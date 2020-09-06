Tesla, kendi video oyunlarını geliştirmek için yazılım mühendisleri arıyor

Tesla’nın şarj istasyonlarında ya da farklı sebeplerle park halinde bekleyen sürücülerin vakitlerini eğlenceli hale getirmek için araç içi bilgi eğlence sistemlerinde video oyunları oynama imkânı sunmuş olması birçoğumuz aşina olduğu bir durum. Cuphead, Missile Command, Asteroids gibi oyunları araç sahiplerine sunan şirket, bu kez kendi oyunlarını geliştirmeye karar verdi.

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“Keyifli bir oyun deneyimi, mimarisi ve eğlenceli bir şey ortaya çıkarmak için ne gerekiyorsa onu yapmakla sorumlu olacaksınız. İstenen platformu kaliteli tasarım ekibimiz ve back end geliştiricilerimizle iş birliği halinde olarak geliştireceksiniz. Otomobillerde oynanabilecek en iyi video oyununu geliştirmek için yüksek bir motivasyona sahipseniz gelin bunu birlikte geliştirelim” ifadelerinin yer aldığı iş ilanında video oyun mühendisi olarak başvuracak şahsın Texas, Austin’de ikâmet etmesi isteniyor. Bilindiği üzere Tesla, Taxas’ta da bir Gigafactory inşa ediyor. Şirketin burada Cybertruck ile Tesla Semi kamyonları üretmesi bekleniyor.

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Tesla aynı zamanda ABD’nin farklı bölgelerinde çalışacak tam zamanlı oyun ve render mühendisleri de arıyor. Bellevue, Washington ile Palo Alto, Kaliforniya’da görevlendirilecek potansiyel çalışanlar, bilgi-eğlence sistemlerindeki yazılımı daha iyi hale getirmek için kullanılacak. Şirket, bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere de 2021 yılı itibariyle stajyerlik imkânı sunacak.

https://www.usatoday.com/story/tech/gaming/2020/09/02/tesla-hiring-software-engineers-develop-car-video-games/5689617002/

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