Musk onayladı: Tesla robotaksi tasarım değişikliği için ertelendi

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Tam Boyutta Gör Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimi aylarda Tesla'nın robotaksi aracının 8 Ağustos tarihinde tanıtılacağını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberler aracın ertelendiğine işaret ediyordu. Şimdi ise Musk, tam otonom robotaksi aracının ertelendiğini resmen doğruladı.

Tasarım değişikliği olacak

Musk, sahibi olduğu X üzerinden yanıtladığı bir gönderide Tesla'nın ağustos ayında yapılması planlanan robotaksi etkinliğinin ekim ayına ertelendiğini doğruladı. CEO, yaptığı açıklamada erteleme nedeninin aracın ön tarafında önemli bir tasarım değişikliği yapılmak istenmesi olduğunu söyledi. Tesla bu erteleme ile birlikte yaklaşan robotaksi için daha fazla prototip araç üretebilecek.

Tesla robotaksi yeni nesil bir platform üzerine inşa edilecek. Bu platformun daha önce planlanan 25.000 dolarlık elektrikli araç ile aynı olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte firmanın halihazırdaki önceliği robotaksi aracına yönelmiş durumda. Tesla, şimdilik 25 bin dolarlık ucuz bir araç çıkarmayı planlamıyor.

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Tesla'nın otonom taksi hizmeti fikri yeni değil, en azından Musk'ın 2016'da kaleme aldığı ikinci Master Plan'da bundan bahsediliyordu. Nisan ayında Tesla, finansal sonuçlarını açıkladığı sırada bir araç çağırma uygulaması da göstermişti. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar Tesla’nın yeni robotaksi aracını çağırabilecek.

Bununla birlikte Tesla, bu yıl içinde yeni aracını tanıtsa bile gitmesi gereken daha uzun bir yol var. Tesla, 10 yıldan uzun bir süredir otonom araç teknolojileri üzerinde çalışıyor ve mevcut araçlarında sınırlı otonomi sağlayan Full Self-Driving veya FSD özelliğini sunuyor. FSD, her güncelleme ile daha da gelişse de halen sürekli sürücü denetimi gerektiriyor. Herhangi bir direksiyonu veya pedalı olmayan Tesla robotaksi için mevcut FSD kesinlikle yeterli değil. Otonom alanındaki eksiklik Tesla’nın robotaksi aracından gelir elde etme olanağını da keskin bir şekilde sınırlıyor olacak.

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Musk onayladı: Tesla robotaksi tasarım değişikliği için ertelendi