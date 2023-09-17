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    Tesla’nın Cybertruck rezervasyon sayısı oldukça iddialı

    Tesla’nın fütüristtik elektrikli kamyoneti Cybertruck için süreç devam ediyor ve seri üretime yaklaşılıyor. Öte yandan incelemelere göre Cybertruck’ın rezervasyon sayısı hayli yüksek görünüyor.
    Tesla’nın Cybertruck rezervasyon sayısı oldukça iddialı Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın geleceğe yönelik elektrikli kamyonu Cybertruck, yakın bir zamanda seri üretime geçecek ve 2024 yılında müşterilere teslim edilmeye başlayacak. Ancak sosyal medya ve otomotiv çevrelerinde yapılan yorumlara baktığımızda, birçok insanın aracın tasarımını pek çekici bulmadığını görmekteyiz. Cybertruck, çoğu insan için tasarımıyla kutuplaştırıcı bir etkiye sahip gibi görünse de, kamyonet için yapılan rezervasyon sayısına bakılırsa birçok kişi tarafından da sevildiği görülüyor.

    Cybertruck'a ilgi büyük

    Aracın 2019'daki prömiyeri, kırılmaz pencere gösterisinin başarısız olmasıyla eleştirilerin hedefi olduğu ancak bu, aynı zamanda çok fazla dikkat çekmeye de yardımcı oldu. CEO Elon Musk, Tesla'nın Cybertruck için aracı tanıttıktan sonraki bir hafta içinde 250.000'in üzerinde rezervasyon aldığını açıklamıştı. Bu rakam Tesla için sürpriz veya rekor değil. Firmanın otomobilleri tanıtımdan sonraki haftalarda yüksek rezervasyon alma eğilimi gösteriyor ancak zaman ilerledikçe ilgi azalıyor. Görünüşe göre Cybertruck özelinde bu durum işlememiş.

    2021 yılına gelindiğinde, Cybertruck rezervasyon sayısının 1 milyon adedi geçtiği bildirildi. İki yıl sonra ise toplam Cybertruck rezervasyonlarının 2 milyonun üzerine çıktığı bildiriliyor. Elbette bu rezervasyon doğrudan aracın başarısının bir göstergesi değil. Rezervasyon için sadece 100 dolarlık bir depozito ödemek gerekiyor. Ancak bu düşük maliyetin yüzde 20’si bile satışa dönüşse Cybertruck, kısa sürede dünyanın en çok satan pikaplarından biri haline gelebilir. Ek olarak Tesla, Cybertruck’ın nihai fiyatını da açıklamış değil. Buna rağmen ilginin yüksek olması ilginç. Bu yıl içinde Tesla’nın merak edilen fiyat ve teslimat bilgilerini açıklaması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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