Tesla'nın ucuz otomobilini iptal ettiği iddia edildi, Musk yalanladı

Tam Boyutta Gör Reuters, Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin geliştirilmesini durdurmaya karar verdiğiyle ilgili bir haber yayınladı. İsimsiz bir kaynaa atıfta bulunan haber ajansı, Tesla'nın aynı platformu temel alan otonom bir robotaksi geliştirmeye öncelik vereceğini iddia etti. Ancak Tesla'nın CEO'su Elon Musk, X'de iddiayı yalanlayarak, "Reuters (yine) yalan söylüyor" gönderisini paylaştı.

Model 2 olarak anılan uygun fiyatlı elektrikli otomobilin başlangıç fiyatının 25.000 dolar civarında olması bekleniyor. Tesla, üretim maliyetlerini ve üretim ayak izini önemli ölçüde azaltan yeni bir üretim yöntemi ve yeni araç platformu kullanacak. Model 2, Tesla'nın 2030 yılına kadar yıllık 20 milyon araç satışına ulaşma hedefi açısından önemli bir rol oynuyor.

Otonom robotaksi çalışmalarına yöneleceği iddia ediliyor

Ancak Reuters tarafından öne sürülen iddiaya göre, Elon Musk'un direktifi doğrultusunda şirket tamamen robotaksi çalışmalarına yönlenecek.

Musk, ünlü Tesla hayranı Sawyer Merritt'in Tesla'nın otonom sürüş yazılımı FSD 12'nin performansından çok etkilendiğini ve belki de robotaksiye daha fazla kaynak aktarmaları gerektiğini söyleyen gönderisine yana bakan göz emojisi ile yanıt verdi. Bu yanıtın, Model 2'nin tamamen iptal edilmek yerine ikinci plana atıldığı anlamına gelebileceği öne sürülüyor.

Ancak Reuters'in ulaştığı bir e-posta farklı bir hikaye anlatıyor. E-postada bir yönetici projede çalışanlara, tedarikçilerin araçla ilgili tüm diğer faaliyetleri durdurması gerektiği talimatını veriyor.

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Elon Musk'ın bir süredir Model 2'nin potansiyeline tam olarak ikna olamadığına dair iddialar bulunuyor. Ayrıca ünlü milyarder, son zamanlarda otonom araç teknolojisinin önemine vurgu yapıyor. Şirketin en son otonom yazılım teknolojisi FSD 12'nin her araca kurulması zorunlu kılındı. Musk, yazılımı şirketin en değerli parçası olarak görüyor.

Tesla, henüz konuyla ilgili açıklamada bulunmasa da, Elon Musk iddiaları yalanladı. Yine de şirketin önceliklerini değiştirirerek otonom robotaksi geliştirmeye yönelmiş olması mümkün. Dolayısıyla uygun fiyatlı Tesla'nın piyasaya çıkışı gecikebilir.

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