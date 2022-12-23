Tesla'nın otopilotu 8 aracın karıştığı büyük bir kazadan sorumlu tutuluyor

Tam Boyutta Gör Amerika basınına yansıyan haberlere göre 7 Aralık'ta Kaliforniya'daki Yerba Buena Tüneli'nde sekiz aracın birbirine girdiği büyük bir kaza meydana geldi. Otoyolda seyreden bir Tesla sürücüsünün hatası nedeniyle yaşanan kazada araç sahibi suçu otopilot sistemine yükledi.

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Sekiz araçlık zincirleme kaza 88 km/s hızla seyreden Tesla Model S'in en sol şeride geçip aniden fren yaparak hızını 32 km/s'ye düşürmesinin ardından meydana geldi. Bu da arkadan gelen araçların birbirlerine çarpmalarına neden oldu. Kaza sonucunda dokuz kişi hafif şekilde yaralandı.

Otopilot hatası olup olmadığı araştırılıyor

Tesla sürücüsü kazadan şirketin otomatik pilot sistemini sorumlu tutuyor. Kendisinin belirttiğine göre araç, yazılım hatası nedeniyle ani bir fren yaptı. Ancak Kaliforniya Otoyol Devriyesi'nin kazadan önce otopilotun aktif olup olmadığını doğrulaması mümkün değil. Zira bu bilgi sadece Tesla'da var.

Kaza, Tesla'nın otopilotunun dahil olduğu 30'dan fazla kazayı inceleyen ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından da araştırılıyor. Yetkililere göre Tesla'nın otomatik pilotu otonom sürüş özelliğine sahip diğer araçlardan çok daha sık kazalara karışıyor.

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Tesla'nın otopilotu büyük bir kazadan sorumlu tutuluyor