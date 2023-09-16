Tam Boyutta Gör Ford Motor İcra Kurulu Başkanı Jim Farley yaptığı açıklamada Birleşik Otomobil İşçileri sendikasının ücretleri %40 oranında artırma, çalışma sürelerini kısaltma ve yeni emeklilik hakları ekleme önerisinin şirketi iflas ettirebileceğini söyledi.

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Ford'un iflas başvurusunda bulunmayan tek eski Amerikan markası olduğu düşünüldüğünde bu son derece cesur bir açıklama. CNBC'ye konuşan Farley, UAW ile otomobil üreticileri arasında devam eden görüşmelere ilişkin tutumunu ortaya koydu. "Herkes bir odaya kapanıp son pazarlığı yaptığımızı hayal ediyor ve biz de bunu çok isterdik... ama ortada hiçbir şey yok. Shawn Fain ve UAW'den hiçbir karşı teklif almadık." dedi.

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Farley, UAW'nin teklifi için "İşçilerimizi desteklemektense iflası seçmemizi istiyorlar." ifadelerini kullandı. Ford Ceo'su ayrıca UAW'nin önerisi 2019'dan beri yürürlükte olsaydı, şirketin dört yılda yaklaşık 30 milyar dolar kâr etmek yerine, yaklaşık 15 milyar dolar kaybedeceğini ve şimdiye kadar iflas etmiş olacağını söyledi.

Tam Boyutta Gör Tüm bu yaşananların ardından da UAW sendikası General Motors, Ford ve Stellantis dahil olmak üzere ABD'nin önde gelen otomobil üreticilerinin fabrikalarında greve gitti.

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Ford CEO'su: İşçilerin istediği zam şirketi iflas ettirir