Tesla, önemli ölçüde daha ucuz Model S ve Model X satmaya başladı

Yeni Standard Range varyantlar için Tesla’nın yeni batarya paketleri üretip üretmediği veya bunlar için bir yazılıp kilidi kullanıp kullanmadığı net değil. Eğer ikinci seçenek söz konusuysa Tesla, bu araçları satın alanlara ekstra ücret ile daha fazla menzil sunabilir. Bununla birlikte her iki model de siyah iç mekan ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor. Alıcıların diğer renkler, özelleştirmeler ve elbette Tesla'nın Enhanced Autopilot (6.000 dolar) ve Full Self-Driving Capability (15.000 dolar) özellikleri için ekstra ödeme yapması gerekecek.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.