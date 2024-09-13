Volkswagen, yeni Taos ile DSG'den vazgeçiyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, Amerika pazarında en çok tercih edilen modellerinden biri olan Taos'u yeniledi. Tüketicilerin talepleri doğrultusunda güncellenen 2025 model Volkswagen Taos'taki en dikkat çekici değişim DSG şanzımandan vazgeçilmesi oldu.

Markanın yeni tasarım dili doğrultusunda güncellenen Volkswagen Taos'un panjuru tamamen alt bölüme taşınmış durumda. Üst bölümde ise eskisine göre daha ince ve zarif görünen farlar ile logoya kadar uzanan LED ışık imzası yer alıyor. Yan tarafında yeni jant tasarımı dışında değişiklik gözlenmeyen modeli arkasında ise pek çok yeni Volkswagen modelinde gördüğümüz boydan boya uzanan LED stoplar ve aydınlatılmış logo dikkat çekiyor.

BYD'nin Türkiye yatırımı tehlikede mi? 5 sa. önce eklendi

İç mekanında büyük bir değişim gözlenmeyen modelin multimedya ekranı artık konsola gömülü değil ve 8 inç boyutunda. Eski modelde standart olarak 6.5 inçlik ekran bulunuyordu. Sürücünün hemen önünde ise 8 inç dijital gösterge paneli görev yapıyor. Söz konusu modelde dur&kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, ön çarpışma asistanı, yarı otonom sürüş asistanı, aktif kör nokta izleme, arka trafik uyarısı ve şeritten ayrılma uyarısı gibi teknolojiler görev yapıyor.

Avrupa'ya DSG, Amerika'ya tam otomatik şanzıman

Tam Boyutta Gör 2025 model Volkswagen Taos'un kaputu altında güncellenen 1.5 litre TSI dört silindirli motor görev yapıyor. Yeni yakıt enjektörleri, revize edilen piston halkaları, elden geçirilen turbo yuvası, daha büyük intercooler ve yeni yakıt partikül filtresiyle donatılan motorun gücü 158 beygirden 174 beygire çıkarılmış. Daha da ilginç olan ise dört tekerlekten çekişli modellerde artık ünlü 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzıman yerine Aisin imzalı 8 ileri tam otomatik şanzımana geçiş yapılmış olması.

Görüldüğü gibi Volkswagen, Amerika'da müşterilerin en büyük isteklerinden biri olan tam otomatik şanzımana geçiş yapıyor ancak Avrupa'da ve ülkemizde DSG'den vazgeçmiyor. Peugeot'nun EAT şanzımanını - ki onlar da hafif hibritlerde ıslak çift kavramalıya geçiş yaptı - Aisin şanzımanlara örnek gösterebiliriz. Bu şanzımanlar sorunsuzluk, uzun ömür ve dayanıklılıklarıyla biliniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.