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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Model X, SpaceX astronotlarının resmi aracı oldu

    Elon Musk'ın CEO'su olduğu sivil uzay ve havacılık şirketi SpaceX, astronotları fırlatma rampasına Tesla Model X ile taşıyacağını duyurdu.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla Model X, SpaceX astronotlarının resmi aracı oldu
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    SpaceX kısa bir süre önce, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşıyacak Crew Dragon uzay aracı ile ilgili bir dizi test gerçekleştirdi. Bu bağlamda bir açıklama yapan şirket, Tesla Model X'in astronotları fırlatma rampasına taşıyacak yeni resmi araç olduğunu duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "PSA'dan Türkiye'de üretim sinyali"

    NASA'da bu görev uzun yıllar boyunca Airstream Excella'nın modifiye edilmiş bir versiyonu olan Astrovan (aşağıda) tarafından gerçekleştirildi. SpaceX'in Tesla ile bağlantısını göz önüne aldığımızda sivil uzay ve havacılık şirketinin Tesla Model X'i tercih etmesi pek de şaşırtıcı gelmiyor.

    Tesla Model X, SpaceX astronotlarının resmi aracı oldu
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    SpaceX'e özel bir araç geliştirilebilir

    SUV formundaki araç bu tür görevler için pek uygun değilmiş gibi görünse de arka kapılarının tasarımı, astronotların otomobile rahatça girip çıkmasına izin verecek. Şimdilik Model X'i bu görev için kullanacak Tesla'nın ilerleyen dönemlerden SpaceX için özel bir araç geliştirmesi muhtemel görünüyor.



    https://ww.electrek.co/2020/01/20/tesla-model-x-new-official-vehicle-transport-nasa-astronauts-spacex/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    AirSupport 1 gün en beğenilen
    Bir şey sormak istiyorum. Bunun neresi haber değeri taşıyor? Astronotları 5metre şurdan şuraya taşıyan Corolla olsa haber mi olacaktı sanki?
    Yanıtla +11
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    Plyra 1 gün AirSupport
    DH'yi savunmak için yazmıyorum ama FOX bile bunu haber olarak paylaşmış. Futurism de öyle.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    V4LKyR 7 sa.
    Fazla Model X varsa, bir tane de ben alabilirim.
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    ilkerinanç 23 sa.
    Çok şaşırtıcı gerçekten.Şok oldum desem yeridir.
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    Plyra 1 gün AirSupport
    DH'yi savunmak için yazmıyorum ama FOX bile bunu haber olarak paylaşmış. Futurism de öyle.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    AirSupport 23 sa. Plyra
    Aslında sadece DH için yazmamıştım ben o yorumu. Twitter’da da gördüm komple bir serzenişti
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    Frost05 7 sa. Plyra
    Onların boş beleş şeyleri yazıp çizmesi "haber" olduğunu göstermiyor, sadece PR çalışmasından ibaret bir dizi saçmalık o kadar. Başkaları bir şeylere "haber" olarak sunması, haber değeri taşımayan bir zırvalık olduğu gerçeği değişmiyor.
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    celeroni 1 gün
    model 3 ile tuvalete taşısınlar.
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    AirSupport 1 gün en beğenilen
    Bir şey sormak istiyorum. Bunun neresi haber değeri taşıyor? Astronotları 5metre şurdan şuraya taşıyan Corolla olsa haber mi olacaktı sanki?
    1 Yanıt Yanıtla +11
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