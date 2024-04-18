Tesla’nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor: Borsada işler kötü

Kara bulutlar Tesla’nın üzerinde
Deutsche Bank analisti Emmanuel Rosner, Tesla hisselerini "Satın Al” pozisyonundan “Tut” pozisyonuna düşürürken aynı zamanda hisse senedi fiyat hedefini de 189 dolardan 123 dolara revize etti. Bu, potansiyel bir yüzde 19’luk düşüşe işaret ediyor. Rosner ayrıca Model 2 çalışmalarının ertelenmesi, Tesla’nın öngörülebilir gelecekte yeni bir araç olamadan piyasada olacağına işaret ettiğini söyledi.
Analiste göre Tesla’nın planlarını tamamen otonom bir robotaksiye çevirmesi aslında hissedarlar tabanında da köklü bir değişiklik yaratabilir. Tesla'nın elektrikli araç hacmine ve maliyet avantajına odaklanan yatırımcıların bu süreçte havlu atabileceği söyleniyor. Bununla birlikte Tesla'dan soğuyan sadece Deutsche Bank değil. Barclays de Tesla’nın hisse senedi fiyat hedefini yüzde 20 oranında düşürerek Deutsche Bank ile eşleşti.
Analistler, Tesla'nın bu yılki sancılı hisse senedi fiyatı düşüşünü tersine çevirmek istiyorsa Model 2 geliştirme planlarına bağlı kalması gerektiğini belirtiyor. Analistler, Wall Street genelindeki Tesla’ya yönelik eleştirilerin azalar kar marjları ve 2020'den bu yana yıldan yıla ilk satış düşüşü göz önüne alındığında haklı olduğunun altını çiziyor. Elon Musk’ın bu dönemi nasıl atlatacağı belirsiz Tesla’nın hisseleri son 5 günde yüzde 12, yıl başından bu yana ise yüzde 40 oranında düştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)