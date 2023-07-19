Tesla Model Y’nin Türkiye fiyatına altıncı zam geldi!

4 Nisan'da Türkiye'de satışa sunulan Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına altıncı kez zam geldi. Tüm opsiyonlarla birlikte Model Y Performance fiyatı 3,3 milyon TL'nin üstüne çıktı.