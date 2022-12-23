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    Tesla'nın otopilotu 8 aracın karıştığı büyük bir kazadan sorumlu tutuluyor

    Tesla'nın otonom sürüş sistemi bir kazadan daha sorumlu tutuldu. Kaliforniya'da zincirleme kazaya neden olan bir Tesla sürücüsü suçu araçtaki otopilot sistemine attı.
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    Tesla'nın otopilotu büyük bir kazadan sorumlu tutuluyor Tam Boyutta Gör
    Amerika basınına yansıyan haberlere göre 7 Aralık'ta Kaliforniya'daki Yerba Buena Tüneli'nde sekiz aracın birbirine girdiği büyük bir kaza meydana geldi. Otoyolda seyreden bir Tesla sürücüsünün hatası nedeniyle yaşanan kazada araç sahibi suçu otopilot sistemine yükledi.

    Sekiz araçlık zincirleme kaza 88 km/s hızla seyreden Tesla Model S'in en sol şeride geçip aniden fren yaparak hızını 32 km/s'ye düşürmesinin ardından meydana geldi. Bu da arkadan gelen araçların birbirlerine çarpmalarına neden oldu. Kaza sonucunda dokuz kişi hafif şekilde yaralandı.

    Otopilot hatası olup olmadığı araştırılıyor

    Tesla sürücüsü kazadan şirketin otomatik pilot sistemini sorumlu tutuyor. Kendisinin belirttiğine göre araç, yazılım hatası nedeniyle ani bir fren yaptı. Ancak Kaliforniya Otoyol Devriyesi'nin kazadan önce otopilotun aktif olup olmadığını doğrulaması mümkün değil. Zira bu bilgi sadece Tesla'da var.

    Kaza, Tesla'nın otopilotunun dahil olduğu 30'dan fazla kazayı inceleyen ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından da araştırılıyor. Yetkililere göre Tesla'nın otomatik pilotu otonom sürüş özelliğine sahip diğer araçlardan çok daha sık kazalara karışıyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 8 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 8 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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