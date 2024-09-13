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    Volkswagen, yeni Taos ile DSG'den vazgeçiyor

    Yapılan açıklamada, "sürüş deneyimini iyileştirmek" adına dört tekerlekten çekişli modellerde DSG şanzıman yerine 8 ileri tam otomatik şanzımana geçiş yapıldığı belirtiliyor.
    Volkswagen, yeni Taos ile DSG'den vazgeçiyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, Amerika pazarında en çok tercih edilen modellerinden biri olan Taos'u yeniledi. Tüketicilerin talepleri doğrultusunda güncellenen 2025 model Volkswagen Taos'taki en dikkat çekici değişim DSG şanzımandan vazgeçilmesi oldu.

    Markanın yeni tasarım dili doğrultusunda güncellenen Volkswagen Taos'un panjuru tamamen alt bölüme taşınmış durumda. Üst bölümde ise eskisine göre daha ince ve zarif görünen farlar ile logoya kadar uzanan LED ışık imzası yer alıyor. Yan tarafında yeni jant tasarımı dışında değişiklik gözlenmeyen modeli arkasında ise pek çok yeni Volkswagen modelinde gördüğümüz boydan boya uzanan LED stoplar ve aydınlatılmış logo dikkat çekiyor.

    İç mekanında büyük bir değişim gözlenmeyen modelin multimedya ekranı artık konsola gömülü değil ve 8 inç boyutunda. Eski modelde standart olarak 6.5 inçlik ekran bulunuyordu. Sürücünün hemen önünde ise 8 inç dijital gösterge paneli görev yapıyor. Söz konusu modelde dur&kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, ön çarpışma asistanı, yarı otonom sürüş asistanı, aktif kör nokta izleme, arka trafik uyarısı ve şeritten ayrılma uyarısı gibi teknolojiler görev yapıyor.

    Avrupa'ya DSG, Amerika'ya tam otomatik şanzıman

    Volkswagen, yeni Taos ile DSG'den vazgeçiyor Tam Boyutta Gör
    2025 model Volkswagen Taos'un kaputu altında güncellenen 1.5 litre TSI dört silindirli motor görev yapıyor. Yeni yakıt enjektörleri, revize edilen piston halkaları, elden geçirilen turbo yuvası, daha büyük intercooler ve yeni yakıt partikül filtresiyle donatılan motorun gücü 158 beygirden 174 beygire çıkarılmış. Daha da ilginç olan ise dört tekerlekten çekişli modellerde artık ünlü 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzıman yerine Aisin imzalı 8 ileri tam otomatik şanzımana geçiş yapılmış olması.

    Görüldüğü gibi Volkswagen, Amerika'da müşterilerin en büyük isteklerinden biri olan tam otomatik şanzımana geçiş yapıyor ancak Avrupa'da ve ülkemizde DSG'den vazgeçmiyor. Peugeot'nun EAT şanzımanını - ki onlar da hafif hibritlerde ıslak çift kavramalıya geçiş yaptı - Aisin şanzımanlara örnek gösterebiliriz. Bu şanzımanlar sorunsuzluk, uzun ömür ve dayanıklılıklarıyla biliniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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