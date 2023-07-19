Tesla Model Y’nin Türkiye fiyatına altıncı zam geldi!

Tesla Model Y fiyatı ne kadar?
19 Temmuz'daki zamla birlikte Tesla Model Y’nin başlangıç versiyonu olan Telsa Model Y RWD fiyatı 2.218.500 TL’den 2.322.468 TL’ye yükseldi. Model Y Performance versiyonu ise Full Self-Driving sürüş özelliği, çeki demiri, siyah-beyaz kumaş gibi opsiyonlarla birlikte 3.348.787 TL’ye satılıyor.
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|Model
|Menzil
|Eski Fiyat (10.07.2023)
|Yeni Fiyat
|Tesla Model Y RWD
|430 km
|2.218.500 TL
|2.322.468 TL
|Tesla Model Y AWD Long Range
|533 km
|2.315.826 TL
|2.424.384 TL
|Tesla Model Y AWD Performance
|514 km
|2.604.826 TL
|2.726.957 TL
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)