Musk onayladı: Tesla robotaksi tasarım değişikliği için ertelendi

Tasarım değişikliği olacak
Musk, sahibi olduğu X üzerinden yanıtladığı bir gönderide Tesla'nın ağustos ayında yapılması planlanan robotaksi etkinliğinin ekim ayına ertelendiğini doğruladı. CEO, yaptığı açıklamada erteleme nedeninin aracın ön tarafında önemli bir tasarım değişikliği yapılmak istenmesi olduğunu söyledi. Tesla bu erteleme ile birlikte yaklaşan robotaksi için daha fazla prototip araç üretebilecek.
Tesla robotaksi yeni nesil bir platform üzerine inşa edilecek. Bu platformun daha önce planlanan 25.000 dolarlık elektrikli araç ile aynı olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte firmanın halihazırdaki önceliği robotaksi aracına yönelmiş durumda. Tesla, şimdilik 25 bin dolarlık ucuz bir araç çıkarmayı planlamıyor.
Tesla'nın otonom taksi hizmeti fikri yeni değil, en azından Musk'ın 2016'da kaleme aldığı ikinci Master Plan'da bundan bahsediliyordu. Nisan ayında Tesla, finansal sonuçlarını açıkladığı sırada bir araç çağırma uygulaması da göstermişti. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar Tesla’nın yeni robotaksi aracını çağırabilecek.
Bununla birlikte Tesla, bu yıl içinde yeni aracını tanıtsa bile gitmesi gereken daha uzun bir yol var. Tesla, 10 yıldan uzun bir süredir otonom araç teknolojileri üzerinde çalışıyor ve mevcut araçlarında sınırlı otonomi sağlayan Full Self-Driving veya FSD özelliğini sunuyor. FSD, her güncelleme ile daha da gelişse de halen sürekli sürücü denetimi gerektiriyor. Herhangi bir direksiyonu veya pedalı olmayan Tesla robotaksi için mevcut FSD kesinlikle yeterli değil. Otonom alanındaki eksiklik Tesla’nın robotaksi aracından gelir elde etme olanağını da keskin bir şekilde sınırlıyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.