Tesla, Türkiye'ye açılıyor: İşe alımlar başladı

Sürücüler yıllardır Tesla'dan ülkemizde mağazalar ve servis merkezleri açmasını istiyorlardı. Mayıs 2018'de CEO Elon Musk nihayet Tesla'nın o yılın sonlarında Türkiye'de faaliyete geçmeyi planladığını söylemişti. Ancak bu plandan 2018'in ilerleyen aylarında artan gümrük vergisi savaşları nedeniyle vazgeçildiği bildirildi.
İlk Tesla servis merkezi İstanbul - Beşiktaş'ta açılacak
Şimdi, aradan geçen dört yılın ardından Tesla nihayet Türkiye pazarına giriyor. Yeni bir pazara girmeden önce Tesla genellikle iki şey yapar: Supercharger istasyonlarının konuşlandırılmasını planlar ve bir hizmet ağı oluşturur. Tesla, 2020'den bu yana Türkiye'de bir Supercharger ağı kurma planlarını zaten paylaşmıştı ve harita ülkemizde planlanan Supercharger istasyonlarını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d