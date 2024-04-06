Tesla'nın ucuz otomobilini iptal ettiği iddia edildi, Musk yalanladı

Model 2 olarak anılan uygun fiyatlı elektrikli otomobilin başlangıç fiyatının 25.000 dolar civarında olması bekleniyor. Tesla, üretim maliyetlerini ve üretim ayak izini önemli ölçüde azaltan yeni bir üretim yöntemi ve yeni araç platformu kullanacak. Model 2, Tesla'nın 2030 yılına kadar yıllık 20 milyon araç satışına ulaşma hedefi açısından önemli bir rol oynuyor.
Otonom robotaksi çalışmalarına yöneleceği iddia ediliyor
Ancak Reuters tarafından öne sürülen iddiaya göre, Elon Musk'un direktifi doğrultusunda şirket tamamen robotaksi çalışmalarına yönlenecek.
Musk, ünlü Tesla hayranı Sawyer Merritt'in Tesla'nın otonom sürüş yazılımı FSD 12'nin performansından çok etkilendiğini ve belki de robotaksiye daha fazla kaynak aktarmaları gerektiğini söyleyen gönderisine yana bakan göz emojisi ile yanıt verdi. Bu yanıtın, Model 2'nin tamamen iptal edilmek yerine ikinci plana atıldığı anlamına gelebileceği öne sürülüyor.
Ancak Reuters'in ulaştığı bir e-posta farklı bir hikaye anlatıyor. E-postada bir yönetici projede çalışanlara, tedarikçilerin araçla ilgili tüm diğer faaliyetleri durdurması gerektiği talimatını veriyor.
Elon Musk'ın bir süredir Model 2'nin potansiyeline tam olarak ikna olamadığına dair iddialar bulunuyor. Ayrıca ünlü milyarder, son zamanlarda otonom araç teknolojisinin önemine vurgu yapıyor. Şirketin en son otonom yazılım teknolojisi FSD 12'nin her araca kurulması zorunlu kılındı. Musk, yazılımı şirketin en değerli parçası olarak görüyor.
Tesla, henüz konuyla ilgili açıklamada bulunmasa da, Elon Musk iddiaları yalanladı. Yine de şirketin önceliklerini değiştirirerek otonom robotaksi geliştirmeye yönelmiş olması mümkün. Dolayısıyla uygun fiyatlı Tesla'nın piyasaya çıkışı gecikebilir.Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-scraps-low-cost-car-plans-amid-fierce-chinese-ev-competition-2024-04-05/ https://www.carscoops.com/2024/04/25k-tesla-model-2-is-dead-claims-report-musk-says-theyre-lying/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...