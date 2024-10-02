Tesla'nın satışları yeniden yükselişe geçti

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Tesla'nın araç satışları, iki çeyreklik düşüşün ardından tekrardan yükselişe geçti. Şirket, 2024'ün üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz çeyreğe göre %6,3 artışla 462.890 araç teslim ettiğini açıkladı.



Şirket ayrıca, Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde 469.796 araç ürettiğini açıkladı. Bu, 2023'ün üçüncü çeyreğine kıyasla üretimde %9,1'lik artış, bir önceki çeyreğe göre ise %14,4 artış yaşandığı anlamına geliyor. Dolayısıyla hem üretim hem de teslimat rakamlarında iyileşme gerçekleşti.

Model 3 ve Model Y satışlarda aslan payını oluşturuyor

Üretim ve teslimatının büyük kısmını Model 3 ve Model Y oluşturuyor. Model S, X, Cybertruck ve Tesla Semi dahil diğer bütün modeller toplam üretim ve satışlarda çok küçük bir paya sahip (26.128 adet üretim ve 22.915 adet satış).

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Satışlardaki bu artış, şirketin önünde hala zorlukların olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama ve müşterilerin hibrit araçlara olan ilgisi, çeşitli ürün gruplarına sahip eski otomobil üreticilerine karşı Tesla'yı dezavantajlı duruma sokuyor.

Tesla, ABD pazarında hala çok güçlü konumda olsa da, Çin başta olmak üzere küresel pazarlarda Çinli üreticilerin artan baskısı şirketi zorluyor. Tesla, bölgesel olarak satış rakamlarını açıklamadığı için hangi bölgelerde güçlü veya zayıf olduğunu bilmiyoruz.

Tesla, üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını 23 Ekim'de açıklayacağını belirtti. Ancak daha öncesinde, 10 Ekim'de şirketin uzun zamandır beklenen "robotaksi"sini duyurması bekleniyor.

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