Tam Boyutta Gör Tesla, 2024'ün ikinci çeyreğinde 9,4 GWh büyüklüğünde enerji depolama sistemi kurarak şirket rekoru kırdı. Bu miktar, önceki çeyrekteki kurulumdan %131, geçen senenin aynı döneminden %157 daha yüksek. Şirket 2024'ün ilk yarısında, neredeyse geçen senenin tamamına eşdeğer batarya depolama sistemi kurmayı başardı.

Tesla'nın enerji depolama işi hızla büyüyor

Tam Boyutta Gör Tesla, otomobil satış rakamlarında son zamanlarda sıkıntı yaşasa da, enerji işinde dolu dizgin gitmeye devam ediyor ve şirketin gelirlerindeki payını arttırıyor. Şirketin gelirlerinde %10'dan az paya sahip olan enerji bölümü, bu çeyrekte payını %20'nin üzerine çıkarmayı başardı.

Tesla'nın Kaliforniya ve Şangay'daki Megapack montaj tesislerinde yapılan kapasite artışlarıyla, her iki tesis de yılda 40 GWh'e kadar Megapack üretme kapasitesine sahip duruma geldi. Tesla, araç üretimine ilişkin verileri açıklasa da, her çeyrekte üretilen enerji depolama ürünlerinin hacmini açıklamıyor. Bunun yerine, kurulan batarya paketlerinden elde ettiği geliri rapor ediyor.

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Megapack fiyatları düşüyor

Tesla, operasyonel başarılarına ek olarak, artık önemli ölçüde daha düşük fiyatlar sunan çevrimiçi enerji depolama fiyatlandırma aracını da yeniden kullanıma sundu. Şirketin 1,9 MW/3,9 MWh Megapack fiyatı şu anda 1.039.290 dolar olarak listeleniyor, bu da kWh başına 266 dolara denk geliyor. Ancak bu fiyata kurulum ve teslimat dahil değil.

Nisan 2023'te aynı donanımın fiyatı kWh başına 482 dolar ile 1.879.840 dolar idi. Fiyatların 14 aylık dönemde yaklaşık %44 oranında düşüş gösterdiği görülüyor. Bu fiyat düşüşü, Çin'deki batarya hücresi maliyetlerinin 110 ila 130 dolar/kWh aralığından 50 dolar/kWh civarına düştüğünü gösteren genel piyasa eğilimiyle uyumlu.

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Tesla'nın enerji depolama işi hızla büyüyor: Çeyrek rekoru kırdı