Tesla'nın enerji depolama işi hızla büyüyor: Çeyrek rekoru kırdı

Tesla, operasyonel başarılarına ek olarak, artık önemli ölçüde daha düşük fiyatlar sunan çevrimiçi enerji depolama fiyatlandırma aracını da yeniden kullanıma sundu. Şirketin 1,9 MW/3,9 MWh Megapack fiyatı şu anda 1.039.290 dolar olarak listeleniyor, bu da kWh başına 266 dolara denk geliyor. Ancak bu fiyata kurulum ve teslimat dahil değil.
Nisan 2023'te aynı donanımın fiyatı kWh başına 482 dolar ile 1.879.840 dolar idi. Fiyatların 14 aylık dönemde yaklaşık %44 oranında düşüş gösterdiği görülüyor. Bu fiyat düşüşü, Çin'deki batarya hücresi maliyetlerinin 110 ila 130 dolar/kWh aralığından 50 dolar/kWh civarına düştüğünü gösteren genel piyasa eğilimiyle uyumlu.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.