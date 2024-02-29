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    Tesla’nın bir sonraki fabrikası İtalya’da olabilir

    Tesla, önümüzdeki birkaç yılda üretim kapasitesini artırmayı planlarken yeni fabrikalar için de en uygun yeri arıyor. Son haberlere göre Tesla’nın bir sonraki fabrikası İtalya’da olabilir.
    Tesla’nın bir sonraki fabrikası İtalya’da olabilir Tam Boyutta Gör
    Tesla, halihazırda yeni nesil sportif Roadster otomobili üzerinde çalışırken bir yandan da gelecekteki daha uygun fiyatlı otomobili için üretim kapasitesini artırmak istiyor. Son gelen haberler de bu kapasite artırımına dayanıyor. İtalyan bakan Adolfo Urso, yaptığı açıklamada Tesla ile potansiyel bir fabrika için görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

    Tesla, İtalya’da fabrika kurabilir

    Bakan Adolfo Urso’nun açıklamalarına göre hükümet, Tesla ile aylardır görüşme halinde. Gerçekleştirilen görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini söyleyen Urso, aynı zamanda ihtiyatlı olunması gerektiğini de belirtiyor.

    İtalya, şu anda elektrifikasyon konusunda geri kalmış olan Stellantis'in hakim olduğu otomobil endüstrisini çeşitlendirmek istiyor. Tesla, bu çeşitlilik için önemli bir hedef konumundayken ülke ayrıca Çinli otomobil üreticilerini de değerlendiriyor. Öte yandan Tesla, halihazırda yeni bir fabrika için karar vermiş değil ve İtalya görünüşe göre şimdilik seçeneklerden birisi konumunda.

    Tesla, halihazırda son olarak duyurduğu yeni fabrikası Gigafactory Mexico'yu çoktan ertelemiş durumdayken firmanın 2024 yılı bitmeden yeni bir fabrika için en azından yer duyurusu yapmayı planladığı düşünülüyor. Firma, Avrupa özelinde sadece Almanya’da Gigafactory Berlin tesisinde üretim gerçekleştiriyor. Bu fabrika zaten devasa boyutta olsa da Tesla’nın tesisi daha da genişletmek istediği ancak yerel sakinlerin buna karşı çıktığı biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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