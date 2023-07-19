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    Anlık Bildirim

    Tesla Model Y’nin Türkiye fiyatına altıncı zam geldi!

    4 Nisan'da Türkiye'de satışa sunulan Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına altıncı kez zam geldi. Tüm opsiyonlarla birlikte Model Y Performance fiyatı 3,3 milyon TL'nin üstüne çıktı.
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    Tesla Model Y’nin Türkiye fiyatına altıncı zam geldi! Tam Boyutta Gör
    Bu senenin Nisan ayında Türkiye’de satışa başlayan Tesla, otomobil fiyatlarına sık sık zam yapmaya devam ediyor. Tesla Model Y’nin Türkiye fiyatına bir zam daha geldi. Tesla Model Y Türkiye fiyatı ne kadar?

    Tesla Model Y fiyatı ne kadar?

    19 Temmuz'daki zamla birlikte Tesla Model Y’nin başlangıç versiyonu olan Telsa Model Y RWD fiyatı 2.218.500 TL’den 2.322.468 TL’ye yükseldi. Model Y Performance versiyonu ise Full Self-Driving sürüş özelliği, çeki demiri, siyah-beyaz kumaş gibi opsiyonlarla birlikte 3.348.787 TL’ye satılıyor.

    Güncel Tesla fiyat listesi💰 (19.07.2023)
    Model Menzil Eski Fiyat (10.07.2023) Yeni Fiyat
    Tesla Model Y RWD 430 km 2.218.500 TL 2.322.468 TL
    Tesla Model Y AWD Long Range 533 km 2.315.826 TL 2.424.384 TL
    Tesla Model Y AWD Performance 514 km 2.604.826 TL 2.726.957 TL
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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