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    Tesla’da düşüş sürüyor: Teslimatlar ikinci çeyrekte de düştü

    Tesla, 2024 yılı için ikinci çeyrek araç üretim ve teslimat raporunu yayınladı. Uzmanların beklediği gibi Tesla, yılın ikinci çeyreğinde de geçen yıla göre teslimatlarda düşüş yaşadı.

    Tesla’da düşüş sürüyor: Teslimatlar ikinci çeyrekte de düştü Tam Boyutta Gör

    Tesla, kısa bir süre önce 2024 yılı için ikinci çeyrek araç üretim ve teslimat raporunu yayınladı. Açıklanan teslimat sayısı yıllık bazda düşüşün devam ettiğini gösterirken düşüş, analistlerin beklediği kadar büyük olmadı. Tesla’nın araç teslimat sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında düştü. Beklenti yüzde 6 yönündeydi.

    Tesla satışları ikinci çeyrek geriledi

    Tesla’nın resmi rakamlarına göre elektrikli otomobil üretici 2024’ün ikinci çeyreğinde toplam 410,831 adet araç üretimi gerçekleştirdi. Bu üretimin 386,576 adetlik bölümünü Model 3/Y oluştururken 24,255 adetlik kısmını ise Model S,X, Cybertruck ve diğerleri oluşturdu.

    Tesla’da düşüş sürüyor: Teslimatlar ikinci çeyrekte de düştü Tam Boyutta Gör
    Teslimat tarafında ise Tesla, bu çeyrekte 443,956 adet araç teslim etti. Teslimatların 422,405 adetlik kısmını Model 3/Y, 21,551 adetlik kısmını Model S,X ve diğerleri karşıladı. Tesla böylece 2024 yılının ilk yarısında 830.776 adet araç teslimatı gerçekleştirmiş oldu. Tesla ayrıca bu çeyrekte 9,4 GWh enerji depolama sistemini devreye aldı. Bu, şirketin en büyük üç aylık kurulumu oldu.

    Tesla, yılın ilk çeyreğinde 386.810 adet teslimat yaptığını bildirmişti. Bu, yıldan yıla yüzde 8,5’lik bir düşüş anlamını taşıyordu. İkinci çeyrekte yapılan 443,956 adetlik teslimat ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8’lik bir düşüşü temsil ediyor. Çeyrekten çeyreğe ise teslimatlar yüzde 14 artmış durumda. Dolayısıyla Tesla, üst üste ikinci çeyrekte de yıllık bazda düşüş yaşıyor. Tesla CEO'su Elon Musk, 2024 toplamındaki teslimatların bir yıl öncesine göre artmasını bekliyor ancak hem elektrikli otomobil pazarında yaşanan büyümedeki yavaşlama hem de rekabetin şiddetlenmesi işleri zorlaştırıyor. Yılın ilk yarısındaki sonuçlar da olumlu değil.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/teslas-second-quarter-deliveries-beat-estimates-price-cuts-boost-sales-2024-07-02/ https://ir.tesla.com/press-release/tesla-vehicle-production-deliveries-and-date-financial-results-webcast-second-quarter-2024
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 7 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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