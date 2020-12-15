Tesla, Model S ve Model X üretimini 18 gün süreyle durduracak

CNBC tarafından bir kopyasına ulaşılan, fabrika işçilerine gönderilen bir e-postaya göre Tesla, Model S ve Model X elektrikli araçlarının üretimini Aralık ayının son günlerinden itibaren 18 gün süreyle askıya almayı planlıyor.

Tesla'nın Kaliforniya'daki Fremont fabrikasındaki üretim, e-postaya göre 24 Aralık'ta sona erecek ve 11 Ocak'ta yeniden başlayacak.

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Model S ve Model X'e ilgi az mı?

CNBC tarafından ele geçirilen e-postada: "Ailenizi tazeleme veya ailenizle zaman geçirme fırsatını değerlendirmenizi istiyoruz, bu nedenle Tesla size 4 Ocak haftası için tam bir haftalık ödeme yapacak. Ayrıca, bu zamanların bir kısmında diğer dükkanları desteklemek veya teslimat için gönüllü olmak için sınırlı ücretli fırsatlarınız olacak." ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Tesla, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ürettiği toplam 139.300 otomobilden sadece 15.200 adedi Model S ve Model X araçlarıydı. Tesla'nın fabrikayı bir süreliğine kapatmasının ardındaki sebep bilinmezken bazıları talep azlığı sebebinden dolayı kapatıldığını düşünüyor.

Bu 18 günlük kapatma, üretim hattının güncellenmesi için şirkete bir fırsat olacak.

https://www.engadget.com/tesla-halts-model-s-x-production-for-18-days-222853836.html

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