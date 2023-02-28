Tam Boyutta Gör Tesla Model 3, ABD'li elektrikli araç üreticisinin ürün gamındaki en ucuz otomobil. Ancak bu durum, uzun süredir konuşulan yeni modelin gelişiyle değişecek. Elon Musk'a göre bu model 25 bin dolar civarındaki satış fiyatıyla öne çıkacak.

Tesla Model 2 olarak adlandırılması muhtemel olan bu otomobil uzun süredir konuşuluyor. Ancak fiyatı ve Model 3'ten daha küçük olması dışında bilinen pek bir detay yok. Öte yandan Tesla için yaklaşan bir "Yatırımcı Günü" etkinliği mevcut. Model 2'nin ve temel alacağı yeni nesil platformun 1 Mart 2023'te düzenlenecek bu etkinlikte tanıtılacağı öne sürülüyor.

Yeni platform üretim maliyetini düşürecek

Bu konu bir süredir gündemde ancak New Street Research'ün yönetici ortağı Pierre Ferragu, bununla kalmayıp Tesla'nın yeni modeliyle alakalı oldukça özel tahminlerde bulundu. Ferragu'ya göre, yeni otomobil, Model 3'e kıyasla yüzde 15 daha kısa ve yüzde 30 daha hafif gövdeye, yüzde 25 daha küçük bataryaya sahip olacak.

Bu değişikliklerle birlikte tasarım, altyapı ve imalat alanındaki gelişmeler de hesaba dahil edildiğinde Model 2'nin üretimi Tesla'ya yüzde 37 civarında daha ucuza mâl olacak. Elon Musk ise daha önceki açıklamasında yeni platformun üretim maliyetini Model 3/Y'de kullanılan platforma göre yarıya düşüreceğini belirtmişti.

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Elbette Pierre Ferragu'nun söyledikleri şimdilik birer öngörüden ibaret. Eğer beklentiler doğru çıkarsa, Tesla'nın en ucuz elektrikli otomobiliyle alakalı yarın çok daha fazla bilgi öğreneceğiz.

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Tesla'nın yeni ucuz otomobili Model 2 ile ilgili beklentiler