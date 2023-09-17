Tam Boyutta Gör Tesla'nın geleceğe yönelik elektrikli kamyonu Cybertruck, yakın bir zamanda seri üretime geçecek ve 2024 yılında müşterilere teslim edilmeye başlayacak. Ancak sosyal medya ve otomotiv çevrelerinde yapılan yorumlara baktığımızda, birçok insanın aracın tasarımını pek çekici bulmadığını görmekteyiz. Cybertruck, çoğu insan için tasarımıyla kutuplaştırıcı bir etkiye sahip gibi görünse de, kamyonet için yapılan rezervasyon sayısına bakılırsa birçok kişi tarafından da sevildiği görülüyor.

Cybertruck'a ilgi büyük

Aracın 2019'daki prömiyeri, kırılmaz pencere gösterisinin başarısız olmasıyla eleştirilerin hedefi olduğu ancak bu, aynı zamanda çok fazla dikkat çekmeye de yardımcı oldu. CEO Elon Musk, Tesla'nın Cybertruck için aracı tanıttıktan sonraki bir hafta içinde 250.000'in üzerinde rezervasyon aldığını açıklamıştı. Bu rakam Tesla için sürpriz veya rekor değil. Firmanın otomobilleri tanıtımdan sonraki haftalarda yüksek rezervasyon alma eğilimi gösteriyor ancak zaman ilerledikçe ilgi azalıyor. Görünüşe göre Cybertruck özelinde bu durum işlememiş.

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2021 yılına gelindiğinde, Cybertruck rezervasyon sayısının 1 milyon adedi geçtiği bildirildi. İki yıl sonra ise toplam Cybertruck rezervasyonlarının 2 milyonun üzerine çıktığı bildiriliyor. Elbette bu rezervasyon doğrudan aracın başarısının bir göstergesi değil. Rezervasyon için sadece 100 dolarlık bir depozito ödemek gerekiyor. Ancak bu düşük maliyetin yüzde 20’si bile satışa dönüşse Cybertruck, kısa sürede dünyanın en çok satan pikaplarından biri haline gelebilir. Ek olarak Tesla, Cybertruck’ın nihai fiyatını da açıklamış değil. Buna rağmen ilginin yüksek olması ilginç. Bu yıl içinde Tesla’nın merak edilen fiyat ve teslimat bilgilerini açıklaması bekleniyor.

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Tesla’nın Cybertruck rezervasyon sayısı oldukça iddialı