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    Tesla’nın ABD satışları sanılandan daha sert gerilemiş olabilir

    Tesla’nın ABD’deki satış performansına ilişkin yeni analizler, resmi tahminlerden daha düşük bir tabloya işaret ediyor. Küresel teslimat verileriyle yapılan hesaplamalar, durumu daha da kötüleştiriyor

    Tesla’nın ABD satışları sanılandan daha sert gerilemiş olabilir Tam Boyutta Gör

    Tesla'nın ABD’deki elektrikli araç satışları, kamuoyuna yansıyan verilerden daha kötü bir tablo çiziyor. Şirket, satışlarını bölgesel olarak açıklamadığı için, birçok analiz şirketi tahmini verilerle rapor hazırlıyor. Bu durum da Tesla'nın gerçek performansının olduğundan daha iyi gösterilmesine neden oluyor.

    Kamuoyuna açıklanan son raporlardan biri olan Cox Automotive’in 2025 ilk çeyrek verilerine göre Tesla, ABD’de 128 bin 100 araç teslimatı gerçekleştirdi. Ancak bu rakamın yalnızca bir tahmin olduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Tesla, diğer otomobil üreticilerinden farklı olarak, ne bölgesel ne de model bazlı satış verisi paylaşmıyor. Örneğin Ford, ABD satışlarını açıkça duyururken Tesla sadece toplam küresel teslimat rakamlarını açıklamakla yetiniyor.

    Tesla'nın 2025 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde toplam 336 bin 681 araç teslim ettiğini duyurmuştu. Bağımsız analizlerde, ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde kayda geçen teslimat sayısı 212 bin 24 olarak hesaplandı. Bu durumda, Tesla’nın ABD ve Kanada pazarında toplam yaklaşık 124 bin 657 araç sattığı tahmin ediliyor. Kanada satışlarının yaklaşık 5 bin civarında olduğu göz önünde bulundurulursa, ABD’ye ait gerçek satış sayısının 120 bin seviyelerinde olduğu düşünülüyor.

    Bu da Cox’un verdiği rakamdan yaklaşık 8 bin daha az ve Tesla’nın ABD’deki satışlarının geçen yıla kıyasla yüzde 15’e yakın düştüğünü gösteriyor. Buna karşılık, ABD’deki toplam elektrikli araç satışlarının aynı dönemde yüzde 10’un üzerinde artış göstermesi, Tesla’nın pazar payındaki daralmayı daha da belirgin hale getiriyor.

    Tesla’nın satışlarını şeffaf biçimde açıklamaması, sektördeki en büyük üretici konumuna rağmen performansını doğru analiz etmeyi güçleştiriyor. Bu nedenle yatırımcılar ve sektör uzmanları, şirketin gerçek satış verilerini tespit edebilmek için küresel ve bölgesel kayıtları karşılaştırarak dolaylı yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor.

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    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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