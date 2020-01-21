Tesla Model X, SpaceX astronotlarının resmi aracı oldu

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SpaceX kısa bir süre önce, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşıyacak Crew Dragon uzay aracı ile ilgili bir dizi test gerçekleştirdi. Bu bağlamda bir açıklama yapan şirket, Tesla Model X'in astronotları fırlatma rampasına taşıyacak yeni resmi araç olduğunu duyurdu.

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NASA'da bu görev uzun yıllar boyunca Airstream Excella'nın modifiye edilmiş bir versiyonu olan Astrovan (aşağıda) tarafından gerçekleştirildi. SpaceX'in Tesla ile bağlantısını göz önüne aldığımızda sivil uzay ve havacılık şirketinin Tesla Model X'i tercih etmesi pek de şaşırtıcı gelmiyor.

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SpaceX'e özel bir araç geliştirilebilir

SUV formundaki araç bu tür görevler için pek uygun değilmiş gibi görünse de arka kapılarının tasarımı, astronotların otomobile rahatça girip çıkmasına izin verecek. Şimdilik Model X'i bu görev için kullanacak Tesla'nın ilerleyen dönemlerden SpaceX için özel bir araç geliştirmesi muhtemel görünüyor.

https://ww.electrek.co/2020/01/20/tesla-model-x-new-official-vehicle-transport-nasa-astronauts-spacex/

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