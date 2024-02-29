Tesla’nın bir sonraki fabrikası İtalya’da olabilir

Tesla, İtalya’da fabrika kurabilir
Bakan Adolfo Urso’nun açıklamalarına göre hükümet, Tesla ile aylardır görüşme halinde. Gerçekleştirilen görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini söyleyen Urso, aynı zamanda ihtiyatlı olunması gerektiğini de belirtiyor.
İtalya, şu anda elektrifikasyon konusunda geri kalmış olan Stellantis'in hakim olduğu otomobil endüstrisini çeşitlendirmek istiyor. Tesla, bu çeşitlilik için önemli bir hedef konumundayken ülke ayrıca Çinli otomobil üreticilerini de değerlendiriyor. Öte yandan Tesla, halihazırda yeni bir fabrika için karar vermiş değil ve İtalya görünüşe göre şimdilik seçeneklerden birisi konumunda.
Tesla, halihazırda son olarak duyurduğu yeni fabrikası Gigafactory Mexico'yu çoktan ertelemiş durumdayken firmanın 2024 yılı bitmeden yeni bir fabrika için en azından yer duyurusu yapmayı planladığı düşünülüyor. Firma, Avrupa özelinde sadece Almanya’da Gigafactory Berlin tesisinde üretim gerçekleştiriyor. Bu fabrika zaten devasa boyutta olsa da Tesla’nın tesisi daha da genişletmek istediği ancak yerel sakinlerin buna karşı çıktığı biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.