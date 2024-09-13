Volkswagen, yeni Taos ile DSG'den vazgeçiyor

Markanın yeni tasarım dili doğrultusunda güncellenen Volkswagen Taos'un panjuru tamamen alt bölüme taşınmış durumda. Üst bölümde ise eskisine göre daha ince ve zarif görünen farlar ile logoya kadar uzanan LED ışık imzası yer alıyor. Yan tarafında yeni jant tasarımı dışında değişiklik gözlenmeyen modeli arkasında ise pek çok yeni Volkswagen modelinde gördüğümüz boydan boya uzanan LED stoplar ve aydınlatılmış logo dikkat çekiyor.
İç mekanında büyük bir değişim gözlenmeyen modelin multimedya ekranı artık konsola gömülü değil ve 8 inç boyutunda. Eski modelde standart olarak 6.5 inçlik ekran bulunuyordu. Sürücünün hemen önünde ise 8 inç dijital gösterge paneli görev yapıyor. Söz konusu modelde dur&kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, ön çarpışma asistanı, yarı otonom sürüş asistanı, aktif kör nokta izleme, arka trafik uyarısı ve şeritten ayrılma uyarısı gibi teknolojiler görev yapıyor.
Avrupa'ya DSG, Amerika'ya tam otomatik şanzıman
Görüldüğü gibi Volkswagen, Amerika'da müşterilerin en büyük isteklerinden biri olan tam otomatik şanzımana geçiş yapıyor ancak Avrupa'da ve ülkemizde DSG'den vazgeçmiyor. Peugeot'nun EAT şanzımanını - ki onlar da hafif hibritlerde ıslak çift kavramalıya geçiş yaptı - Aisin şanzımanlara örnek gösterebiliriz. Bu şanzımanlar sorunsuzluk, uzun ömür ve dayanıklılıklarıyla biliniyor.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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