Tam Boyutta Gör Bir Tesla Model 3 sahibi, aracının plastik gaz pedalının kırılmasından yakındı. Reddit'te kırık pedalın fotoğrafını yayınlayan talihsiz sürücü "o kadar sert bastırdığımı sanmıyorum" notuyla uğradığı şaşkınlığı internet sakinleriyle paylaştı.

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Neyse ki fren pedalından bahsetmiyoruz. Gaz pedalı aracın en sık kullanılan bileşenlerinden biri olsa da fren pedalında meydana gelebilecek bir aksaklık daha büyük sorunlara yol açabilirdi. Benzer sıkıntılar Tesla Model 3'te daha önce de yaşanmıştı.

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Gaz pedalı plastikten yapılıyor

Son olay otomobilin 2021 model Long Range versiyonunda meydana geldi. Fotoğrafta gaz pedalının ortadan kırıldığı ve her an düşebilecekmiş gibi durduğu görülüyor. Yapılan yorumlarda Tesla elektrikli otomobillerdeki gaz pedalının içi boş polimer/plastikten, fren pedalının ise çelikten yapıldığı belirtildi.

Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi bu tür arızalar geçmişte de yaşandı. 2017'den beri birçok Model S sahibi forumlarda ve sosyal ağlarda kırık plastik pedalların fotoğraflarını yayınladı. Hatta Forbes'in bu konuyla ilgili detaylı bir makale bile hazırladığını biliyoruz.

Tesla daha önce Model Y otomobilindeki direksiyon düşmesi sorunuyla da gündeme gelmişti.

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Tesla Model 3'ün gaz pedalı kırıldı: İşte yaşananlar