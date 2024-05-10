Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla’nın Almanya’daki fabrikasını protestocular bastı!

    İklim protestocuları Tesla'nın Almanya’daki Gigafactory'sine saldırdı. Protestocular, Tesla’nın Avrupa’daki tek üretim tesisini genişletme planlarına karşı çıkıyor.
    Tesla’nın Almanya’daki fabrikasını protestocular bastı! Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın Almanya’daki Gigafactory Berlin üretim tesisi özelindeki tartışmalar devam ediyor. Son olarak bugün, otomobil üreticisinin bölgedeki genişleme planlarına karşı çıkan ve birkaç gündür eylemlerine devam eden protestocular, Tesla'nın fabrika sahasını bastı. Çıkan karmaşanın önüne geçmek isteyen Alman kolluk güçleri ise iklim protestocularına biber gazı ile müdahalede bulundu.

    Tesla’nın Berlin’deki fabrikası karıştı

    Sosyal medyada yer alan görüntülerde siyah giyimli protestocuların Tesla tesislerine girdiği ve tesis binalarından birine doğru koştuğu görülüyor. Disrupt Tesla adlı grubun liderinde göre Tesla'nın fabrika sahasına en az 800 kişi girdi. Bu kişilerin fabrikanın içerisine giremedikleri ifade ediliyor. Alman medyası çok sayıda tutuklama olduğunu, yaralanan protestocuların ve polis memurlarının sağlık görevlileri tarafından tedavi edildiğini söylüyor.

    Tesla Alman medyasına yaptığı açıklamada, Perşembe günkü resmi tatilin ardından üretimin zaten düşük olması nedeniyle personelden Cuma günü evden çalışmalarının istendiğini söyledi.

    Tesla’nın Almanya’daki fabrikasını protestocular bastı! Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın elektrikli otomobil ve batarya üreten Almanya'daki fabrikası, aylardır şirketin çevreci kimliğinin sahte olduğunu söyleyen iklim aktivistlerinin protestolarına hedef oluyor. Tesla, geçtiğimiz mart ayındaki kundaklama saldırıları ve kesilen elektriğin ardından fabrikadaki üretimi askıya almak zorunda kalmıştı. Tesla CEO’su Elon Musk ise protestocuları “eko-teröristler” olarak nitelendirmişti.

    Tesla, Avrupa'daki tek gigafabrikası olan tesiste yılda bir milyon otomobil üretmek için tesisi yakındaki ormana doğru genişletmeyi planladığını ifade etmişti. Tesla, mevcut durumda haftada 6.000 araç üretimi gerçekleştiriyor.  Bu genişleme planlarına yerel halk ve iklim aktivistleri karşı çıkmıştı. Bazı aktivistler ise şubat ayından beri fabrikanın genişleme planlarının olduğu ormanda kamp yapıyorlar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2 ayda ayt matematik biter mi bozuk meyve suyu zehirler mi 40 günde 25 kilo verdim golf 4 otomatik şanzıman arızaları alaturka tuvalet nasıl kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    XİAOMİ REDMİ NOTE 12S
    XİAOMİ REDMİ NOTE 12S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ097
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ097
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız