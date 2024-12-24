Tesla'nın Teksas'ta kurduğu dev lityum rafinerisi faaliyete geçti

Bu tesis tamamlandığında 50 GWh lityum batarya ihtiyacını karşılayacak üretimi yapıyor olacak. Tesla bu projeyle ilgili şöyle diyor: “Bu yatırım, hem dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuz açısından kritik önem taşıyor hem de Kuzey Amerika'daki batarya tipi lityum hidroksit tedarikini hızla artırmaya yönelik çabalarımızı temsil ediyor.”
Tesla tarafından yapılan bu açıklamada da dikkat çekildiği üzrere bu aslında lityum üretimini Çin'den Batı'ya kaydırmak için yapılan atılımın bir parçası. Hem ABD hem de Avrupa ülkeleri lityum konusunda Çin'e bağımlılığını azaltmak istiyor. Şu anda dünyanın lityum üretiminin üçte ikisini Çin karşılıyor. Ancak bu yatırımlar sürerse yakın bir gelecekte bu durum değişmeye başlayabilir.
Tesla Bu Tesiste Kendi Geliştirdiği Lityum İşleme Metodunu Kullanacak
İlk olarak 2020'de duyurduğu bu lityum işleme tesisinden para basma makinesi olarak söz eden Elon Musk, ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan lityum madenlerine de önemli yatırımlar yaptı. Bu bölgedeki maden çıkarma haklarını alan Musk, şimdi Teksas'ta da bir rafineri kurarak lityum üretim sürecinin baştan sona ABD'de gerçekleşmesinin yolunu açmış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.