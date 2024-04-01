Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı bu yılın sonunda tanıtılabilir

SUV'ler son dönemde popüler oldukları için, bu haber şaşırtıcı değil. Asıl ilginç olan aracın bu yıl sonuna kadar tanıtılacağının iddia edilmesi. Şirket, SU7'yi yeni tanıtmışken ikinci aracını da bu kadar kısa sürede tanıtacak olmasına biraz ihtiyatle yaklaşmakta fayda var, özellikle otomobil piyasasına yeni girmiş bir şirket için. Ancak söz konusu Xiaomi olduğu için, bu yılın sonunda yeni otomobilini görürsek şaşırtıcı olmaz.
Elektrikli otomobil işine yeni giren Çinli markaların çoğunun ilk modelleri SUV'lerdi. Nio, Li Auto ve XPeng ilk akla gelen üreticiler. Belki de Xiaomi, rakiplerinden ayrışıp insanları şaşırtmak için ilk olarak bir sedan piyasaya sürmeyi tercih etmiş olabilir. Ancak sonraki adımda, son derece popüler olan SUV tipinde bir araç geliştirmesi kaçınılmaz görünüyor.
Xiaomi SU7 neler sunuyor?
29.900 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Xiaomi SU7, 73,6 kWh, 94,3 kWh ve 101 kWh batarya seçenekleriyle, sırasıyla 700 km, 830 km ve 800 km menzil sunuyor. Arkadan çekişli baz modelde 220 kW (295 hp) gücünde motor yer alırken, çift motorlu AWD modeli 495 kW (663 hp) güç ile 0'dan 100km/s hıza 2,78 saniyede çıkabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...