Tesla’nın fiyat indirimleri şirketin gelirlerini adeta uçurdu

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Elektrikli otomobil üreticisi ve bu alanda dünyanın en çok satan elektrikli aracına sahip olan Tesla, kısa bir süre önce yılın ikinci çeyreğine ait finansal raporunu yayınladı. Tesla’nın fiyat indirimleri ikinci çeyrekte şirketin brüt marjlarına zarar vermeye devam ettiği görülse de gelirler, yıldan yıla yaklaşık yüzde 50 oranında artış sergiledi.

Tesla’nın gelirleri uçuşa geçti

Tesla'nın yayınladığı ikinci çeyrek kazanç raporuna göre şirket 24,9 milyar dolar gelir ve 3,1 milyar dolar net gelir elde etti. Tesla, 2022 yılının ikinci çeyreğinde ise 16,9 milyar dolar gelir elde etmişti. Dolayısıyla gelir bazında yıldan yıla yüzde 47’lik bir artış sağlanmış. Öte yandan şirketin brüt kâr marjı üst üste ikinci çeyrekte yüzde 18,2'ye geriledi. Bu durum, Tesla’nın fiyat indirimlerinin kâr hanesine zarar vermeye devam ettiğini gösteriyor. Brüt kâr marjı çeyrekten çeyreğe yüzde 5,6 ve yıldan yıla yüzde 27 azaldı.

Tam Boyutta Gör Tesla, bu ayın başında ikinci çeyrekte ne kadar araç sattığını açıklamıştı. Son üç ayda, yüzde 83’lük rekor bir artışla satışlar 466 bin adedi geçmişti. Yatırımcılar bu başarıyı alkışlarken kâr marjında yaşanan düşüş nedeniyle içleri buruk kalmış gibi görünüyor. Bununla birlikte, fiyat indirimleri Elon Musk’ın talebi artırma ve nakit akışını sağlamak için uyguladığı bir şeydi. Bu, tamamıyla işe yaramış gibi görünüyor. Ek bir başarı olarak: Tesla Model Y, dünyanın en çok satan aracı haline gelen ilk elektrikli araç oldu.

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Tesla CEO'su Elon Musk yatırımcılarla yaptığı görüşmede rakamları tarihi olarak nitelendirdi, ancak fabrikaların yenilenme amacıyla kapatılması nedeniyle üretimin üçüncü çeyrekte düşebileceğini belirtti: "Bu başarı yüksek faiz oranlarına ve pek çok makro belirsizliğe rağmen geldi."

Tesla aynı zamanda Cybertruck'ı da üretecek olan Austin, Teksas fabrikasında üretimi artırıyor ve ve Monterrey, Meksika'da başka bir fabrika açmayı planlıyor. Tesla'nın bu çeyrekteki en büyük zaferi, elektrikli araç şarjı için kendi platformunun geleneksel otomobil üreticileri tarafından benimsenmesi oldu. Tesla'nın konektörünü benimseyen ilk firma Ford oldu ve onu GM, Rivian, Polestar, Volvo, Mercedes-Benz ve Nissan izledi. NACS artık Kuzey Amerika için fiili EV şarj standardı olma yolunda ilerliyor. Son olarak merak edenler için: Tesla, bir kez daha yeni nesil Roadster'dan söz etmedi.

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Tesla'nın fiyat indirimleri gelirleri uçuşa geçirdi