte de fayda var.
https://www.macrumors.com/2021/02/22/apple-overtakes-samsung-no1-smartphone-maker/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?
bence siz haberin aslını verin bize çevirmeden
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-22-4q20-smartphone-market-share-release
Huawei hepimizin bildiği gibi ABD yasaklarından kan kaybediyor. Bu durumda pazar payı kaybetmesi normal.
Samsung kendi yaptığı hatalardan kaybetmeye devam ediyor. Tasarımları o kadar iyi değil, şarj cihazlarını tüm kutularından kaldırma ya da farklı ülkelere farklı işlemci politikaları kullanıcıları sinirlendirdiğinden dolayı satışları düşüyor.
Bu listeye giremeyen diğer telefonlar belki Koronavirüs'ten satışları düşüyordur ama listeye giren ve satışları düşen şirketlerin Koronavirüs'ten satışlarının düştüğünü pek sanmıyorum.