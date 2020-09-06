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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, kendi video oyunlarını geliştirmek için yazılım mühendisleri arıyor

    Tesla, araç içi bilgi-eğlence sistemlerine yüklediği üçüncü parti oyunlara ilaveten kendi oyunlarını geliştirmek için kolları sıvadı.
    5 gün
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla, kendi video oyunlarını geliştirmek için yazılım mühendisleri arıyor
    Tesla’nın şarj istasyonlarında ya da farklı sebeplerle park halinde bekleyen sürücülerin vakitlerini eğlenceli hale getirmek için araç içi bilgi eğlence sistemlerinde video oyunları oynama imkânı sunmuş olması birçoğumuz aşina olduğu bir durum. Cuphead, Missile Command, Asteroids gibi oyunları araç sahiplerine sunan şirket, bu kez kendi oyunlarını geliştirmeye karar verdi.

    Ayrıca Bkz. "SeaClear projesi, okyanus tabanını robotlarla temizlemek için geliştiriliyor"

    “Keyifli bir oyun deneyimi, mimarisi ve eğlenceli bir şey ortaya çıkarmak için ne gerekiyorsa onu yapmakla sorumlu olacaksınız. İstenen platformu kaliteli tasarım ekibimiz ve back end geliştiricilerimizle iş birliği halinde olarak geliştireceksiniz. Otomobillerde oynanabilecek en iyi video oyununu geliştirmek için yüksek bir motivasyona sahipseniz gelin bunu birlikte geliştirelim” ifadelerinin yer aldığı iş ilanında video oyun mühendisi olarak başvuracak şahsın Texas, Austin’de ikâmet etmesi isteniyor. Bilindiği üzere Tesla, Taxas’ta da bir Gigafactory inşa ediyor. Şirketin burada Cybertruck ile Tesla Semi kamyonları üretmesi bekleniyor.

    Tesla, kendi video oyunlarını geliştirmek için yazılım mühendisleri arıyor
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    Tesla aynı zamanda ABD’nin farklı bölgelerinde çalışacak tam zamanlı oyun ve render mühendisleri de arıyor. Bellevue, Washington ile Palo Alto, Kaliforniya’da görevlendirilecek potansiyel çalışanlar, bilgi-eğlence sistemlerindeki yazılımı daha iyi hale getirmek için kullanılacak. Şirket, bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere de 2021 yılı itibariyle stajyerlik imkânı sunacak.



    https://www.usatoday.com/story/tech/gaming/2020/09/02/tesla-hiring-software-engineers-develop-car-video-games/5689617002/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 3 gün (düzenlendi)
    Araba sürerken oyun mu oynamak Bunun cezası olur şimdi
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    ceo-tr (Ceo Tr) 4 gün
    direksiyon kullanarak mario kart, eurotruck, nfs güzel olur.
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    gun (Gün Oksay) 5 gün
    Araba ile beraber oyun koluda versinler o zaman.
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