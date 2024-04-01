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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı bu yılın sonunda tanıtılabilir

    Xiaomi'nin ilk otomobili SU7 geçtiğimiz gün Çin'de tanıtıldı. Ancak şirket yeni araçlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı SUV tipinde olacak.
    Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı bu yılın sonunda tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7 geçtiğimiz gün Çin'de tanıtıldı. Sadece 27 dakikada 50 bin sipariş alan elektrikli sedan hayli ilgi çekti. Görünen o ki şirket yeni modeller üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Çin'den gelen bilgilere göre Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı SUV tipinde olacak.

    SUV'ler son dönemde popüler oldukları için, bu haber şaşırtıcı değil. Asıl ilginç olan aracın bu yıl sonuna kadar tanıtılacağının iddia edilmesi. Şirket, SU7'yi yeni tanıtmışken ikinci aracını da bu kadar kısa sürede tanıtacak olmasına biraz ihtiyatle yaklaşmakta fayda var, özellikle otomobil piyasasına yeni girmiş bir şirket için. Ancak söz konusu Xiaomi olduğu için, bu yılın sonunda yeni otomobilini görürsek şaşırtıcı olmaz.

    Elektrikli otomobil işine yeni giren Çinli markaların çoğunun ilk modelleri SUV'lerdi. Nio, Li Auto ve XPeng ilk akla gelen üreticiler. Belki de Xiaomi, rakiplerinden ayrışıp insanları şaşırtmak için ilk olarak bir sedan piyasaya sürmeyi tercih etmiş olabilir. Ancak sonraki adımda, son derece popüler olan SUV tipinde bir araç geliştirmesi kaçınılmaz görünüyor.

    Xiaomi SU7 neler sunuyor?

    29.900 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Xiaomi SU7, 73,6 kWh, 94,3 kWh ve 101 kWh batarya seçenekleriyle, sırasıyla 700 km, 830 km ve 800 km menzil sunuyor. Arkadan çekişli baz modelde 220 kW (295 hp) gücünde motor yer alırken, çift motorlu AWD modeli 495 kW (663 hp) güç ile 0'dan 100km/s hıza 2,78 saniyede çıkabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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