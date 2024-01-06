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    Telefon bataryası üretirken Tesla’ya kafa tutmak: BYD nasıl otomotiv devi oldu?

    Elon Musk bir zamanlar BYD'yi bir rakip olarak görmezden geliyordu. Şimdi ise Çinli dev, Tesla'nın elektrikli araçlardaki hakimiyetini sonlandırdı. Peki BYD nasıl elektrikli otomotiv devi oldu?
    BYD nasıl elektrikli otomotiv devi oldu ve Tesla’yı geçti? Tam Boyutta Gör
    BYD bir telefon bataryası üreticisiyken Tesla'ya kafa tutan bir elektrikli araç devine nasıl dönüştü? Bu oldukça ilginç ve anlatılası bir hikâye. Yıllardır elektrikli otomobil dünyasının tek ve sarsılmaz hâkimi olarak Elon Musk’ın Tesla şirketi görülüyordu. Ancak BYD, son çeyrekte Tesla’dan daha fazla bataryalı araç satışı gerçekleştirdi. Elon Musk ise bundan yıllar yıllar önce BYD’yi rakip olarak görmüyor hatta gülüp geçiyordu.

    2011 yılında Elon Musk, Bloomberg’e verdiği bir röportajda kendisine BYD’nin rekabeti sorulmuştu. Bu sorunun ardından Musk, adeta kahkaha atmış ve BYD’yi rakip olarak görmediğini dile getirmişti. Hatta gülerek tam olarak şunu söylüyordu: “Arabalarını gördünüz mü?” Musk, BYD’nin teknolojik açıdan güçlü olmadığını söylerken anavatanında ciddi sorunlar yaşadığını ve ölmemeye çalıştığını söylüyordu.

    BYD ölmedi

    Gerçekten de BYD o dönemler ölmemeye çalışıyordu ve nitekim bunda da başarılı oldu. BYD piyasadan silinip gitmek yerine dördüncü çeyrekte ABD'li rakibinden daha fazla bataryalı araç satarak en iyi elektrikli araç üreticisi olarak Tesla'yı tahtından indirdi. Tesla, 2023’te 1.8 milyon tamamen elektrikli araç satarken BYD ise 3 milyon araç sattı. Bu araçların 1.6 milyonu tamamen elektrikliydi kalanı ise hibrit.

    Peki telefon bataryaları üreterek işe başlayan Çinli şirket nasıl bir elektrikli otomobil devi haline geldi?

    BYD şu anda bir elektrikli otomobil devi olarak bilinse de, bataryalardan madenciliğe ve yarı iletkenlere kadar pek çok alanda var olması onun başarısının ardındaki büyük bir neden olarak gösterilebilir.

    BYD nasıl elektrikli otomotiv devi oldu ve Tesla’yı geçti?
    BYD bundan 29 yıl önce 1995 yılında Çin'in teknoloji merkezi olan Shenzhen şehrinde kimyager Wang Chuanfu tarafından kuruldu. Şirket sadece 20 çalışan ve 2,5 milyon Çin yuanı, yani bugünkü kurla 351.994 dolar sermaye ile kuruldu.

    Takvimler 1996 yılını gösterdiğinde BYD, günümüzün akıllı telefonlarında bulunan lityum-iyon piller üretmeye başladı. Tam da cep telefonlarının şahlandığı dönemde bu işe girdiler. 2000 ve 2002 yıllarında sırasıyla Motorola ve Nokia'ya batarya tedarik etmeye başladılar. 2002 yılında BYD, lityum-iyon bataryalardaki başarı arkasına alarak Hong Kong Borsası'na kote oldu.

    Otomobillere giriş

    BYD nasıl elektrikli otomotiv devi oldu ve Tesla’yı geçti? Tam Boyutta Gör
    İşin otomobil tarafındaysa BYD, Tesla’dan genç değil daha yaşlı aslında. BYD, 2003 yılında Xi'an Qinchuan Automobile adlı küçük bir otomobil üreticisini satın aldı. Bundan sadece iki yıl sonra içten yanmalı F3 adlı ilk otomobillerini piyasaya sürdü. Bu araçtan 3 yıl sonra ise firma elektrikli araçlara ilk adımını atarak F3DM'yi piyasaya sürdü. F3DM bir plug-in hibrid elektrikli araçtı. Tamamen elektrikli olarak 60 kilometre menzile sahipti.

