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    Tesla, 100 yıllık otomobil üretim modelini yeniden tasarlıyor

    Tesla, yenilik yapmaktan ve sabitleşmiş şeyleri değiştirmekten çekinmiyor. Tesla, bir süre önce yaptığı duyuruda 100 yıllık otomobil üretim modelini değiştirmeyi hedeflediğini belirtti.
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    Tesla, 100 yıllık otomobil üretim modelini değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın liderliğinde Tesla, üretim modelini geliştirerek maliyetleri önemli oranda azaltmayı hedefliyor. Tesla, Investor Day etkinliği kapsamında Model Y için geliştirdiği modüler üretim yeniliklerini genişleterek maliyetleri yüzde 50 oranında azaltabileceğini söyledi. Tesla'nın yeni nesil araçları, nihai hatta kadar bir araya gelmeyecek parçalar halinde üretilecek ve test edilecek.

    Tesla, Ford Model T ile başlayan üretim modelini temelden değiştirmeyi hedefliyor. Günümüzde tüm imalat endüstrisi Henry Ford tarafından icat edilen üretim hattını kullanıyor. Günümüzde fabrikalarda otomobillerin üretim verimli olarak görülse de aksaklıklar tüm zinciri etkileyebiliyor. Dolayısıyla mükemmeliyetçilik Henry Ford’un üretim optimizasyonunun önemli bir kısmını kapsıyor.

    Henry Ford'un tekniği günümüzde verimsiz

    Tesla, 100 yıllık otomobil üretim modelini değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Tesla Araç Mühendisliği Başkan Yardımcısı Lars Moravy, montaj hattının başından sonuna kadar otomobile parçaların takıldığı, boyandığı ve tekrar parçaların (kapı gibi) çıkarılarak kabinin döşendiği ardından parçaların tekrar geri takıldığını söylüyor. Dolayısıyla Tesla, bu üretim modelini eğer hedeflerini gerçekleştirmek istiyorsa değiştirmek zorunda. Moravy, "Eğer istediğimiz şekilde ölçeklendirme yapacaksak, üretimi yeniden düşünmek zorundayız. Bu ana planın bir parçası. Maliyette bir adım daha ileri gitmek zorundayız.”

    Dolayısıyla, gelecek yeni nesil Tesla otomobillerinde şirket, diğer her şey tamamlanmadan otomobilin tamamını veya bir kısmını monte etmeyecek. Aracın önü, arkası, yanları ve temeli bağımsız olarak ele alınacak ve paralel operasyonlarda ayrı ayrı üretilecek ve boyanacak. Böylece bir araç üzerinde aynı anda çok daha insan/robot çalışabilecek ve nihai üretim hattı çok kısa olacak. Aşağıdaki videonun 1:03:20'nci dakikasından itibaren bu üretim planının anlatıldığı kısmı izleyebilirsiniz.

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    şairane 2 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 2 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 3 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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