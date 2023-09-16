Ford CEO'su: İşçilerin istediği zam şirketi iflas ettirir

Ford'un iflas başvurusunda bulunmayan tek eski Amerikan markası olduğu düşünüldüğünde bu son derece cesur bir açıklama. CNBC'ye konuşan Farley, UAW ile otomobil üreticileri arasında devam eden görüşmelere ilişkin tutumunu ortaya koydu. "Herkes bir odaya kapanıp son pazarlığı yaptığımızı hayal ediyor ve biz de bunu çok isterdik... ama ortada hiçbir şey yok. Shawn Fain ve UAW'den hiçbir karşı teklif almadık." dedi.
Zam taleplerini kabul etseydik çoktan iflas etmiştik
Farley, UAW'nin teklifi için "İşçilerimizi desteklemektense iflası seçmemizi istiyorlar." ifadelerini kullandı. Ford Ceo'su ayrıca UAW'nin önerisi 2019'dan beri yürürlükte olsaydı, şirketin dört yılda yaklaşık 30 milyar dolar kâr etmek yerine, yaklaşık 15 milyar dolar kaybedeceğini ve şimdiye kadar iflas etmiş olacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.