    Aynı yılda, yani 2008’de ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın yönettiği Berkshire Hathaway, BYD’ye 230 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Bu yatırım BYD’nin elektrikli otomobil hedeflerine önemli bir ivme kazandırdı.

    BYD nasıl elektrikli otomotiv devi oldu ve Tesla’yı geçti? Tam Boyutta Gör
    BYD, elektrikli araç alanına girmeye devam etti ve batarya üreticisi olarak geçmişinin devreye girdiği yer de burası oldu. Şirket 2020 yılında, birçok kişinin BYD'nin elektrikli araçlardaki büyümesini tetiklediğini savunduğu Blade bataryasını piyasaya sürdü.

    BYD’nin Blade bataryaları LFP yani lityum demir fosfat bataryaydı. 2020 yılında birçok batarya üreticisi, enerji yoğunluğunun düşük olduğu, yani sağlayabildikleri enerji miktarına göre çok ağır oldukları algısı nedeniyle LFP bataryalardan uzaklaşıyordu.

    Öte yandan BYD, Blade'i iyi enerji yoğunluğu ve yüksek düzeyde güvenlik sağlayan bir buluş olarak lanse ediyordu. Bunu 2020'de piyasaya sürülen ve Tesla'nın Model S'ine rakip olarak görülen sportif bir sedan olan Han'a koyacağını açıkladı. BYD daha sonra Blade'i piyasaya sürdüğü sonraki modellere de koydu. BYD aslında kendi Blade bataryalarıyla herkesi şaşırtmıştı zira bu bataryalar açıklanandan daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyordu.

    Başarının arkasındaki sır ne?

    BYD nasıl elektrikli otomotiv devi oldu ve Tesla’yı geçti? Tam Boyutta Gör
    Blade ile gerçekleştirilen atılım, BYD'nin elektrikli araçlara yönelik stratejik yatırımlarda neden başarılı olduğunu ve otomobilden daha fazla iş koluna sahip olmanın avantajını gösteriyor. BYD yüksek teknoloji alanında deneyim kazanırken Apple gibi dev firmalara pil tedariki gerçekleştirerek yeterli bir esnekliğe ulaştı.

    BYD yeterli olgunluğa ulaştığında ise kurucuları Wang Chuanfu, bir yerel Çin otomotiv markasını satın aldı ve elektrikli araçlar konusuna erken bir giriş gerçekleştirerek pil teknolojisinde ilerledi. Bu da yetmezmiş gibi, kendi araçlarının tasarımını, mühendisliğini ve kalitesini sürekli olarak geliştirdiler. Tüm bu adımlar BYD’yi 2023'ün 4. çeyreğinde Tesla'yı geçmeye hazırladı.

    Esasında BYD doğrudan sadece saf elektrikli araçlara geçmedi. Firma ilk olarak hibrit otomobiller satarak başarı elde etti. Çin elektrikli araç pazarının ilk aşamalarında BYD, Bataryalı Elektrikli Araçları (BEV) ve Plug-in Hibrid Elektrikli Araçları (PHEV) aynı anda piyasaya sürmeyi tercih etti. Bu strateji, BYD'nin şarj altyapısının iyi kurulmadığı ve kullanıcıların elektrikli araçların avantajları konusunda çok net olmadığı zamanlarda pazar payı kazanmasını sağladı.

    BYD ayrıca stratejik bir pazar konumlaması da yaptı. Çin’de az rakibin olduğu orta sınıf pazarına kartlarını oynayan BYD, bu şekilde büyüdü. BYD esasında markalaşma konusunda da diğer Çinli firmaların yapamadığını yaptı. Firma, farklı fiyat noktalarına hitap etmek için farklı alt markalar yarattı. BYD'nin orta-üst seviye elektrikli araç markası Denza buna bir örnek.

    Devlet desteği

    BYD her şeyi neredeyse doğru yapmış olsa da Çin hükümetinin ülkenin elektrikli araç sektörüne verdiği büyük destek de oldukça önemli. Çin’in elektrikli araç sübvansiyonları ve destekleri 2009 yılında başladı ve son 10-15 yılda daha da arttı. BYD'nin 2015-2020 yılları arasında yaklaşık 4,3 milyar dolar devlet desteği aldığını tahmin ediyor.

