Tesla’nın Cybertruck rezervasyon sayısı oldukça iddialı

Cybertruck'a ilgi büyük
Aracın 2019'daki prömiyeri, kırılmaz pencere gösterisinin başarısız olmasıyla eleştirilerin hedefi olduğu ancak bu, aynı zamanda çok fazla dikkat çekmeye de yardımcı oldu. CEO Elon Musk, Tesla'nın Cybertruck için aracı tanıttıktan sonraki bir hafta içinde 250.000'in üzerinde rezervasyon aldığını açıklamıştı. Bu rakam Tesla için sürpriz veya rekor değil. Firmanın otomobilleri tanıtımdan sonraki haftalarda yüksek rezervasyon alma eğilimi gösteriyor ancak zaman ilerledikçe ilgi azalıyor. Görünüşe göre Cybertruck özelinde bu durum işlememiş.
2021 yılına gelindiğinde, Cybertruck rezervasyon sayısının 1 milyon adedi geçtiği bildirildi. İki yıl sonra ise toplam Cybertruck rezervasyonlarının 2 milyonun üzerine çıktığı bildiriliyor. Elbette bu rezervasyon doğrudan aracın başarısının bir göstergesi değil. Rezervasyon için sadece 100 dolarlık bir depozito ödemek gerekiyor. Ancak bu düşük maliyetin yüzde 20’si bile satışa dönüşse Cybertruck, kısa sürede dünyanın en çok satan pikaplarından biri haline gelebilir. Ek olarak Tesla, Cybertruck’ın nihai fiyatını da açıklamış değil. Buna rağmen ilginin yüksek olması ilginç. Bu yıl içinde Tesla’nın merak edilen fiyat ve teslimat bilgilerini açıklaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.