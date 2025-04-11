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    Oppo Watch X2 Mini tanıtıldı: Kompakt tasarım, güçlü donanım

    Oppo, giyilebilir teknoloji Watch X2 Mini modelini ekledi. AMOLED ekran, Snapdragon W5 işlemci ve eSIM desteğiyle donatılan saat, aynı zamanda sağlık ve spor özellikleriyle de zenginleştirildi.

    Oppo Watch X2 Mini tanıtıldı: Kompakt tasarım, güçlü donanım

    Oppo, giyilebilir ürün ailesine yeni bir üye daha ekledi. Watch X2 Mini adıyla tanıtılan bu akıllı saat, kompakt tasarımının altında güçlü özellikler barındırıyor. 1,32 inçlik AMOLED ekranı, 1000 nit'e varan parlaklığıyla dış mekânda da net görüntü sunarken, Snapdragon W5 Gen 1 işlemcisi ve yardımcı çipi sayesinde hem performans hem de enerji verimliliği dengeli şekilde sağlanıyor.

    Cihaz, 2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesine ek olarak, gerçek zamanlı işletim sistemi görevleri için ayrılmış 4 GB EMMC belleğe sahip. Tam dolu şarjla akıllı modda yaklaşık 2,5 gün, güç tasarruf modunda ise 7 güne kadar kullanım sunan saat, yalnızca 10 dakikalık şarjla bir günlük enerjiyi karşılayabiliyor.

    Sağlık takibi tarafında da oldukça donanımlı olan X2 Mini, gelişmiş kalp atış hızı ve SpO₂ sensörleriyle gün boyu ölçüm yapabiliyor. Uyku evreleri, stres düzeyi, horlama riski gibi verileri analiz edebilen cihaz, kadın sağlığına özel takvim takibi ve uyumlu cihazlarla gerçek zamanlı kan şekeri izleme özelliklerine de sahip.

    Spor tutkunları içinse 100'ün üzerinde egzersiz modu yer alıyor. Koşu, yüzme ve kayak gibi sporlar için detaylı analiz ve yapay zekâ destekli geri bildirim sunuluyor. Dahili eSIM desteği sayesinde saat üzerinden doğrudan arama yapılabiliyor; NFC ile temassız ödeme, akıllı kilit ve dijital araç anahtarı gibi işlevler de destekleniyor.

    Watch X2 Mini, siyah, gümüş ve 18 ayar altın kaplama kasaya sahip özel altın renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Fiyatlar 250 ila 290 dolar arasında değişiyor. Cihazın satışları 16 Nisan’da başlayacak ve lansmana özel olarak bir adet yedek kayış da kutuya dahil edilecek.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 46 dakika önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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