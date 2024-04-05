Ford, bazı elektrikli araçlarını erteleme kararı aldı

Tam Boyutta Gör Ford, elektrikli araçlar konusunda biraz frene basma kararı aldı. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi olan Ford, uzun süredir beklenen üç sıralı SUV modeli de dahil olmak üzere bazı elektrikli araçlarda ertelemeye gittiğini duyurdu. Firma, yapmış olduğu ertelemelerden doğan zamanı gelişmekte olan batarya teknolojilerinden yararlanmak için kullanacağını belirtti. Bununla birlikte firma, hibrit modellere odaklanacağının da altını çiziyor.

Ford, bazı elektrikli modellerini erteledi

Ford, elektrikli üç sıralı SUV modelini 2027 yılına ertelediğini duyurdu. Adı açıklanmayan SUV'un 2025 yılından itibaren üretime girmesi gerekiyordu. Bununla birlikte kod adı "T3" olan yeni nesil elektrikli pikap da 2025 sonundan 2026'ya erteleniyor.

Ertelenen modeller ilk nesil Mustang Mach-E, F-150 Lightning ve E-Transit’in ardından Ford'un ikinci nesil elektrikli araçlarını temsil etmesi amaçlanıyordu. Bu duyuruların yanı sıra Ford, hibrit araçlara biraz daha odaklanacağını da söyledi. Şirket, 2030 yılına kadar Ford Blue serisinin tamamında hibrit güç aktarma organları sunmayı planladığını belirtti. Firma aynı zamanda elektrikli araçlara bağlı olduğunun altını çizerken halihazırda üç batarya tesisinin inşasına devam ettiğini de söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bu arada Ford, 2024 yılının ilk üç ayında 38.421 hibrit araç satarak 2023 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 42'lik bir artış kaydetmeyi de başardı. Elektrikli araç satışları ise yıldan yıla yüzde 86 arttı. Görünüşe göre elektrikli araç pazarı şirketlerin umduğu kadar güçlü ve kârlı değil. Büyük şirketler alışkanlıklarına yenilerek elektrikli araçlarda iyi satış rakamlarına ulaşsalar da kârlık noktasında istenilen yerden uzaktalar. Ford’un elektrikli araçları ve yazılım ürünlerini denetleyen Model e birimi, 2023'ün son çeyreğinde 1,6 milyar dolar zarar ederek aslında bir nevi bunu gözler önüne serdi.

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Ford, bazı elektrikli araçlarını erteleme kararı aldı