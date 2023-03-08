Elon Musk: Tesla'nın yeni nesil otomobili insana ihtiyaç duymayacak

Tam Boyutta Gör Elon Musk, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2020'de verdiği söze benzer şekilde Tesla'nın bir sonraki arabasının "neredeyse tamamen otonom modda" çalışacağını söyledi. Öte yandan 2016’dan beri ürettiği tüm arabaları otonom hale getireceğini söylen Musk’ın bu sözleri inandırıcı olmaktan uzak olsa da bahsi geçen yeni nesil aracın yeni bir platformla geleceği aktarılıyor.

Tesla'dan neredeyse tamamen otonom araç geliyor

Tesla geçen hafta düzenlediği etkinlikte üretimi daha verimli olacak yeni bir araç platformu oluşturma planını açıklarken, Tesla'nın bu yeni platformu temel alacak araç modelleri hakkında ayrıntılara girmemesi birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak şirketin CEO’su Elon Musk, bir süre önce katıldığı bir konferansta Tesla'nın yeni nesil platformu üzerine inşa edilecek araçların "neredeyse tamamen otonom modda" çalışacağını söyledi.

Tam Boyutta Gör Musk, insanların nadiren aracın direksiyonuna geçmesi gerekecekmiş gibi konuştu. Dolayısıyla akıllara Tesla’nın elektrikli “robotaksi” planlara geldi. Musk, açıklamalarında herhangi bir tarih belirtmese de söylemleri robotaksi planları için uygun görünüyor. Belirli bir güzergâhta hareket edecekse Tesla robotaksiler söylendiği gibi tamamen otonom olabilir.

Tesla, 100 yıllık otomobil üretim modelini değiştiriyor 3 gün önce eklendi

Bununla birlikte Musk’ın açıklamaları eğer robotaksi için değilse muhtemelen 2020’de söylenen 25.000 dolarlık otomobil sözünden bahsediliyor olabilir. Musk, o zamanlarda bu çok uygun fiyatlı aracının tamamen otonom olacağını söylemişti. Model 3’ün neredeyse yarısı maliyetinde olan bu otomobil Tesla’nın geçtiğimiz hafta ilan ettiği yeni üretim modeliyle ilişkili olabilir. Öte yandan bilgilerin biraz daha somutlaşması için zamana ihtiyaç var gibi görünüyor.

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Tesla'nın yeni nesil otomobili insana ihtiyaç duymayacak