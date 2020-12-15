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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, Model S ve Model X üretimini 18 gün süreyle durduracak

    Tesla'nın, işçilere gönderilen bir e-postanın ele geçirilmesiyle Model S ve Model X üretimini 18 gün boyunca durduracağı ortaya çıktı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Tesla, Model S ve Model X üretimini 18 gün süreyle durduracak

    CNBC tarafından bir kopyasına ulaşılan, fabrika işçilerine gönderilen bir e-postaya göre Tesla, Model S ve Model X elektrikli araçlarının üretimini Aralık ayının son günlerinden itibaren 18 gün süreyle askıya almayı planlıyor.

    Tesla'nın Kaliforniya'daki Fremont fabrikasındaki üretim, e-postaya göre 24 Aralık'ta sona erecek ve 11 Ocak'ta yeniden başlayacak.

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    Model S ve Model X'e ilgi az mı?

    CNBC tarafından ele geçirilen e-postada: "Ailenizi tazeleme veya ailenizle zaman geçirme fırsatını değerlendirmenizi istiyoruz, bu nedenle Tesla size 4 Ocak haftası için tam bir haftalık ödeme yapacak. Ayrıca, bu zamanların bir kısmında diğer dükkanları desteklemek veya teslimat için gönüllü olmak için sınırlı ücretli fırsatlarınız olacak." ifadelerine yer verildiği belirtildi.

    Tesla, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ürettiği toplam 139.300 otomobilden sadece 15.200 adedi Model S ve Model X araçlarıydı. Tesla'nın fabrikayı bir süreliğine kapatmasının ardındaki sebep bilinmezken bazıları talep azlığı sebebinden dolayı kapatıldığını düşünüyor.

    Bu 18 günlük kapatma, üretim hattının güncellenmesi için şirkete bir fırsat olacak.



    https://www.engadget.com/tesla-halts-model-s-x-production-for-18-days-222853836.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    haberelectro 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Taycan kanını emdi bunların. Daha bi sürü model çıkacak böyle. Tesla için zor günler başladı.
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    AKTeknisyen (Hamza yok) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazı "düşünenler" de bunun nedeninin talep azlığı değil Model S ve X için Dizayn ve donanım güncellemesi yapılacağından dolayı olduğunu söylüyor.Eğer talep azlığı meselesi olsaydı üretimi durdurmak yerine model 3 üretimine kaydırırlardı.
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kuzey Amerikada'kiler aşı olsun önce sonra üretim ve satışa devam
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kapanmadan çok uzatılmış christmas tatili gibi zaten normalde de hristiyan ülkelerde aralığın son haftası tatil oluyor..
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