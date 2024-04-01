Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7 geçtiğimiz gün Çin'de tanıtıldı. Sadece 27 dakikada 50 bin sipariş alan elektrikli sedan hayli ilgi çekti. Görünen o ki şirket yeni modeller üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Çin'den gelen bilgilere göre Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı SUV tipinde olacak.

SUV'ler son dönemde popüler oldukları için, bu haber şaşırtıcı değil. Asıl ilginç olan aracın bu yıl sonuna kadar tanıtılacağının iddia edilmesi. Şirket, SU7'yi yeni tanıtmışken ikinci aracını da bu kadar kısa sürede tanıtacak olmasına biraz ihtiyatle yaklaşmakta fayda var, özellikle otomobil piyasasına yeni girmiş bir şirket için. Ancak söz konusu Xiaomi olduğu için, bu yılın sonunda yeni otomobilini görürsek şaşırtıcı olmaz.

Tesla Model 3’ten daha ucuz olan Xiaomi SU7 piyasaya sürüldü 3 gün önce eklendi

Elektrikli otomobil işine yeni giren Çinli markaların çoğunun ilk modelleri SUV'lerdi. Nio, Li Auto ve XPeng ilk akla gelen üreticiler. Belki de Xiaomi, rakiplerinden ayrışıp insanları şaşırtmak için ilk olarak bir sedan piyasaya sürmeyi tercih etmiş olabilir. Ancak sonraki adımda, son derece popüler olan SUV tipinde bir araç geliştirmesi kaçınılmaz görünüyor.

Xiaomi SU7 neler sunuyor?

29.900 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Xiaomi SU7, 73,6 kWh, 94,3 kWh ve 101 kWh batarya seçenekleriyle, sırasıyla 700 km, 830 km ve 800 km menzil sunuyor. Arkadan çekişli baz modelde 220 kW (295 hp) gücünde motor yer alırken, çift motorlu AWD modeli 495 kW (663 hp) güç ile 0'dan 100km/s hıza 2,78 saniyede çıkabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı bu yılın sonunda tanıtılabilir