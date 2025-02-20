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    Tesla Cybertruck güvenlik endişelerini 5 yıldızla boşa çıkarttı

    Son zamanlarda Tesla Cybertruck karıştığı bazı kazalarla anılarak güvenlik yönünden sorgulanır hale gelmişti. Ancak yapılan bağımsız çarpışma testleri bu şüphelerin yersiz olduğunu gösterdi.

    Tesla Cybertruck güvenlik endişelerini 5 yıldızla boşa çıkarttı Tam Boyutta Gör

    Tesla’nın sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken Cybertruck modeli, güvenlik endişelerini boşa çıkararak NHTSA’nın (ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi) bağımsız çarpışma testlerinden en yüksek puan olan 5 yıldız almayı başardı. Fütüristik ve sert hatlara sahip tasarımı nedeniyle bazı uzmanlar, aracın güvenliği konusunda şüphelerini dile getiriyordu. Özellikle gövde yapısının sertliği ve keskin köşeleri, olası çarpışmalarda nasıl bir performans göstereceği konusunda soru işaretleri yaratıyordu. Ancak test sonuçları, Cybertruck’ın sağlam ve güvenilir bir araç olduğunu kanıtladı.

    Tesla Cybertruck güvenlik endişelerini 5 yıldızla boşa çıkarttı Tam Boyutta Gör

    Araç, önden çarpışma testinde sürücü tarafında 5 yıldız alırken, yolcu tarafında 4 yıldızla değerlendirildi. Yan çarpışma testlerinden ise tam puan alarak güvenlik konusundaki iddiasını perçinledi. Devrilme testlerinde yüzde 12,40 oranında bir devrilme riski tespit edilirken, bu oran Tesla'nın ağırlık merkezini aşağıda tutan batarya tasarımının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bu testten de 4 yıldız alan Cybertruck, genel güvenlik performansıyla beklentileri karşıladı.

    Tesla’nın gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) de değerlendirmeye alındı ve çarpışma önleme, otomatik acil frenleme, şerit takip asistanı gibi kritik güvenlik özellikleriyle tüm testleri başarıyla geçti. ADAS sistemi, Tesla’nın diğer modellerinde olduğu gibi sürüş güvenliğini artıran yapay zeka destekli mekanizmalarla donatılmış durumda.

    Ancak, tartışmalar burada bitmiş değil. Cybertruck’ın tasarımının yaya güvenliği açısından bazı riskler barındırabileceği belirtiliyor. Keskin köşeler ve sert yüzeyler, yayalar için ekstra tehlike oluşturabilir. Bu nedenle NHTSA, gelecekte araçların sadece yolcuları değil, yayalar ve diğer yol kullanıcılarını da nasıl etkilediğini değerlendirmek için yeni güvenlik standartları geliştirmeye hazırlanıyor.

    İlk günden itibaren büyük ilgi gören Cybertruck, şimdiden güçlü ve güvenli bir araç olduğunu kanıtlamış olsa da, özellikle yaya güvenliği konusunda daha fazla tartışmaya yol açacağa benziyor. Tesla’nın ilerleyen süreçte bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu.

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