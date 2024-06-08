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    Anlık Bildirim

    2016 model Tesla Model S, orijinal batarya ve motor ile 694 bin km'yi devirdi!

    İngiltere'de taksi işletmeciliği yapan bir adam, 2016 yılında satın aldığı Tesla Model S P90D ile batarya ve motor değiştirmeden 694.000 km'yi devirmeyi başardı. Üstelik bunu sıfır bakımla yaptı.
    Tesla Model S, orijinal batarya ve motor ile 694 bin km'yi aştı! Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlarla ilgili en büyük çekincelerden biri, araçların batarya ömrü. Oldukça maliyetli olan bataryaların kısa sürede ömrünü dolduracağı korkusu bazı insanların elektrikli araçlardan uzaklaşmasına neden oluyor. Her ne kadar geçmişte batarya ömürlerini çabucak tüketen elektrikli araçlar görsek de günümüzde bu sorun büyük ölçüde aşılmış durumda. Elektrikli otomobillerin öncüsü olan Tesla ise böyle problemler yaşamadı. İngiltere'deki bu 2016 model Tesla Model S'ler, bunun en büyük kanıtlarından biri.

    Batarya kapasite kaybı sadece %20 oldu

    İngiltere'de taksi işletmeciliği yapan bir adam, 2016 yılında satın aldığı Tesla Model S P90D ile batarya ve motor değiştirmeden 694.000 km'yi devirmeyi başardı. Üstelik işletme sahibine ait diğer Model S de orijinal batarya ve motor ile 603.000 km'yi devirmiş durumda. Taksici, araçların bataryalarındaki kaybın, hergün birkaç kere yapılan hızlı şarja rağmen, sadece %20 olduğunu belirtiyor. Daha önce Tesla Model S ile 1.9 milyon km yol yapıldığının haberini yapmıştık ancak 3 batarya ve 13 motor değişimiyle bu mesafe katedilebilmişti. 

    Ayrıca araç sahibi bu süre zarfında sıfır bakım yaptırdığını söylüyor. Üstelik İngiltere'ye gelen ilk Tesla'lardan olduğu için ömür boyu bedava süper şarj imkanından da yaralandığını belirtiyor. Dolayısıyla taksi işletmecisinin yaptığı yatırımı kat kat çıkardığını söyleyebiliriz. AutoTrader Youtube kanalının yaptığı röportajı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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