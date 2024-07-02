Tesla’da düşüş sürüyor: Teslimatlar ikinci çeyrekte de düştü

Tesla, kısa bir süre önce 2024 yılı için ikinci çeyrek araç üretim ve teslimat raporunu yayınladı. Açıklanan teslimat sayısı yıllık bazda düşüşün devam ettiğini gösterirken düşüş, analistlerin beklediği kadar büyük olmadı. Tesla’nın araç teslimat sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında düştü. Beklenti yüzde 6 yönündeydi.
Tesla satışları ikinci çeyrek geriledi
Tesla’nın resmi rakamlarına göre elektrikli otomobil üretici 2024’ün ikinci çeyreğinde toplam 410,831 adet araç üretimi gerçekleştirdi. Bu üretimin 386,576 adetlik bölümünü Model 3/Y oluştururken 24,255 adetlik kısmını ise Model S,X, Cybertruck ve diğerleri oluşturdu.
Tesla, yılın ilk çeyreğinde 386.810 adet teslimat yaptığını bildirmişti. Bu, yıldan yıla yüzde 8,5’lik bir düşüş anlamını taşıyordu. İkinci çeyrekte yapılan 443,956 adetlik teslimat ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8’lik bir düşüşü temsil ediyor. Çeyrekten çeyreğe ise teslimatlar yüzde 14 artmış durumda. Dolayısıyla Tesla, üst üste ikinci çeyrekte de yıllık bazda düşüş yaşıyor. Tesla CEO'su Elon Musk, 2024 toplamındaki teslimatların bir yıl öncesine göre artmasını bekliyor ancak hem elektrikli otomobil pazarında yaşanan büyümedeki yavaşlama hem de rekabetin şiddetlenmesi işleri zorlaştırıyor. Yılın ilk yarısındaki sonuçlar da olumlu değil.Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/teslas-second-quarter-deliveries-beat-estimates-price-cuts-boost-sales-2024-07-02/ https://ir.tesla.com/press-release/tesla-vehicle-production-deliveries-and-date-financial-results-webcast-second-quarter-2024 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.