Avrupa’nın en büyük batarya enerji depolama tesisi devreye girdi: 300.000 eve elektrik sağlayacak

300.000 eve elektrik verebiliyor
Harmony Energy Limited’in kurmuş olduğu tesiste Tesla Megapack teknolojisi kullanılıyor. Sistem tek döngüde 196 megavat saat seviyesinde elektrik depolayabiliyor. Tesisin enerji şebekesini dengelemesi ve aynı zamanda fosil yakıt kaynaklarının güneş enerjisi çiftlikleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile değiştirilmesini kolaylaştırması planlanıyor.
İngiltere’nin beklediği zorlu kışın perde arkasında ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bulunuyor. Birleşik Krallık'ın elektriğinin yüzde 40 ila 60’ı gaz tabanlı tesislerden üretiliyor ve gazında büyük kısmı Rusya’dan geliyor. Dolayısıyla bu alanda kış boyu bir sıkıntı yaşanma riski bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak Harmony, önümüzdeki yıllarda altı benzer proje daha gerçekleştirmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam