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    Musk onayladı: Tesla robotaksi tasarım değişikliği için ertelendi

    Tesla’nın bir sonraki yeni aracı otonom bir robotaksi olacak. Başlangıçta aracın ağustos ayında tanıtılacağı açıklansa da Elon Musk, aracın ertelendiğini resmen onayladı.
    Musk onayladı: Tesla robotaksi tasarım değişikliği için ertelendi Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimi aylarda Tesla'nın robotaksi aracının 8 Ağustos tarihinde tanıtılacağını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberler aracın ertelendiğine işaret ediyordu. Şimdi ise Musk, tam otonom robotaksi aracının ertelendiğini resmen doğruladı.

    Tasarım değişikliği olacak

    Musk, sahibi olduğu X üzerinden yanıtladığı bir gönderide Tesla'nın ağustos ayında yapılması planlanan robotaksi etkinliğinin ekim ayına ertelendiğini doğruladı. CEO, yaptığı açıklamada erteleme nedeninin aracın ön tarafında önemli bir tasarım değişikliği yapılmak istenmesi olduğunu söyledi. Tesla bu erteleme ile birlikte yaklaşan robotaksi için daha fazla prototip araç üretebilecek.

    Tesla robotaksi yeni nesil bir platform üzerine inşa edilecek. Bu platformun daha önce planlanan 25.000 dolarlık elektrikli araç ile aynı olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte firmanın halihazırdaki önceliği robotaksi aracına yönelmiş durumda. Tesla, şimdilik 25 bin dolarlık ucuz bir araç çıkarmayı planlamıyor.

    Tesla'nın otonom taksi hizmeti fikri yeni değil, en azından Musk'ın 2016'da kaleme aldığı ikinci Master Plan'da bundan bahsediliyordu. Nisan ayında Tesla, finansal sonuçlarını açıkladığı sırada bir araç çağırma uygulaması da göstermişti. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar Tesla’nın yeni robotaksi aracını çağırabilecek.

    Bununla birlikte Tesla, bu yıl içinde yeni aracını tanıtsa bile gitmesi gereken daha uzun bir yol var. Tesla, 10 yıldan uzun bir süredir otonom araç teknolojileri üzerinde çalışıyor ve mevcut araçlarında sınırlı otonomi sağlayan Full Self-Driving veya FSD özelliğini sunuyor. FSD, her güncelleme ile daha da gelişse de halen sürekli sürücü denetimi gerektiriyor. Herhangi bir direksiyonu veya pedalı olmayan Tesla robotaksi için mevcut FSD kesinlikle yeterli değil. Otonom alanındaki eksiklik Tesla’nın robotaksi aracından gelir elde etme olanağını da keskin bir şekilde sınırlıyor olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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