    Birçok piyasa analiz firması ve analiste göre BYD’nin bugünlere ulaşmasının arkasındaki en büyük etki esasında Çin’in vermiş olduğu devasa destekler. BYD bu sayede finansman bularak üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini büyütebildi. Firma bu sayede Çin’in devi haline geldi. Ancak burada da kalınmak istenmiyor.

    BYD, Çin'in elektrikli araç pazarına hakim olduktan sonra şimdi de yurtdışında agresif bir şekilde yayılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Tayland’a, Türkiye’den İngiltere'ye kadar birçok ülkede otomobil satıyor. Ancak BYD'nin uluslararası genişlemesi sadece araba satmakla ilgili değil, üretim ve malzemeleri de içeriyor.

    BYD sadece Çin’de araç üretip oradan modellerini diğer ülkelere taşımanın mantıklı olmadığının farkında. Bu nedenle firma Avrupa'daki ilk üretim tesisini Macaristan'da açacağını daha henüz geçtiğimiz ay açıkladı. Şirket ayrıca Brezilya'da lityum madeni varlıkları satın almak istiyor. Lityum, BYD'nin bataryaları ve diğer batarya üreticileri için önemli bir bileşen.

    BYD nasıl elektrikli otomotiv devi oldu ve Tesla’yı geçti? Tam Boyutta Gör
    BYD’nin küresel genişlemesi aslında diğer Çinli firmaların genişleme planlarında karşılaştıkları temel bir zorlukla karşı karşıya. Çin hükümeti, Çinli firmalara devasa finansman kaynakları sağlıyor ancak bu dünyanın geri kalanı için bir endişe kaynağı. Pek çok ülke Çinli markaların Çin hükümetiyle çok “yakın” olduğunu düşünüyor. Bunlar da soruşturmalarla sonuçlanıyor.

    Eylül ayında Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Çin'deki elektrikli araç üreticilerine verilen sübvansiyonlarla ilgili bir soruşturma başlattı. Bu arada ABD, Çinli rakiplerini dışarıda tutmak amacıyla Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) aracılığıyla kendi yerli elektrikli araç sektörünü güçlendirmeye çalışıyor. Tüm bunlar Çin'in bu pazarlardaki ilerlemesini engellemeyi amaçlıyor. Aslında Türkiye de kendi iç piyasasını Çinli istilasından korumak için adımlar attı.

    Ancak BYD, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için, Macaristan'da bir elektrikli araç fabrikasına yaptığı son yatırımda görüldüğü gibi, bu siyasi engelleri proaktif bir şekilde ele alıyor gibi görünüyor.

    Şimdi ne olacak?

    Dünyanın en büyük iki elektrikli araç üreticisi olan Tesla ve BYD arasındaki mücadele devam ediyor ve edecek. Uzmanlara göre BYD halen maksimum potansiyeline ulaşmış değil. İlginçtir ki çoğu otomotiv şirketi uzun süre BYD’yi ciddiye almadı. Bu firmalar Tesla’yı da ciddiye almamışlardı. Şimdi ise Tesla’nın şarj standardı için kuyruğa giriyorlar…

    BYD, küresel yayılımını sürdürdükçe satış hacminde de yükseliş görmeye devam edecek gibi görünüyor. Tesla için ise rekabet biraz daha zorlaşacak. Geriden gelen köklü otomobil üreticileri de var. Önümüzdeki birkaç yıl içinde BYD’nin büyümesi Tesla’ya göre çok daha farklı bir hızlar ilerleyebilir. Bunu biraz zaman gösterecek.

    Öte yandan Elon Musk’a dönecek olursak, kendisi BYD ile olan fikrini elbette değiştirdi. Musk, sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformunda 2011 yılına ait Bloomberg röportajına kısa bir süre öne bir yanıt verdi: "Bu yıllar önceydi. Araçları bugünlerde oldukça rekabetçi."

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/videos/2023-12-27/in-2011-tesla-ceo-musk-mocked-chinese-competitor-byd-video https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-12/byd-looks-to-buy-lithium-assets-in-brazil-in-raw-material-push https://www.cnbc.com/2024/01/05/how-byd-grew-from-a-phone-battery-maker-to-ev-giant-taking-on-tesla.html https://en.wikipedia.org/wiki/BYD_F3DM https://en.wikipedia.org/wiki/BYD_F3
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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