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    Anlık Bildirim

    Tesla'nın enerji depolama işi hızla büyüyor: Çeyrek rekoru kırdı

    Tesla, 2024'ün ikinci çeyreğinde 9,4 GWh büyüklüğünde enerji depolama sistemi kurarak şirket rekoru kırdı. Enerji depolama işi, şirketin gelirlerinin %22'sini oluşturdu.
    Tesla'nın enerji depolama işi hızla büyüyor: Çeyrek rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2024'ün ikinci çeyreğinde 9,4 GWh büyüklüğünde enerji depolama sistemi kurarak şirket rekoru kırdı. Bu miktar, önceki çeyrekteki kurulumdan %131, geçen senenin aynı döneminden %157 daha yüksek. Şirket 2024'ün ilk yarısında, neredeyse geçen senenin tamamına eşdeğer batarya depolama sistemi kurmayı başardı.

    Tesla'nın enerji depolama işi hızla büyüyor

    Tesla'nın enerji depolama işi hızla büyüyor: Çeyrek rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Tesla, otomobil satış rakamlarında son zamanlarda sıkıntı yaşasa da, enerji işinde dolu dizgin gitmeye devam ediyor ve şirketin gelirlerindeki payını arttırıyor. Şirketin gelirlerinde %10'dan az paya sahip olan enerji bölümü, bu çeyrekte payını %20'nin üzerine çıkarmayı başardı.
    Tesla'nın enerji depolama işi hızla büyüyor: Çeyrek rekoru kırdı
    Tesla'nın Kaliforniya ve Şangay'daki Megapack montaj tesislerinde yapılan kapasite artışlarıyla, her iki tesis de yılda 40 GWh'e kadar Megapack üretme kapasitesine sahip duruma geldi. Tesla, araç üretimine ilişkin verileri açıklasa da, her çeyrekte üretilen enerji depolama ürünlerinin hacmini açıklamıyor. Bunun yerine, kurulan batarya paketlerinden elde ettiği geliri rapor ediyor.

    Megapack fiyatları düşüyor

    Tesla, operasyonel başarılarına ek olarak, artık önemli ölçüde daha düşük fiyatlar sunan çevrimiçi enerji depolama fiyatlandırma aracını da yeniden kullanıma sundu. Şirketin 1,9 MW/3,9 MWh Megapack fiyatı şu anda 1.039.290 dolar olarak listeleniyor, bu da kWh başına 266 dolara denk geliyor. Ancak bu fiyata kurulum ve teslimat dahil değil.

    Nisan 2023'te aynı donanımın fiyatı kWh başına 482 dolar ile 1.879.840 dolar idi. Fiyatların 14 aylık dönemde yaklaşık %44 oranında düşüş gösterdiği görülüyor. Bu fiyat düşüşü, Çin'deki batarya hücresi maliyetlerinin 110 ila 130 dolar/kWh aralığından 50 dolar/kWh civarına düştüğünü gösteren genel piyasa eğilimiyle uyumlu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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