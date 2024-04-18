Tesla’nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor: Borsada işler kötü

Tam Boyutta Gör Tesla, yılın ilk çeyreğinde tüm beklentilerden daha düşük satış rakamlarına ulaştığını açıkladı. Bu firmanın paydaşları tarafından yeterince kötü bir haber değilmiş gibi bu ayın başlarında da düşük maliyetli uzun Tesla Model 2’nin geri plana atılarak firmanın tamamen otonom bir robotaksi üretmeye odaklandığı gündeme geldi. Tüm bunlar Wall Street analistlerinin Tesla özelinde görüşlerini düşürmeleriyle sonuçlanıyor.

Kara bulutlar Tesla’nın üzerinde

Deutsche Bank analisti Emmanuel Rosner, Tesla hisselerini "Satın Al” pozisyonundan “Tut” pozisyonuna düşürürken aynı zamanda hisse senedi fiyat hedefini de 189 dolardan 123 dolara revize etti. Bu, potansiyel bir yüzde 19’luk düşüşe işaret ediyor. Rosner ayrıca Model 2 çalışmalarının ertelenmesi, Tesla’nın öngörülebilir gelecekte yeni bir araç olamadan piyasada olacağına işaret ettiğini söyledi.

Sürücüsüz otonom taksiler otobanda trafiği tıkadı 2 sa. önce eklendi

Analiste göre Tesla’nın planlarını tamamen otonom bir robotaksiye çevirmesi aslında hissedarlar tabanında da köklü bir değişiklik yaratabilir. Tesla'nın elektrikli araç hacmine ve maliyet avantajına odaklanan yatırımcıların bu süreçte havlu atabileceği söyleniyor. Bununla birlikte Tesla'dan soğuyan sadece Deutsche Bank değil. Barclays de Tesla’nın hisse senedi fiyat hedefini yüzde 20 oranında düşürerek Deutsche Bank ile eşleşti.

Tam Boyutta Gör Barclays analisti Dan Levy, Tesla’nın Model 2 planlarından uzaklaşmasıyla daha uzun vadeli bir yatırımcı tabanına geçeceğini ve kısa vadede bunun sancılı geçeceğini aktarıyor. Levy, Model 2’den gerçekten uzaklaşıldığı takdirde bunun Tesla için kesin bir negatif durum olacağının altını çiziyor. Deutsche Bank ve Barclays’a ek olarak Wedbush da Tesla ve Model 2 ekseninde benzer görüşleri paylaşıyor.

Analistler, Tesla'nın bu yılki sancılı hisse senedi fiyatı düşüşünü tersine çevirmek istiyorsa Model 2 geliştirme planlarına bağlı kalması gerektiğini belirtiyor. Analistler, Wall Street genelindeki Tesla’ya yönelik eleştirilerin azalar kar marjları ve 2020'den bu yana yıldan yıla ilk satış düşüşü göz önüne alındığında haklı olduğunun altını çiziyor. Elon Musk’ın bu dönemi nasıl atlatacağı belirsiz Tesla’nın hisseleri son 5 günde yüzde 12, yıl başından bu yana ise yüzde 40 oranında düştü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla’nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor: Borsada işler kötü