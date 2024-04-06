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    Anlık Bildirim

    Tesla'nın ucuz otomobilini iptal ettiği iddia edildi, Musk yalanladı

    Reuters, Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin geliştirilmesini durdurmaya karar verdiğiyle ilgili bir haber yayınladı. Elon Musk ise iddiayı yalanladı.
    Tesla'nın ucuz otomobili iptal mi edildi? Tam Boyutta Gör
    Reuters, Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin geliştirilmesini durdurmaya karar verdiğiyle ilgili bir haber yayınladı. İsimsiz bir kaynaa atıfta bulunan haber ajansı, Tesla'nın aynı platformu temel alan otonom bir robotaksi geliştirmeye öncelik vereceğini iddia etti. Ancak Tesla'nın CEO'su Elon Musk, X'de iddiayı yalanlayarak, "Reuters (yine) yalan söylüyor" gönderisini paylaştı.

    Model 2 olarak anılan uygun fiyatlı elektrikli otomobilin başlangıç fiyatının 25.000 dolar civarında olması bekleniyor. Tesla, üretim maliyetlerini ve üretim ayak izini önemli ölçüde azaltan yeni bir üretim yöntemi ve yeni araç platformu kullanacak. Model 2, Tesla'nın 2030 yılına kadar yıllık 20 milyon araç satışına ulaşma hedefi açısından önemli bir rol oynuyor.

    Otonom robotaksi çalışmalarına yöneleceği iddia ediliyor

    Ancak Reuters tarafından öne sürülen iddiaya göre, Elon Musk'un direktifi doğrultusunda şirket tamamen robotaksi çalışmalarına yönlenecek.

    Musk, ünlü Tesla hayranı Sawyer Merritt'in Tesla'nın otonom sürüş yazılımı FSD 12'nin performansından çok etkilendiğini ve belki de robotaksiye daha fazla kaynak aktarmaları gerektiğini söyleyen gönderisine yana bakan göz emojisi ile yanıt verdi. Bu yanıtın, Model 2'nin tamamen iptal edilmek yerine ikinci plana atıldığı anlamına gelebileceği öne sürülüyor.

    Ancak Reuters'in ulaştığı bir e-posta farklı bir hikaye anlatıyor. E-postada bir yönetici projede çalışanlara, tedarikçilerin araçla ilgili tüm diğer faaliyetleri durdurması gerektiği talimatını veriyor.

    Elon Musk'ın bir süredir Model 2'nin potansiyeline tam olarak ikna olamadığına dair iddialar bulunuyor. Ayrıca ünlü milyarder, son zamanlarda otonom araç teknolojisinin önemine vurgu yapıyor. Şirketin en son otonom yazılım teknolojisi FSD 12'nin her araca kurulması zorunlu kılındı. Musk, yazılımı şirketin en değerli parçası olarak görüyor.

    Tesla, henüz konuyla ilgili açıklamada bulunmasa da, Elon Musk iddiaları yalanladı. Yine de şirketin önceliklerini değiştirirerek otonom robotaksi geliştirmeye yönelmiş olması mümkün. Dolayısıyla uygun fiyatlı Tesla'nın piyasaya çıkışı gecikebilir.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-scraps-low-cost-car-plans-amid-fierce-chinese-ev-competition-2024-04-05/ https://www.carscoops.com/2024/04/25k-tesla-model-2-is-dead-claims-report-musk-says-theyre-lying/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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