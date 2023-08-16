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    Tesla, önemli ölçüde daha ucuz Model S ve Model X satmaya başladı

    Tesla bir süre önce makyajlı Model 3’ün deneme üretimine başlarken şimdi farklı bir adım atıyor. Tesla şimdi de önemli ölçüde daha ucuz Model S ve Model X varyantlarının satışına başladı.
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    Tesla, önemli ölçüde daha ucuz Model S ve Model X satmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, baz ve Plaid muadillerinden biraz daha uygun fiyatlı yeni Model S ve Model X araçlarını sessizce piyasaya sürdü. Otomobil üreticisi, ABD'de bu yılın Eylül-Ekim aylarında teslim edilmesi planlanan bu yeni teklifleri "Standart Menzil" varyantları olarak listeliyor. Yeni varyantlar baz modellerden hem önemli ölçüde daha ucuzken aynı zamanda daha kısa menzile sahipler.

    Tesla'dan ucuz Model S ve Model X hamlesi

    Tesla, önemli ölçüde daha ucuz Model S ve Model X satmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Piyasaya yeni sürülen Model S Standard Range; 78.490 dolar, Model X Standard Range ise 88.490 dolar liste fiyatına sahip. Her iki fiyat da baz Model S ve Model X araçlarından 10.000 dolar daha düşük. Ancak yeni elektrikli araçlar, serideki diğer versiyonlardan daha kısa menzillere sahip: Model S söz konusu olduğunda, yeni seçenek 514 km menzile sahipken temel seçenek 651 km menzile sahip.
    Tesla, önemli ölçüde daha ucuz Model S ve Model X satmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yeni elektrikli aracın sıfırdan saatte 100 km hıza ulaşması 3,7 saniye sürerken, baz versiyonun aynı hıza ulaşması 3,1 saniye sürüyor. Bu arada, yeni Model X’te ise 432 km menzil sunuluyor ve bu 560 km menzil sunan temel modelden yine önemli ölçüde düşük. Model S’te olduğu gibi bu varyantta da sıfırdan saatte 100 km hıza ulaşmak 3,8 saniye yerine 4,4 saniye sürüyor.

    Yeni Standard Range varyantlar için Tesla’nın yeni batarya paketleri üretip üretmediği veya bunlar için bir yazılıp kilidi kullanıp kullanmadığı net değil. Eğer ikinci seçenek söz konusuysa Tesla, bu araçları satın alanlara ekstra ücret ile daha fazla menzil sunabilir. Bununla birlikte her iki model de siyah iç mekan ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor. Alıcıların diğer renkler, özelleştirmeler ve elbette Tesla'nın Enhanced Autopilot (6.000 dolar) ve Full Self-Driving Capability (15.000 dolar) özellikleri için ekstra ödeme yapması gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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