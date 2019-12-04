Tesla Model X ve Porsche Taycan'ın da dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı

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Euro NCAP, yeni otomobilleri konuk ettiği en son güvenlik derecelendirmelerini açıkladı. Katılımcılar arasında yer alan Tesla Model X, özellikle yetişkin yolcu koruma kategorisindeki başarısıyla dikkat çekti.

Euro NCAP’in çarpışma testlerinden beş yıldız alarak ayrılan Tesla Model X, 2019’un en güvenli araçlarından biri olduğunu kanıtladı. Detaylara indiğimizde Model X’in yetişkin yolcu korumada %98, çocuk yolcu korumada %81, yaya korumasında %72 ve son olarak güvenlik yardımcısı kategorisinde %94 oranında başarı elde ettiğini görüyoruz.

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Tesla Model X, güvenlik yardımcısı kategorisinde geçtiğimiz aylarda test edilen Model 3 ile aynı başarı oranını yakaladı. Bu konuyla ilgili yorumda bulunan Euro NCAP yetkilileri, bu iki Tesla modelinin son test protokolleri kapsamında bu kategorinin en başarılı katılımcıları olduğunu belirtiyor. Yetişkin yolcu koruma kategorisindeki %98’lik başarı oranı da Model X’i 2019 yılında test edilen araçlar arasında “sınıfının en iyisi” konumuna getiriyor.

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Porsche Taycan

Son test edilen araçlar arasında bir diğer dikkat çeken model de Porsche Taycan. Çarpışma testlerinden beş yıldızla ayrılan Taycan, yetişkin yolcu korumasında %85, çocuk yolcu korumasında %83, yaya korumasında %70 ve güvenlik yardımcısı kategorisinde %73 oranında başarı elde etti. Euro NCAP’in test sonuçlarını paylaştığı diğer araçlar ve dereceleri şöyle:

Araçlar Derece(yıldız) Yetişkin(%) Çocuk(%) Yaya(%) Güvenlik Yardımcısı Subaru Forester (standart güvenlik ekipmanı) 5 97 91 80 78 Skoda Octavia (standart güvenlik ekipmanı) 5 92 88 73 79 Ford Kuga (standart güvenlik ekipmanı) 5 92 86 82 73 Audi Q7 (standart güvenlik ekipmanı) 5 92 86 71 72 Renault Captur (standart güvenlik ekipmanı) 5 96 83 75 74 Peugeot 2008(standart güvenlik ekipmanı) 4 91 84 62 68 Peugeot 2008(güvenlik paketi) 5 93 84 73 73 Jeep Renegade(standart güvenlik ekipmanı) 3 82 84 55 58 Mazda CX-30 (standart güvenlik ekipmanı) 5 99 86 80 77 Mercedes-Benz GLB (standart güvenlik ekipmanı) 5 92 88 78 74