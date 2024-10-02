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    Tesla'nın satışları yeniden yükselişe geçti

    Tesla'nın araç satışları, iki çeyreklik düşüşün ardından tekrardan yükselişe geçti. Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde %6,3 artışla 462.890 araç teslim ettiğini açıkladı.
    Tesla'nın satışları yeniden yükselişe geçti Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın araç satışları, iki çeyreklik düşüşün ardından tekrardan yükselişe geçti. Şirket, 2024'ün üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz çeyreğe göre %6,3 artışla 462.890 araç teslim ettiğini açıkladı.
     

    Şirket ayrıca, Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde 469.796 araç ürettiğini açıkladı. Bu, 2023'ün üçüncü çeyreğine kıyasla üretimde %9,1'lik artış, bir önceki çeyreğe göre ise %14,4 artış yaşandığı anlamına geliyor. Dolayısıyla hem üretim hem de teslimat rakamlarında iyileşme gerçekleşti.

    Model 3 ve Model Y satışlarda aslan payını oluşturuyor

    Üretim ve teslimatının büyük kısmını Model 3 ve Model Y oluşturuyor. Model S, X, Cybertruck ve Tesla Semi dahil diğer bütün modeller toplam üretim ve satışlarda çok küçük bir paya sahip (26.128 adet üretim ve 22.915 adet satış).

    Satışlardaki bu artış, şirketin önünde hala zorlukların olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama ve müşterilerin hibrit araçlara olan ilgisi, çeşitli ürün gruplarına sahip eski otomobil üreticilerine karşı Tesla'yı dezavantajlı duruma sokuyor.

    Tesla, ABD pazarında hala çok güçlü konumda olsa da, Çin başta olmak üzere küresel pazarlarda Çinli üreticilerin artan baskısı şirketi zorluyor. Tesla, bölgesel olarak satış rakamlarını açıklamadığı için hangi bölgelerde güçlü veya zayıf olduğunu bilmiyoruz.

    Tesla, üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını 23 Ekim'de açıklayacağını belirtti. Ancak daha öncesinde, 10 Ekim'de şirketin uzun zamandır beklenen "robotaksi"sini duyurması bekleniyor. 

    Kaynakça https://ir.tesla.com/press-release/tesla-third-quarter-2024-production-deliveries-and-deployments https://www.theverge.com/2024/10/2/24260159/tesla-q3-2024-delivery-production-increase
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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