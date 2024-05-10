Tesla’nın Almanya’daki fabrikasını protestocular bastı!

Tesla’nın Berlin’deki fabrikası karıştı
Sosyal medyada yer alan görüntülerde siyah giyimli protestocuların Tesla tesislerine girdiği ve tesis binalarından birine doğru koştuğu görülüyor. Disrupt Tesla adlı grubun liderinde göre Tesla'nın fabrika sahasına en az 800 kişi girdi. Bu kişilerin fabrikanın içerisine giremedikleri ifade ediliyor. Alman medyası çok sayıda tutuklama olduğunu, yaralanan protestocuların ve polis memurlarının sağlık görevlileri tarafından tedavi edildiğini söylüyor.
Tesla Alman medyasına yaptığı açıklamada, Perşembe günkü resmi tatilin ardından üretimin zaten düşük olması nedeniyle personelden Cuma günü evden çalışmalarının istendiğini söyledi.
Tesla, Avrupa'daki tek gigafabrikası olan tesiste yılda bir milyon otomobil üretmek için tesisi yakındaki ormana doğru genişletmeyi planladığını ifade etmişti. Tesla, mevcut durumda haftada 6.000 araç üretimi gerçekleştiriyor. Bu genişleme planlarına yerel halk ve iklim aktivistleri karşı çıkmıştı. Bazı aktivistler ise şubat ayından beri fabrikanın genişleme planlarının olduğu ormanda kamp yapıyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.