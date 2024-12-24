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    Tesla'nın Teksas'ta kurduğu dev lityum rafinerisi faaliyete geçti

    Araçlarında kullandığı bataryalar için gerekli olan lityumun tedarikini Amerika'ya taşımak isteyen Tesla, Teksas'ta kurduğu dev lityum işleme tesisini faaliyete geçirdi. 
    Tesla'nın dev lityum rafinerisi faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Araçlarında kullandığı lityum için bugüne kadar büyük ölçüde Çin ve Avustralya'ya bel bağlayan Tesla, lityum tedarikini kendi eline almak için önemli bir adım attı. İlk lityum rafinerisinin temellerini geçtiğimiz yıl atan şirket, Teksas'ta kurduğu bu tesisi geçtiğimiz günlerde faaliyete geçirdi. Bu aynı zamanda ABD'nin de bu ölçekteki ilk lityum işleme tesisi oldu.

    Bu tesis tamamlandığında 50 GWh lityum batarya ihtiyacını karşılayacak üretimi yapıyor olacak. Tesla bu projeyle ilgili şöyle diyor: “Bu yatırım, hem dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuz açısından kritik önem taşıyor hem de Kuzey Amerika'daki batarya tipi lityum hidroksit tedarikini hızla artırmaya yönelik çabalarımızı temsil ediyor.”

    Tesla tarafından yapılan bu açıklamada da dikkat çekildiği üzrere bu aslında lityum üretimini Çin'den Batı'ya kaydırmak için yapılan atılımın bir parçası. Hem ABD hem de Avrupa ülkeleri lityum konusunda Çin'e bağımlılığını azaltmak istiyor. Şu anda dünyanın lityum üretiminin üçte ikisini Çin karşılıyor. Ancak bu yatırımlar sürerse yakın bir gelecekte bu durum değişmeye başlayabilir.

    Tesla Bu Tesiste Kendi Geliştirdiği Lityum İşleme Metodunu Kullanacak

    Tesla'nın dev lityum rafinerisi faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Tesla, gelecek planları arasında önemli bir yer tutan bu tesiste kendi geliştirdiği lityum işleme metodunu kullanıyor. Bu metot kil minerallerinin içinden lityumun ayrıştırılması için asit kullanımına ihtiyaç duymuyor. Spodümene asit yerine sofra tuzu katılıyor. Daha sonra suyla karıştırılıp yüksek sıcaklıklarda çalkalanarak lityum açısından zengin bir harç elde ediliyor. Bu harç daha sonra filtrelenip saflaştırılarak piller için temel bir bileşen olan lityum hidroksit hâline getiriliyor. Tesla, bu metot ile lityum hidroksit üretmenin hem yüzde 33 daha az maliyetli olduğunu hem de daha çevre dostu olduğunu söylüyor.

    İlk olarak 2020'de duyurduğu bu lityum işleme tesisinden para basma makinesi olarak söz eden Elon Musk, ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan lityum madenlerine de önemli yatırımlar yaptı. Bu bölgedeki maden çıkarma haklarını alan Musk, şimdi Teksas'ta da bir rafineri kurarak lityum üretim sürecinin baştan sona ABD'de gerçekleşmesinin yolunu açmış oldu.

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    Sinoeis 21 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 2 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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