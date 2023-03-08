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    Elon Musk: Tesla'nın yeni nesil otomobili insana ihtiyaç duymayacak

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk yaptığı açıklamada, şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil küçük otomobilin neredeyse tamamen otonom bir şekilde çalışacağını söyledi.
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    tesla elon musk Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2020'de verdiği söze benzer şekilde Tesla'nın bir sonraki arabasının "neredeyse tamamen otonom modda" çalışacağını söyledi. Öte yandan 2016’dan beri ürettiği tüm arabaları otonom hale getireceğini söylen Musk’ın bu sözleri inandırıcı olmaktan uzak olsa da bahsi geçen yeni nesil aracın yeni bir platformla geleceği aktarılıyor.

    Tesla'dan neredeyse tamamen otonom araç geliyor

    Tesla geçen hafta düzenlediği etkinlikte üretimi daha verimli olacak yeni bir araç platformu oluşturma planını açıklarken, Tesla'nın bu yeni platformu temel alacak araç modelleri hakkında ayrıntılara girmemesi birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak şirketin CEO’su Elon Musk, bir süre önce katıldığı bir konferansta Tesla'nın yeni nesil platformu üzerine inşa edilecek araçların "neredeyse tamamen otonom modda" çalışacağını söyledi.

    tesla robotaksi Tam Boyutta Gör
    Musk, insanların nadiren aracın direksiyonuna geçmesi gerekecekmiş gibi konuştu. Dolayısıyla akıllara Tesla’nın elektrikli “robotaksi” planlara geldi. Musk, açıklamalarında herhangi bir tarih belirtmese de söylemleri robotaksi planları için uygun görünüyor. Belirli bir güzergâhta hareket edecekse Tesla robotaksiler söylendiği gibi tamamen otonom olabilir.

    Bununla birlikte Musk’ın açıklamaları eğer robotaksi için değilse muhtemelen 2020’de söylenen 25.000 dolarlık otomobil sözünden bahsediliyor olabilir. Musk, o zamanlarda bu çok uygun fiyatlı aracının tamamen otonom olacağını söylemişti. Model 3’ün neredeyse yarısı maliyetinde olan bu otomobil Tesla’nın geçtiğimiz hafta ilan ettiği yeni üretim modeliyle ilişkili olabilir. Öte yandan bilgilerin biraz daha somutlaşması için zamana ihtiyaç var gibi görünüyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 4 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    günde 1 öğün yiyorum ama kilo veremiyorum 10. seviye belediye binası full kabız oldum çıkmıyor windsor vestel"in mi escorta gitmek

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