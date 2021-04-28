Tesla, Model 3'ün dünyanın en çok satan premium sedanı olduğunu açıkladı

Tam Boyutta Gör

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ürün gamındaki en uygun fiyatlı model olan Tesla Model 3'ü son yıllarda 'dünyanın en çok satan elektrikli otomobili' sıfatıyla görmeye alışmıştık. Hatta Model 3'ün bazı pazarlarda içten yanmalı motorlu rakiplerini de geride bıraktığına şahit oluyorduk fakat bu küresel çapta bir başarı değildi.

Kısa süre önce 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin sonuçlar paylaşan Tesla'ya göre bu durum değişti ve Model 3, BMW 3 Serisi ve Mercedes-Benz E-Serisi gibi modelleri de geride bırakarak dünyanın en çok satan premium sedan modeli haline geldi. Hatta Tesla bu iddiasını desteklemek için aşağıda gördüğünüz satış grafiğini de paylaştı. Burada kırmızı çizgiyle gösterilen Tesla Model 3'ün zirvede olduğu görülüyor.

İlginizi Çekebilir

Tesla resmi olarak İsrail'de satışlara başladı, Model 3'ün fiyatı şaşırttı

Tesla'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Yaklaşık 3,5 yıldır üretilen ve hatta Avrupa'da üretimi dahi olmayan Model 3, E Serisi ve 3 Serisi gibi uzun dönem endüstri liderlerini geride bırakarak dünyanın en çok satan premium sedan modeli oldu. Bu durum bir elektrikli aracın içten yanmalı muadillerini geride bırakarak lider olabileceğinin en büyük göstergesi" ifadelerine yer verildi.

Tam Boyutta Gör

Öte yandan her ne kadar şu an Model 3'ün başarısını konuşuyor olsak da Tesla, gelecekte Model 3'ün deği Model Y isimli crossover modelinin daha başarılı olacağına inanıyor. Zira markanın "Model Y'nin sadece bir kategori lideri değil küresel çapta dünyanın en çok satan otomobili olabileceğine inanıyoruz" açıklaması da bunu gösteriyor. Şirketin CEO'su Elon Musk da Tesla'nın ileride yılda 1 milyon adet Model Y teslimatı yapabilecek konumda olacağını belirtmişti.

Ayrıca Bkz. "Honda, yeni modellerinde kullanacağı tasarım dilini gösterdi"

Peki kısa vadede Model Y satışları Model 3'ü geride bırakabilir mi? Şirketin açıkladığı finansal sonuçlara göre 2021'in ilk çeyreğinde 182 bin 847 adet Model 3/Y teslimatı yapıldı. Yukarıdaki grafikteyse Model 3 teslimatlarının 120 bin adet civarında olduğunu görüyoruz. Yani Model Y teslimatları 60 bin adet civarında.

Bu da demek oluyor ki Model 3, teslimat konusunda Model Y'nin epey ilerisinde. Fakat Gigafactory Berlin ve Gigafactory Texas isimli iki yeni fabrikada Model Y üretiminin başlamasıyla birlikte işler değişebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.