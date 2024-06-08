2016 model Tesla Model S, orijinal batarya ve motor ile 694 bin km'yi devirdi!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlarla ilgili en büyük çekincelerden biri, araçların batarya ömrü. Oldukça maliyetli olan bataryaların kısa sürede ömrünü dolduracağı korkusu bazı insanların elektrikli araçlardan uzaklaşmasına neden oluyor. Her ne kadar geçmişte batarya ömürlerini çabucak tüketen elektrikli araçlar görsek de günümüzde bu sorun büyük ölçüde aşılmış durumda. Elektrikli otomobillerin öncüsü olan Tesla ise böyle problemler yaşamadı. İngiltere'deki bu 2016 model Tesla Model S'ler, bunun en büyük kanıtlarından biri.

Batarya kapasite kaybı sadece %20 oldu

İngiltere'de taksi işletmeciliği yapan bir adam, 2016 yılında satın aldığı Tesla Model S P90D ile batarya ve motor değiştirmeden 694.000 km'yi devirmeyi başardı. Üstelik işletme sahibine ait diğer Model S de orijinal batarya ve motor ile 603.000 km'yi devirmiş durumda. Taksici, araçların bataryalarındaki kaybın, hergün birkaç kere yapılan hızlı şarja rağmen, sadece %20 olduğunu belirtiyor. Daha önce Tesla Model S ile 1.9 milyon km yol yapıldığının haberini yapmıştık ancak 3 batarya ve 13 motor değişimiyle bu mesafe katedilebilmişti.

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Ayrıca araç sahibi bu süre zarfında sıfır bakım yaptırdığını söylüyor. Üstelik İngiltere'ye gelen ilk Tesla'lardan olduğu için ömür boyu bedava süper şarj imkanından da yaralandığını belirtiyor. Dolayısıyla taksi işletmecisinin yaptığı yatırımı kat kat çıkardığını söyleyebiliriz. AutoTrader Youtube kanalının yaptığı röportajı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Tesla Model S, orijinal batarya ve motor ile 694 bin km'yi aştı!