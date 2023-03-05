Tesla, 100 yıllık otomobil üretim modelini yeniden tasarlıyor

Tesla, Ford Model T ile başlayan üretim modelini temelden değiştirmeyi hedefliyor. Günümüzde tüm imalat endüstrisi Henry Ford tarafından icat edilen üretim hattını kullanıyor. Günümüzde fabrikalarda otomobillerin üretim verimli olarak görülse de aksaklıklar tüm zinciri etkileyebiliyor. Dolayısıyla mükemmeliyetçilik Henry Ford’un üretim optimizasyonunun önemli bir kısmını kapsıyor.
Henry Ford'un tekniği günümüzde verimsiz
Dolayısıyla, gelecek yeni nesil Tesla otomobillerinde şirket, diğer her şey tamamlanmadan otomobilin tamamını veya bir kısmını monte etmeyecek. Aracın önü, arkası, yanları ve temeli bağımsız olarak ele alınacak ve paralel operasyonlarda ayrı ayrı üretilecek ve boyanacak. Böylece bir araç üzerinde aynı anda çok daha insan/robot çalışabilecek ve nihai üretim hattı çok kısa olacak. Aşağıdaki videonun 1:03:20'nci dakikasından itibaren bu üretim planının anlatıldığı kısmı izleyebilirsiniz.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez