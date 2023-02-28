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    Tesla'nın yeni ucuz otomobili Model 2 ile ilgili beklentiler

    Araştırmacı Pierre Ferragu, Tesla'nın yeni otomobili Model 2'yi yarınki Yatırımcı Günü etkinliğinde tanıtabileceğini söyledi ve araçla ilgili öngörülerini paylaştı.
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    Tesla'nın yeni ucuz otomobili Model 2 ile ilgili beklentiler Tam Boyutta Gör
    Tesla Model 3, ABD'li elektrikli araç üreticisinin ürün gamındaki en ucuz otomobil. Ancak bu durum, uzun süredir konuşulan yeni modelin gelişiyle değişecek. Elon Musk'a göre bu model 25 bin dolar civarındaki satış fiyatıyla öne çıkacak.

    Tesla Model 2 olarak adlandırılması muhtemel olan bu otomobil uzun süredir konuşuluyor. Ancak fiyatı ve Model 3'ten daha küçük olması dışında bilinen pek bir detay yok. Öte yandan Tesla için yaklaşan bir "Yatırımcı Günü" etkinliği mevcut. Model 2'nin ve temel alacağı yeni nesil platformun 1 Mart 2023'te düzenlenecek bu etkinlikte tanıtılacağı öne sürülüyor.

    Yeni platform üretim maliyetini düşürecek

    Bu konu bir süredir gündemde ancak New Street Research'ün yönetici ortağı Pierre Ferragu, bununla kalmayıp Tesla'nın yeni modeliyle alakalı oldukça özel tahminlerde bulundu. Ferragu'ya göre, yeni otomobil, Model 3'e kıyasla yüzde 15 daha kısa ve yüzde 30 daha hafif gövdeye, yüzde 25 daha küçük bataryaya sahip olacak.

    Bu değişikliklerle birlikte tasarım, altyapı ve imalat alanındaki gelişmeler de hesaba dahil edildiğinde Model 2'nin üretimi Tesla'ya yüzde 37 civarında daha ucuza mâl olacak. Elon Musk ise daha önceki açıklamasında yeni platformun üretim maliyetini Model 3/Y'de kullanılan platforma göre yarıya düşüreceğini belirtmişti.

    Elbette Pierre Ferragu'nun söyledikleri şimdilik birer öngörüden ibaret. Eğer beklentiler doğru çıkarsa, Tesla'nın en ucuz elektrikli otomobiliyle alakalı yarın çok daha fazla bilgi öğreneceğiz.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 9 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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