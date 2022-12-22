Tesla, Türkiye'ye açılıyor: İşe alımlar başladı

Tam Boyutta Gör Tesla, yıllardır Tesla servislerinin talep edildiği bir pazar olan Türkiye'de elektrikli araç işini genişletiyor. Şirket resmi olarak Türkiye'de yok ancak buna rağmen ülkemizde elektrikli araçlarını kendileri ithal etme ve servislere erişmeden çalıştırma zahmetine katlanan birçok Tesla sahibi var.

HiPhi Z elektrikli sedan, Çin'de üretime girdi 2 sa. önce eklendi

Sürücüler yıllardır Tesla'dan ülkemizde mağazalar ve servis merkezleri açmasını istiyorlardı. Mayıs 2018'de CEO Elon Musk nihayet Tesla'nın o yılın sonlarında Türkiye'de faaliyete geçmeyi planladığını söylemişti. Ancak bu plandan 2018'in ilerleyen aylarında artan gümrük vergisi savaşları nedeniyle vazgeçildiği bildirildi.

Tam Boyutta Gör

İlk Tesla servis merkezi İstanbul - Beşiktaş'ta açılacak

Şimdi, aradan geçen dört yılın ardından Tesla nihayet Türkiye pazarına giriyor. Yeni bir pazara girmeden önce Tesla genellikle iki şey yapar: Supercharger istasyonlarının konuşlandırılmasını planlar ve bir hizmet ağı oluşturur. Tesla, 2020'den bu yana Türkiye'de bir Supercharger ağı kurma planlarını zaten paylaşmıştı ve harita ülkemizde planlanan Supercharger istasyonlarını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın Türkiye'deki ilk iş ilanlarını listelediği ve bunların şimdilik İstanbul'daki servis çalışanları için olduğu ortaya çıktı. Daha spesifik olarak açıklayacak olursak muhtemelen Tesla'nın Türkiye'deki ilk servis merkezi İstanbul'un Beşiktaş semtinde olacak. Önümüzdeki dönemde ise şirketin diğer illerde de servis ağını genişletmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.