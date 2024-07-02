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Tesla, kısa bir süre önce 2024 yılı için ikinci çeyrek araç üretim ve teslimat raporunu yayınladı. Açıklanan teslimat sayısı yıllık bazda düşüşün devam ettiğini gösterirken düşüş, analistlerin beklediği kadar büyük olmadı. Tesla’nın araç teslimat sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında düştü. Beklenti yüzde 6 yönündeydi.

Tesla satışları ikinci çeyrek geriledi

Tesla’nın resmi rakamlarına göre elektrikli otomobil üretici 2024’ün ikinci çeyreğinde toplam 410,831 adet araç üretimi gerçekleştirdi. Bu üretimin 386,576 adetlik bölümünü Model 3/Y oluştururken 24,255 adetlik kısmını ise Model S,X, Cybertruck ve diğerleri oluşturdu.

Tam Boyutta Gör Teslimat tarafında ise Tesla, bu çeyrekte 443,956 adet araç teslim etti. Teslimatların 422,405 adetlik kısmını Model 3/Y, 21,551 adetlik kısmını Model S,X ve diğerleri karşıladı. Tesla böylece 2024 yılının ilk yarısında 830.776 adet araç teslimatı gerçekleştirmiş oldu. Tesla ayrıca bu çeyrekte 9,4 GWh enerji depolama sistemini devreye aldı. Bu, şirketin en büyük üç aylık kurulumu oldu.

Tesla’nın satışları üst üste ikinci çeyrekte düşecek 1 gün önce eklendi

Tesla, yılın ilk çeyreğinde 386.810 adet teslimat yaptığını bildirmişti. Bu, yıldan yıla yüzde 8,5’lik bir düşüş anlamını taşıyordu. İkinci çeyrekte yapılan 443,956 adetlik teslimat ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8’lik bir düşüşü temsil ediyor. Çeyrekten çeyreğe ise teslimatlar yüzde 14 artmış durumda. Dolayısıyla Tesla, üst üste ikinci çeyrekte de yıllık bazda düşüş yaşıyor. Tesla CEO'su Elon Musk, 2024 toplamındaki teslimatların bir yıl öncesine göre artmasını bekliyor ancak hem elektrikli otomobil pazarında yaşanan büyümedeki yavaşlama hem de rekabetin şiddetlenmesi işleri zorlaştırıyor. Yılın ilk yarısındaki sonuçlar da olumlu değil.

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Tesla’da düşüş sürüyor: Teslimatlar ikinci çeyrekte de düştü