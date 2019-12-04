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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Model X ve Porsche Taycan'ın da dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı

    Euro NCAP, yeni otomobilleri konuk ettiği en son güvenlik derecelendirmelerini açıkladı. Porsche Taycan, Audi Q7 ve Skoda Octavia gibi modellerin test edildiği son turun galibi Tesla Model X oldu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla Model X ve Porsche Taycan'ın da dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı
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    Euro NCAP, yeni otomobilleri konuk ettiği en son güvenlik derecelendirmelerini açıkladı. Katılımcılar arasında yer alan Tesla Model X, özellikle yetişkin yolcu koruma kategorisindeki başarısıyla dikkat çekti.

    Euro NCAP’in çarpışma testlerinden beş yıldız alarak ayrılan Tesla Model X, 2019’un en güvenli araçlarından biri olduğunu kanıtladı. Detaylara indiğimizde Model X’in yetişkin yolcu korumada %98, çocuk yolcu korumada %81, yaya korumasında %72 ve son olarak güvenlik yardımcısı kategorisinde %94 oranında başarı elde ettiğini görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Hyundai, 490 km menzile sahip elektrikli modeli Lafesta EV'yi tanıttı"

    Tesla Model X, güvenlik yardımcısı kategorisinde geçtiğimiz aylarda test edilen Model 3 ile aynı başarı oranını yakaladı. Bu konuyla ilgili yorumda bulunan Euro NCAP yetkilileri, bu iki Tesla modelinin son test protokolleri kapsamında bu kategorinin en başarılı katılımcıları olduğunu belirtiyor. Yetişkin yolcu koruma kategorisindeki %98’lik başarı oranı da Model X’i 2019 yılında test edilen araçlar arasında “sınıfının en iyisi” konumuna getiriyor.

    Tesla Model X ve Porsche Taycan'ın da dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı
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    Porsche Taycan

    Son test edilen araçlar arasında bir diğer dikkat çeken model de Porsche Taycan. Çarpışma testlerinden beş yıldızla ayrılan Taycan, yetişkin yolcu korumasında %85, çocuk yolcu korumasında %83, yaya korumasında %70 ve güvenlik yardımcısı kategorisinde %73 oranında başarı elde etti. Euro NCAP’in test sonuçlarını paylaştığı diğer araçlar ve dereceleri şöyle:

    Araçlar Derece(yıldız) Yetişkin(%) Çocuk(%) Yaya(%) Güvenlik Yardımcısı
    Subaru Forester (standart güvenlik ekipmanı) 5 97 91 80 78
    Skoda Octavia (standart güvenlik ekipmanı) 5 92 88 73 79
    Ford Kuga (standart güvenlik ekipmanı) 5 92 86 82 73
    Audi Q7 (standart güvenlik ekipmanı) 5 92 86 71 72
    Renault Captur (standart güvenlik ekipmanı) 5 96 83 75 74
    Peugeot 2008(standart güvenlik ekipmanı) 4 91 84 62 68
    Peugeot 2008(güvenlik paketi) 5 93 84 73 73
    Jeep Renegade(standart güvenlik ekipmanı) 3 82 84 55 58
    Mazda CX-30 (standart güvenlik ekipmanı) 5 99 86 80 77
    Mercedes-Benz GLB (standart güvenlik ekipmanı) 5 92 88 78 74



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    Conqueror26 1 hf. en beğenilen
    Daha dünkü marka kaç yıllık otomobil markalarının içinden geçiyor. Vay be.
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    sml_akyz 1 hf.
    Tesla farkı
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    commandx 6 gün
    Tesla, mazda ve subaru çok iyi sonuçlar almış.

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    haberelectro 6 gün
    Jeep Rebegade 3 yıldız FCA çizgisini hiç bozmadı hahahahaha
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    mtanhu 6 gün
    güzel gelişme.
    Yalnız insanlar trafikte 64 km hızda kaza yapmıyorlar. Çok daha yüksek hızlarda kazalar gerçekleşiyor. Geçen ay, burada hızlı giden Jeep marka bir araç, refüjü geçip karşı şeritten gelen Corolla ile çarpıştı da, Jeep birden alev topuna döndü. Sanki lpg li tofaş idi. öyle yani..Fakat tahmini hızı 150-160 km civarındaydı..
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    DH Misafiri 1 hf.
    Tesla'nın bu başarısı tesadüf değildir. Tesla son 20 yıla damga vurmuş bir markadır. Son 20 yılda Tesla ne kadar premium varsa Tesla hepsinin içinden geçmiştir. Kimseye Tesla'nın bu başarısı tesadüf gibi falan gelmesin asla tesadüf değildir
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    haberelectro 6 gün DH Misafiri
    Ne manada içinden geçmiş. Yazılım dışında ne özelliği var
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    sünnetçi34 1 hf.
    Yıl neredeyse 2020 mobilden konuya girince konu ekrana sığmıyor, taşıyor
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    1ses1 1 hf.
    Neden Volvo yok.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Çünki bu markaların alayı bunu kasıtlı yaptılar yıllarca üstüne çay kaşığı ile koyup teknolojiyi ilerlettiler ki seneye yeni model çıkarınca onuda bolca satsın diye , hala salak salak ekranları ile çıkan otomobiller var sanki çok pahalıymış gibi bi imaj sergiliyolar bu teknolojiler böyle sindire sindire yavaş yavaş çıkartıyolar ama tesla bi geldi herşeyi aracın en üst teknoloji , diğer otomobil filmalarının içinden geçti doğal olarak
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    faniseyler 1 hf.
    Elektrikli araçların bataryalarının da bir şekilde test standardı olması lazım. Alev almazlık, çarpışma sonrası sızdırmazlık, geri dönüşüm gibi.
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    deniz_sea 1 hf.
    Mazda yine gözüme takıldı, zorlasa %100 alacakmış yetişkin korumadan, diğer puanları da ortalama üstü,
    Şartlar uygun olsa da bir Mazda da biz alabilsek ama nerede....
    Yanıtla +1
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    Conqueror26 1 hf. en beğenilen
    Daha dünkü marka kaç yıllık otomobil markalarının içinden geçiyor. Vay be.
    1 Yanıt Yanıtla +32
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    groll 6 gün Conqueror26
    Markayla alakası pek yok onun.Elektrikli araçların altlarındaki batarya araca rijitlik ve koruma sağlıyor ekstra.O yüzden özellikle yandan çarpmalarda daha fazla korunmuş oluyor elektrikli araçlar.
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