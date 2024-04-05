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    Anlık Bildirim

    Ford, bazı elektrikli araçlarını erteleme kararı aldı

    Ford, uzun süredir beklenen üç sıralı SUV dahil olmak üzere elektrikli araçlar için bazı ertelemeler yaptığını duyurdu. Firma önümüzdeki dönemde hibrit modellere odaklanacak.
    Ford, bazı elektrikli modellerini erteledi Tam Boyutta Gör
    Ford, elektrikli araçlar konusunda biraz frene basma kararı aldı. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi olan Ford, uzun süredir beklenen üç sıralı SUV modeli de dahil olmak üzere bazı elektrikli araçlarda ertelemeye gittiğini duyurdu. Firma, yapmış olduğu ertelemelerden doğan zamanı gelişmekte olan batarya teknolojilerinden yararlanmak için kullanacağını belirtti. Bununla birlikte firma, hibrit modellere odaklanacağının da altını çiziyor.

    Ford, bazı elektrikli modellerini erteledi

    Ford, elektrikli üç sıralı SUV modelini 2027 yılına ertelediğini duyurdu. Adı açıklanmayan SUV'un 2025 yılından itibaren üretime girmesi gerekiyordu. Bununla birlikte kod adı "T3" olan yeni nesil elektrikli pikap da 2025 sonundan 2026'ya erteleniyor.

    Ertelenen modeller ilk nesil Mustang Mach-E, F-150 Lightning ve E-Transit’in ardından Ford'un ikinci nesil elektrikli araçlarını temsil etmesi amaçlanıyordu. Bu duyuruların yanı sıra Ford, hibrit araçlara biraz daha odaklanacağını da söyledi. Şirket, 2030 yılına kadar Ford Blue serisinin tamamında hibrit güç aktarma organları sunmayı planladığını belirtti. Firma aynı zamanda elektrikli araçlara bağlı olduğunun altını çizerken halihazırda üç batarya tesisinin inşasına devam ettiğini de söylüyor.

    Ford, bazı elektrikli araçlarını erteleme kararı aldı Tam Boyutta Gör
    Bu arada Ford, 2024 yılının ilk üç ayında 38.421 hibrit araç satarak 2023 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 42'lik bir artış kaydetmeyi de başardı. Elektrikli araç satışları ise yıldan yıla yüzde 86 arttı. Görünüşe göre elektrikli araç pazarı şirketlerin umduğu kadar güçlü ve kârlı değil. Büyük şirketler alışkanlıklarına yenilerek elektrikli araçlarda iyi satış rakamlarına ulaşsalar da kârlık noktasında istenilen yerden uzaktalar. Ford’un elektrikli araçları ve yazılım ürünlerini denetleyen Model e birimi, 2023'ün son çeyreğinde 1,6 milyar dolar zarar ederek aslında bir nevi bunu gözler önüne serdi.
    Kaynakça https://www.engadget.com/ford-delays-some-electric-vehicles-renews-focus-on-hybrids-172007210.html https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2024/04/04/ford-updates-timing-for-next-gen-evs--readies-manufacturing-plan.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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