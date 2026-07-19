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    Tesla'lar artık sahibine benzeyecek: Sürüş tarzını kopyalama geliyor

    Elon Musk, Tesla FSD'nin yakında sürücü müdahalelerini hatırlayacağını ve kişiselleşeceğini duyurdu. Artık herkesin arabası kendi sürüş tarzına göre hareket edecek.

    Tesla'lar artık sahibine benzeyecek: Sürüş tarzını kopyalayacak Tam Boyutta Gör

    Tesla CEO'su Elon Musk, Full Self-Driving (Tam Otonom Sürüş) sisteminin yeni bir özellikle geleceğini duyurdu. Musk'a göre FSD, sürücülerin yaptığı müdahaleleri hatırlayacak ve her kullanıcının bireysel sürüş tercihlerine göre davranacak.

    Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada "Araç, senin yaptığın spesifik müdahaleleri hatırlamaya başlayacak ve her kişinin bireysel tercihlerine uyum sağlayacak" dedi.

    Ne anlama geliyor?

    • Şu anda FSD (Tam Otonom Sürüş) tüm sürücüler için aynı şekilde çalışıyor.
    • Yeni özellik sayesinde araç, hızlı şerit tercihi, rota alışkanlıkları, park noktaları gibi bireysel davranışları öğrenecek.
    • Zamanla herkesin arabası farklı ve kişiye özel bir sürüş tarzına kavuşacak.

    Güvenlik endişeleri doğurdu

    Bu gelişme heyecan verici olsa da bazı sorular da beraberinde getiriyor. Musk'ın açıklamasında, makas atma ve aşırı hız gibi tehlikeli sürüş davranışlarının sistem tarafından filtrelenip filtrelenmeyeceği net olarak belirtilmedi.

    Tesla'nın geçmiş açıklamalarına göre güvenlik her zaman öncelikli olsa da, bu yeni özelliğin tehlikeli müdahaleleri ne ölçüde ayıklayacağı henüz resmi olarak doğrulanmadı. Bu durum, bazı kullanıcılar ve uzmanlar tarafından güvenlik açısından endişe kaynağı olarak görülüyor.

    Özellikle agresif sürüş alışkanlığı olan kişilerde FSD'nin bu tercihleri ne kadar benimseyeceği belirsizliğini koruyor.

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