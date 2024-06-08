2016 model Tesla Model S, orijinal batarya ve motor ile 694 bin km'yi devirdi!

Batarya kapasite kaybı sadece %20 oldu
İngiltere'de taksi işletmeciliği yapan bir adam, 2016 yılında satın aldığı Tesla Model S P90D ile batarya ve motor değiştirmeden 694.000 km'yi devirmeyi başardı. Üstelik işletme sahibine ait diğer Model S de orijinal batarya ve motor ile 603.000 km'yi devirmiş durumda. Taksici, araçların bataryalarındaki kaybın, hergün birkaç kere yapılan hızlı şarja rağmen, sadece %20 olduğunu belirtiyor. Daha önce Tesla Model S ile 1.9 milyon km yol yapıldığının haberini yapmıştık ancak 3 batarya ve 13 motor değişimiyle bu mesafe katedilebilmişti.
Ayrıca araç sahibi bu süre zarfında sıfır bakım yaptırdığını söylüyor. Üstelik İngiltere'ye gelen ilk Tesla'lardan olduğu için ömür boyu bedava süper şarj imkanından da yaralandığını belirtiyor. Dolayısıyla taksi işletmecisinin yaptığı yatırımı kat kat çıkardığını söyleyebiliriz. AutoTrader Youtube kanalının yaptığı röportajı aşağıdan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.