Tesla'nın satışları yeniden yükselişe geçti

Şirket ayrıca, Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde 469.796 araç ürettiğini açıkladı. Bu, 2023'ün üçüncü çeyreğine kıyasla üretimde %9,1'lik artış, bir önceki çeyreğe göre ise %14,4 artış yaşandığı anlamına geliyor. Dolayısıyla hem üretim hem de teslimat rakamlarında iyileşme gerçekleşti.
Model 3 ve Model Y satışlarda aslan payını oluşturuyor
Üretim ve teslimatının büyük kısmını Model 3 ve Model Y oluşturuyor. Model S, X, Cybertruck ve Tesla Semi dahil diğer bütün modeller toplam üretim ve satışlarda çok küçük bir paya sahip (26.128 adet üretim ve 22.915 adet satış).
Satışlardaki bu artış, şirketin önünde hala zorlukların olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama ve müşterilerin hibrit araçlara olan ilgisi, çeşitli ürün gruplarına sahip eski otomobil üreticilerine karşı Tesla'yı dezavantajlı duruma sokuyor.
Tesla, ABD pazarında hala çok güçlü konumda olsa da, Çin başta olmak üzere küresel pazarlarda Çinli üreticilerin artan baskısı şirketi zorluyor. Tesla, bölgesel olarak satış rakamlarını açıklamadığı için hangi bölgelerde güçlü veya zayıf olduğunu bilmiyoruz.
Tesla, üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını 23 Ekim'de açıklayacağını belirtti. Ancak daha öncesinde, 10 Ekim'de şirketin uzun zamandır beklenen "robotaksi"sini duyurması bekleniyor.Kaynakça https://ir.tesla.com/press-release/tesla-third-quarter-2024-production-deliveries-and-deployments https://www.theverge.com/2024/10/2/24260159/tesla-q3-2024-delivery-production-increase Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.