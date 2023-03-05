Tesla, 100 yıllık otomobil üretim modelini yeniden tasarlıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın liderliğinde Tesla, üretim modelini geliştirerek maliyetleri önemli oranda azaltmayı hedefliyor. Tesla, Investor Day etkinliği kapsamında Model Y için geliştirdiği modüler üretim yeniliklerini genişleterek maliyetleri yüzde 50 oranında azaltabileceğini söyledi. Tesla'nın yeni nesil araçları, nihai hatta kadar bir araya gelmeyecek parçalar halinde üretilecek ve test edilecek.

Tesla, Ford Model T ile başlayan üretim modelini temelden değiştirmeyi hedefliyor. Günümüzde tüm imalat endüstrisi Henry Ford tarafından icat edilen üretim hattını kullanıyor. Günümüzde fabrikalarda otomobillerin üretim verimli olarak görülse de aksaklıklar tüm zinciri etkileyebiliyor. Dolayısıyla mükemmeliyetçilik Henry Ford’un üretim optimizasyonunun önemli bir kısmını kapsıyor.

Henry Ford'un tekniği günümüzde verimsiz

Tam Boyutta Gör Tesla Araç Mühendisliği Başkan Yardımcısı Lars Moravy, montaj hattının başından sonuna kadar otomobile parçaların takıldığı, boyandığı ve tekrar parçaların (kapı gibi) çıkarılarak kabinin döşendiği ardından parçaların tekrar geri takıldığını söylüyor. Dolayısıyla Tesla, bu üretim modelini eğer hedeflerini gerçekleştirmek istiyorsa değiştirmek zorunda. Moravy, "Eğer istediğimiz şekilde ölçeklendirme yapacaksak, üretimi yeniden düşünmek zorundayız. Bu ana planın bir parçası. Maliyette bir adım daha ileri gitmek zorundayız.”

Elon Musk, Tesla Master Plan 3 ile gelecek vizyonunu açıkladı! 3 gün önce eklendi

Dolayısıyla, gelecek yeni nesil Tesla otomobillerinde şirket, diğer her şey tamamlanmadan otomobilin tamamını veya bir kısmını monte etmeyecek. Aracın önü, arkası, yanları ve temeli bağımsız olarak ele alınacak ve paralel operasyonlarda ayrı ayrı üretilecek ve boyanacak. Böylece bir araç üzerinde aynı anda çok daha insan/robot çalışabilecek ve nihai üretim hattı çok kısa olacak. Aşağıdaki videonun 1:03:20'nci dakikasından itibaren bu üretim planının anlatıldığı kısmı izleyebilirsiniz.

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Tesla, 100 yıllık otomobil üretim modelini değiştiriyor