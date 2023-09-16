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    Ford CEO'su: İşçilerin istediği zam şirketi iflas ettirir

    Amerikan otomotiv devi Ford'un CEO'su Jim Farley, sendikanın istediği zam talebinin şirketi iflas ettirebileceğini söyledi ve henüz ortak bir noktada buluşulamadığını açıkladı.
    Ford CEO'su: İşçilerin istediği zam şirketi iflas ettirir Tam Boyutta Gör
    Ford Motor İcra Kurulu Başkanı Jim Farley yaptığı açıklamada Birleşik Otomobil İşçileri sendikasının ücretleri %40 oranında artırma, çalışma sürelerini kısaltma ve yeni emeklilik hakları ekleme önerisinin şirketi iflas ettirebileceğini söyledi.

    Ford'un iflas başvurusunda bulunmayan tek eski Amerikan markası olduğu düşünüldüğünde bu son derece cesur bir açıklama. CNBC'ye konuşan Farley, UAW ile otomobil üreticileri arasında devam eden görüşmelere ilişkin tutumunu ortaya koydu. "Herkes bir odaya kapanıp son pazarlığı yaptığımızı hayal ediyor ve biz de bunu çok isterdik... ama ortada hiçbir şey yok. Shawn Fain ve UAW'den hiçbir karşı teklif almadık." dedi.

    Zam taleplerini kabul etseydik çoktan iflas etmiştik

    Farley, UAW'nin teklifi için "İşçilerimizi desteklemektense iflası seçmemizi istiyorlar." ifadelerini kullandı. Ford Ceo'su ayrıca UAW'nin önerisi 2019'dan beri yürürlükte olsaydı, şirketin dört yılda yaklaşık 30 milyar dolar kâr etmek yerine, yaklaşık 15 milyar dolar kaybedeceğini ve şimdiye kadar iflas etmiş olacağını söyledi.

    Ford CEO'su: İşçilerin istediği zam şirketi iflas ettirir Tam Boyutta Gör
    Tüm bu yaşananların ardından da UAW sendikası General Motors, Ford ve Stellantis dahil olmak üzere ABD'nin önde gelen otomobil üreticilerinin fabrikalarında greve gitti.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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