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Financial Times'ın haberine göre geçtiğimiz hafta Tesla için pandemi başladığından bu yana geçen en kötü haftaydı. Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri yüzde 18 düşüşle 123.1 dolara geriledi ve bu da şirketin piyasa değerinde 85 milyar dolarlık bir düşüşe neden oldu.

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Tesla'nın değeri şu anda 390 milyar dolar, yani 2022'nin başındaki 1.2 trilyon dolarlık değerinin üçte biri seviyesinde. Diğer faktörlere ek olarak Tesla CEO'su Elon Musk'ın sosyal ağ Twitter'a yoğunlaşması yatırımcıların kafasını karıştırıyor.

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Elon Musk'ın hisse satışı olumsuz etkiliyor

Ayrıca Tesla'nın hisse fiyatı bizzat Musk'ın hisse satışından olumsuz etkileniyor. Amerikalı girişimci 2022 yılı içerisinde Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için sattıkları da dahil olmak üzere yaklaşık 23 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.

Diğer bir faktör de yatırımcıların elektrikli araçlara yönelik talep konusundaki endişeleri oldu. Örneğin geçen hafta Tesla, ABD'li tüketiciler için en popüler iki modelde 7.500 dolarlık indirim duyurdu ve bu da hisselerin yüzde dokuz daha düşmesiyle sonuçlandı.

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Tesla'nın piyasa değeri eridi: Bir haftada 85 milyar dolar kayıp