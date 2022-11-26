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    Avrupa’nın en büyük batarya enerji depolama tesisi devreye girdi: 300.000 eve elektrik sağlayacak

    Tesla destekli enerji depolama sistemi, İngiltere’nin yaşadığı zorlu sürece katkı sağlayabilir. Kurulan sistem beklenenden daha erken hizmete alındı ve yüzbinlerce eve enerji sağlaması hedefleniyor.
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    Avrupa’nın en büyük batarya enerji depolama tesisi devreye girdi Tam Boyutta Gör
    İngiltere’nin Doğu Yorkshire, Cottingham bölgesinde kurulan batarya enerji depolama sistemi Avrupa’nın en büyüğü olarak kayıtlara geçiyor. Kurulan tesisin toplamda 300.000 eve elektrik enerjisi vermesi hedefleniyor. Harmony Energy Limited tarafından kurulan tesis İngiltere’nin olası enerji sorunu yaşaması ihtimaline karşın planlanandan dört ay daha erken hizmete alınmış durumda.

    300.000 eve elektrik verebiliyor

    Harmony Energy Limited’in kurmuş olduğu tesiste Tesla Megapack teknolojisi kullanılıyor. Sistem tek döngüde 196 megavat saat seviyesinde elektrik depolayabiliyor. Tesisin enerji şebekesini dengelemesi ve aynı zamanda fosil yakıt kaynaklarının güneş enerjisi çiftlikleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile değiştirilmesini kolaylaştırması planlanıyor.

    Avrupa’nın en büyük batarya enerji depolama tesisi devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Kurulan tesiste yer alan her bir Tesla Megapack, 3 MWh'in üzerinde veya ortalama 3.600 eve bir saat yetecek kadar enerji depolayabiliyor. Harmony tesiste bu dev pillerden kaç tane kullanıldığı açıklanmadı ancak basit bir matematikle 55-65 adet Megapack kullanıldığı varsayabiliriz. Öte yandan Harmony, projenin ilk ayağının Aralık 2022’de tam kapasite halinin ise Mart 2023’te faaliyete geçmesini hedefliyordu. Ancak zorlu bir kış dönemi beklendiğinden tesisin erkenden çevrimiçi hale getirilmesine karar verilmiş.

    İngiltere’nin beklediği zorlu kışın perde arkasında ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bulunuyor. Birleşik Krallık'ın elektriğinin yüzde 40 ila 60’ı gaz tabanlı tesislerden üretiliyor ve gazında büyük kısmı Rusya’dan geliyor. Dolayısıyla bu alanda kış boyu bir sıkıntı yaşanma riski bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak Harmony, önümüzdeki yıllarda altı benzer proje daha gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 21 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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