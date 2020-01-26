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    Tesla Model Y teslimatları önümüzdeki ay başlayacak

    Tesla Model Y'nin ilk teslimatlarının Şubat ayında yapılacağı bildiriliyor. Elektrikli SUV bu sayede planlanan tarihten önce teslimatına başlanan ilk Tesla otomobil olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla Model Y teslimatları önümüzdeki ay başlayacak
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    Tesla Model Y'nin asfalta çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler var. Elektrikli SUV'nin ilk teslimatlarının önümüzdeki ay yapılacağı bildiriliyor. Yani Tesla kendi adına bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Tesla Model X, SpaceX astronotlarının resmi aracı oldu"

    Teslarati adlı internet sitesinin haberine göre, şirket ABD'deki müşterilere Şubat ayında araçlarını teslim etmeye başlayacak. Böylelikle Model Y, planlanan tarihten önce teslimatına başlanan ilk Tesla otomobil olacak.

    Tesla Model Y teslimatları önümüzdeki ay başlayacak
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    Önce performans versiyonu gelecek

    İlk etapta, aracın çift motorlu performans versiyonunu sipariş eden müşterilerle başlanacağı bildiriliyor. Uzun menzilli 4 tekerden çekişli versiyon Mart veya Nisan aylarında alıcılara teslim edilecek. Tüm Model Y serisinin teslimatları ise ancak üçüncü çeyrekte tamamlanabilecek.



    https://www.teslarati.com/tesla-model-y-performance-delivery-date-february-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 2 sa.
    Bmw x6 ve mercedes glc ne kadar tipsizse bu da oyle... suv de cls tarzi coupemsi sedan kasayi sevmeyen tek ben olamam..







    Tamam coupemsi sedan cls, insignia , arteon da vs guzel duruyorda suv olunca hos gorunmuyor
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    V4LKyR 2 sa.
    Y ile X arasında ne fark var?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    sml_akyz 50 dk. V4LKyR
    X den daha küçük, bir de martı kanat kapıları da ekleyebiliriz. Motor gücü ve menzili hakkında bilgileri aklımda değil ama muhtemelen bunlarda da fark olacaktır.
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