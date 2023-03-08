Elon Musk: Tesla'nın yeni nesil otomobili insana ihtiyaç duymayacak

Tesla'dan neredeyse tamamen otonom araç geliyor
Tesla geçen hafta düzenlediği etkinlikte üretimi daha verimli olacak yeni bir araç platformu oluşturma planını açıklarken, Tesla'nın bu yeni platformu temel alacak araç modelleri hakkında ayrıntılara girmemesi birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak şirketin CEO’su Elon Musk, bir süre önce katıldığı bir konferansta Tesla'nın yeni nesil platformu üzerine inşa edilecek araçların "neredeyse tamamen otonom modda" çalışacağını söyledi.
Bununla birlikte Musk’ın açıklamaları eğer robotaksi için değilse muhtemelen 2020’de söylenen 25.000 dolarlık otomobil sözünden bahsediliyor olabilir. Musk, o zamanlarda bu çok uygun fiyatlı aracının tamamen otonom olacağını söylemişti. Model 3’ün neredeyse yarısı maliyetinde olan bu otomobil Tesla’nın geçtiğimiz hafta ilan ettiği yeni üretim modeliyle ilişkili olabilir. Öte yandan bilgilerin biraz daha somutlaşması için zamana ihtiyaç var gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez