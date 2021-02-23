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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefon satışlarında 2020'nin dördüncü çeyreğinde lider Apple oldu

    Gartner'ın son raporuna göre Apple, 2020'nin dördüncü çeyreğinde iPhone satışları ile birlikte rakiplerini geride bırakarak 2020 yılını en büyük akıllı telefon üreticisi konumuyla kapattı.
    23 Şubat 2021, 14:30 (Güncellendi, 31 dk.)
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı telefon satışlarında 2020'nin dördüncü çeyreğinde lider Apple oldu
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    Apple, 2020'nin dördüncü çeyreğinde, dünyanın en büyük akıllı telefon tedarikçisi oldu. Şirket 2016 yılından bu yana böyle bir başarıyı gerçekleştirememişti. Bu durum da şirketin, rakiplerine oranla pahalı olan iPhone satışlarında Samsung, Huawei ve Xiaomi'yi geride bıraktığı anlamına geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X2 tanıtıldı: Çift ekran, 5nm işlemci ve cep yakan fiyat"

    Apple ve Xiaomi satışlardaki düşüşten etkilenmedi

    Gartner'ın verilerine göre 2020 yılının son çeyreğinde Apple 80 milyon yeni iPhone sattı. Analistler, insanların 5G desteği ve geliştirilmiş kamera için iPhone satın aldığına inanıyorlar. Örneğin Apple, 2019'un dördüncü çeyreğinde 10 milyon daha az akıllı telefon satmıştı. 2020'de şirketin pazar payı neredeyse %15 büyüdü ve bu dönemde de Samsung'un payı %11.8 düştü.

    Akıllı telefon satışlarında 2020'nin dördüncü çeyreğinde lider Apple oldu
    Tam Boyutta Gör

    Genel olarak, akıllı telefon satışları 2020'de %12.5'lik bir düşüş gösterdi. En büyük beş akıllı telefon üreticisinden Apple ve Xiaomi, satışlardaki küresel düşüşten etkilenmeyen iki şirket olarak kayıtlara geçtiler. Şu anda en ucuz 2020 model Apple akıllı telefonun iPhone SE 2020 olduğunu belirtmekte de fayda var.



    https://www.macrumors.com/2021/02/22/apple-overtakes-samsung-no1-smartphone-maker/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    D
    disposable 1 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 22 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 22 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 22 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mustafacoban (mustafa coban) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    tabloda q4 diyor.yani yılın son çeyreği .bu nasıl bir haber:)
    bence siz haberin aslını verin bize çevirmeden
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    X Xloud 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tamam Apple finasman sağlıyorda bu kadar da fake haber yapılmaz. Huawei Ceosu iPhone 12 kullanıyor yok 2020'nin en çok satanın Apple gibi... Önce bi Q4 ne demek onu öğren. Çeviri haberciliği bile yapamaz hale gelmişsiniz. Haberin orijinali burada 2020'nin en çok satanı Samsung



    https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-22-4q20-smartphone-market-share-release
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Telefon satışlarının Koronavirüs'ten büyük oranda etkilendiğini düşünmüyorum. Satışları düşen şirketler başka nedenlerden pazar payı kaybettiler.

    Huawei hepimizin bildiği gibi ABD yasaklarından kan kaybediyor. Bu durumda pazar payı kaybetmesi normal.
    Samsung kendi yaptığı hatalardan kaybetmeye devam ediyor. Tasarımları o kadar iyi değil, şarj cihazlarını tüm kutularından kaldırma ya da farklı ülkelere farklı işlemci politikaları kullanıcıları sinirlendirdiğinden dolayı satışları düşüyor.

    Bu listeye giremeyen diğer telefonlar belki Koronavirüs'ten satışları düşüyordur ama listeye giren ve satışları düşen şirketlerin Koronavirüs'ten satışlarının düştüğünü pek sanmıyorum.
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