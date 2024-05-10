Tesla’nın Almanya’daki fabrikasını protestocular bastı!

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Tam Boyutta Gör Tesla’nın Almanya’daki Gigafactory Berlin üretim tesisi özelindeki tartışmalar devam ediyor. Son olarak bugün, otomobil üreticisinin bölgedeki genişleme planlarına karşı çıkan ve birkaç gündür eylemlerine devam eden protestocular, Tesla'nın fabrika sahasını bastı. Çıkan karmaşanın önüne geçmek isteyen Alman kolluk güçleri ise iklim protestocularına biber gazı ile müdahalede bulundu.

Tesla’nın Berlin’deki fabrikası karıştı

Sosyal medyada yer alan görüntülerde siyah giyimli protestocuların Tesla tesislerine girdiği ve tesis binalarından birine doğru koştuğu görülüyor. Disrupt Tesla adlı grubun liderinde göre Tesla'nın fabrika sahasına en az 800 kişi girdi. Bu kişilerin fabrikanın içerisine giremedikleri ifade ediliyor. Alman medyası çok sayıda tutuklama olduğunu, yaralanan protestocuların ve polis memurlarının sağlık görevlileri tarafından tedavi edildiğini söylüyor.

Tesla Alman medyasına yaptığı açıklamada, Perşembe günkü resmi tatilin ardından üretimin zaten düşük olması nedeniyle personelden Cuma günü evden çalışmalarının istendiğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın elektrikli otomobil ve batarya üreten Almanya'daki fabrikası, aylardır şirketin çevreci kimliğinin sahte olduğunu söyleyen iklim aktivistlerinin protestolarına hedef oluyor. Tesla, geçtiğimiz mart ayındaki kundaklama saldırıları ve kesilen elektriğin ardından fabrikadaki üretimi askıya almak zorunda kalmıştı. Tesla CEO’su Elon Musk ise protestocuları “eko-teröristler” olarak nitelendirmişti.

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Tesla, Avrupa'daki tek gigafabrikası olan tesiste yılda bir milyon otomobil üretmek için tesisi yakındaki ormana doğru genişletmeyi planladığını ifade etmişti. Tesla, mevcut durumda haftada 6.000 araç üretimi gerçekleştiriyor. Bu genişleme planlarına yerel halk ve iklim aktivistleri karşı çıkmıştı. Bazı aktivistler ise şubat ayından beri fabrikanın genişleme planlarının olduğu ormanda kamp yapıyorlar.

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