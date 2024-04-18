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    Tesla’nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor: Borsada işler kötü

    Tesla, ilk çeyrekte açıkladı kötü satış rakamlarının ardından sıkıntılı bir döneden geçiriyor. Wall Street analistleri Tesla’ya yönelik notlarını düşürürken kara bulutlar firmanın üzerini sarıyor.
    Tesla’nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor: Borsada işler kötü Tam Boyutta Gör
    Tesla, yılın ilk çeyreğinde tüm beklentilerden daha düşük satış rakamlarına ulaştığını açıkladı. Bu firmanın paydaşları tarafından yeterince kötü bir haber değilmiş gibi bu ayın başlarında da düşük maliyetli uzun Tesla Model 2’nin geri plana atılarak firmanın tamamen otonom bir robotaksi üretmeye odaklandığı gündeme geldi. Tüm bunlar Wall Street analistlerinin Tesla özelinde görüşlerini düşürmeleriyle sonuçlanıyor.

    Kara bulutlar Tesla’nın üzerinde

    Deutsche Bank analisti Emmanuel Rosner, Tesla hisselerini "Satın Al” pozisyonundan “Tut” pozisyonuna düşürürken aynı zamanda hisse senedi fiyat hedefini de 189 dolardan 123 dolara revize etti. Bu, potansiyel bir yüzde 19’luk düşüşe işaret ediyor. Rosner ayrıca Model 2 çalışmalarının ertelenmesi, Tesla’nın öngörülebilir gelecekte yeni bir araç olamadan piyasada olacağına işaret ettiğini söyledi.

    Analiste göre Tesla’nın planlarını tamamen otonom bir robotaksiye çevirmesi aslında hissedarlar tabanında da köklü bir değişiklik yaratabilir. Tesla'nın elektrikli araç hacmine ve maliyet avantajına odaklanan yatırımcıların bu süreçte havlu atabileceği söyleniyor. Bununla birlikte Tesla'dan soğuyan sadece Deutsche Bank değil. Barclays de Tesla’nın hisse senedi fiyat hedefini yüzde 20 oranında düşürerek Deutsche Bank ile eşleşti.

    Tesla’nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor: Borsada işler kötü Tam Boyutta Gör
    Barclays analisti Dan Levy, Tesla’nın Model 2 planlarından uzaklaşmasıyla daha uzun vadeli bir yatırımcı tabanına geçeceğini ve kısa vadede bunun sancılı geçeceğini aktarıyor. Levy, Model 2’den gerçekten uzaklaşıldığı takdirde bunun Tesla için kesin bir negatif durum olacağının altını çiziyor. Deutsche Bank ve Barclays’a ek olarak Wedbush da Tesla ve Model 2 ekseninde benzer görüşleri paylaşıyor.

    Analistler, Tesla'nın bu yılki sancılı hisse senedi fiyatı düşüşünü tersine çevirmek istiyorsa Model 2 geliştirme planlarına bağlı kalması gerektiğini belirtiyor. Analistler, Wall Street genelindeki Tesla’ya yönelik eleştirilerin azalar kar marjları ve 2020'den bu yana yıldan yıla ilk satış düşüşü göz önüne alındığında haklı olduğunun altını çiziyor. Elon Musk’ın bu dönemi nasıl atlatacağı belirsiz Tesla’nın hisseleri son 5 günde yüzde 12, yıl başından bu yana ise yüzde 40 oranında düştü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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