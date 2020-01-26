Tesla Model Y teslimatları önümüzdeki ay başlayacak

Tesla Model Y'nin asfalta çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler var. Elektrikli SUV'nin ilk teslimatlarının önümüzdeki ay yapılacağı bildiriliyor. Yani Tesla kendi adına bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
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Teslarati adlı internet sitesinin haberine göre, şirket ABD'deki müşterilere Şubat ayında araçlarını teslim etmeye başlayacak. Böylelikle Model Y, planlanan tarihten önce teslimatına başlanan ilk Tesla otomobil olacak.
Önce performans versiyonu gelecek
İlk etapta, aracın çift motorlu performans versiyonunu sipariş eden müşterilerle başlanacağı bildiriliyor. Uzun menzilli 4 tekerden çekişli versiyon Mart veya Nisan aylarında alıcılara teslim edilecek. Tüm Model Y serisinin teslimatları ise ancak üçüncü çeyrekte tamamlanabilecek.
https://www.teslarati.com/tesla-model-y-performance-delivery-date-february-2020/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tamam coupemsi sedan cls, insignia , arteon da vs guzel duruyorda suv olunca hos gorunmuyor