Akıllı telefon satışlarında 2020'nin dördüncü çeyreğinde lider Apple oldu

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Apple, 2020'nin dördüncü çeyreğinde, dünyanın en büyük akıllı telefon tedarikçisi oldu. Şirket 2016 yılından bu yana böyle bir başarıyı gerçekleştirememişti. Bu durum da şirketin, rakiplerine oranla pahalı olan iPhone satışlarında Samsung, Huawei ve Xiaomi'yi geride bıraktığı anlamına geliyor.

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Apple ve Xiaomi satışlardaki düşüşten etkilenmedi

Gartner'ın verilerine göre 2020 yılının son çeyreğinde Apple 80 milyon yeni iPhone sattı. Analistler, insanların 5G desteği ve geliştirilmiş kamera için iPhone satın aldığına inanıyorlar. Örneğin Apple, 2019'un dördüncü çeyreğinde 10 milyon daha az akıllı telefon satmıştı. 2020'de şirketin pazar payı neredeyse %15 büyüdü ve bu dönemde de Samsung'un payı %11.8 düştü.

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Genel olarak, akıllı telefon satışları 2020'de %12.5'lik bir düşüş gösterdi. En büyük beş akıllı telefon üreticisinden Apple ve Xiaomi, satışlardaki küresel düşüşten etkilenmeyen iki şirket olarak kayıtlara geçtiler. Şu anda en ucuz 2020 model Apple akıllı telefonun iPhone SE 2020 olduğunu belirtmekte de fayda var.

https://www.macrumors.com/2021/02/22/apple-overtakes-samsung-no1-smartphone-maker/

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